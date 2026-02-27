Temas del día de EFE Internacional del 27 de febrero de 2026 (19.00 horas)

IRÁN EEUU

Teherán – Aunque Irán se muestra optimista tras la última ronda de conversaciones con Estados Unidos acerca de su programa nuclear, la decisión de varios países como China, Reino Unido, Francia o Italia de urgir a sus nacionales a abandonar la zona parecen apuntar a un inminente ataque estadounidense.

– El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, ha enviado un mensaje a los trabajadores de la legación este viernes en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo «hagan HOY», ante un posible inicio de un conflicto en la zona, informó The New York Times.

– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará los próximos lunes y martes a Israel para reunirse con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en medio de las tensiones con Irán, anunció este viernes el Departamento de Estado.

– La agencia nuclear de la ONU, advirtió este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025.

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Pakistán bombardeó Kabul este viernes y declaró la «guerra abierta» a Afganistán, después de que ambos países mantuvieran intensos combates nocturnos en varios puntos de su frontera, en el mayor enfrentamiento desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán.

– Las fuerzas del Gobierno talibán lanzaron este viernes una nueva oleada de ataques contra posiciones paquistaníes en la denominada Línea Durand, apenas horas después de haber ofrecido una resolución negociada a Islamabad.

– Se han enviado unas claves sobre los últimos acontecimientos: «Del alto el fuego a Catar al enfrentamiento actual: claves de una ruptura».

– La actual escalada bélica entre Islamabad y Kabul, que este viernes ha dejado un balance cruzado de decenas de víctimas y ataques aéreos en el corazón de ambos países, tiene su origen directo en la actividad del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Por Amjad Ali

PAPELES EPSTEIN

Washington – El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aseguró este viernes que no sabía nada sobre los delitos del pederasta Jeffrey Epstein y que no hizo «nada malo», según dijo en su declaración inicial ante un comité del Congreso que le interroga por su relación con el fallecido financiero.

– Legisladores demócratas exigieron este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, testifique ante un comité del Congreso sobre su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein después de que el exmandatario Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaran declarar sobre el caso.

UE MERCOSUR

Bruselas.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

– Aplicación provisional y sin calendario preciso: las claves de UE-Mercosur

ISRAEL PALESTINA

Madrid – El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión que obligaba a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a abandonar esos territorios el próximo 1 de marzo, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras en España (MSF).

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania mejora su ratio de interceptación de misiles balísticos rusos gracias a los últimos suministros de sus socios, y sale del período más frío del invierno el colapso energético total que preveían los más pesimistas.

Budapest/Zagreb – El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó este viernes de «broma pesada» que la Unión Europea, a la que Hungría pertenece, quiera incorporar a Ucrania, un país al que calificó como el más corrupto de Europa.

CHINA DEFENSA

Pekín – La Asamblea Nacional Popular de China (el Legislativo) ha eliminado sin explicaciones a nueve altos cargos militares de su lista de diputados, la última de una serie de medidas que han ido reduciendo la cúpula militar del país a un nivel mínimo en décadas, a días de que empiece la reunión anual más importante del órgano legislativo.

– La cúpula militar china, en mínimos históricos: estas son las destituciones más sonadas

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) concluyó este viernes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, quien insistió en que «nunca ha asesinado a nadie», mientras la fiscalía pide enviarlo a juicio para que «responda» por crímenes de lesa humanidad vinculados a su “guerra contra las drogas”.

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – El Senado argentino tiene previsto aprobar una polémica reforma laboral, que cambiará radicalmente el mundo del trabajo en este país sudamericano, referencia de lucha sindical y obrera.

– También está previsto que el Senado apruebe la reforma de la Ley Penal Juvenil, que rebaja a los 14 años la edad de imputabilidad por delitos.

ODEBRECHT PANAMÁ

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso de la constructora Odebrecht en Panamá, considerado la mayor trama de corrupción en la historia del país con imputados como el expresidente Ricardo Martinelli, queda visto para sentencia tras varios retrasos y más de una década de investigación.

EEUU ESPACIO

Miami – La NASA ha anunciado este viernes cambios en su programa Artemis, por lo que ahora prevé dos nuevas misiones a la Luna en 2028 en lugar de una, mientras que una tercera expedición, Artemis III, ahora ya no irá al satélite natural ese año como se esperaba y solo será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027.

PARAMOUNT WARNER BROS

Los Ángeles (EE. UU.) – El gigante del entretenimiento Netflix anunció este jueves que se retira de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) tras las nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

POKÉMON ANIVERSARIO

Tokio – Tres décadas han pasado desde que el japonés Satoshi Tajiri convirtió su pasatiempo infantil de recolectar insectos en el fenómeno de Pokémon, la franquicia de videojuegos que este viernes celebra su aniversario con un regreso a la región de donde nacieron ‘monstruos de bolsillo’ tan emblemáticas como Pikachu, Charizard o Bulbasaur.

BRUNO MARS

Bangkok – Bruno Mars dedica una oda al amor en su esperado cuarto álbum de estudio, ‘The Romantic’, que sale al mercado este viernes, y en el que el estadounidense de origen puertorriqueño presenta nueve temas que vuelven a exhibir su estilo romántico, también con un guiño a sus raíces latinas. Por Héctor Pereira.

AGENDA INFORMATIVA

