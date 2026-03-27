Temas del día de EFE Internacional del 27 de marzo de 2026 (09.00 horas)

17 minutos

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado hasta el 6 de abril el plazo de la suspensión de los ataques a instalaciones energéticas iraníes, continúa su rearme y el envío de soldados a la zona, así como el hermetismo sobre los contactos indirectos auspiciados por Pakistán.

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(Se ha enviado información de que el Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio que incluirían tropas terrestres, según el diario The Wall Street Journal).

– El petróleo brent para entrega en mayo cotiza casi plano este viernes, después del anuncio de Donald Trump sobre las centrales eléctricas iraníes y el estrecho de Ormuz. A las 7:00 horas el brent desciende un leve 0,12 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,88 dólares en barril.

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– Los bombardeos israelíes contra Teherán han continuado durante toda la noche, centrados según el ejército de Israel en la producción de misiles balísticos, lanzaderas y almacenes en el oeste de Teherán, mientras que Irán, por su parte, dice haber golpeado una refinería israelí y bases militares en Emiratos, Kuwait y Baréin.

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(Se ha enviado el último resumen a las 07.48 horas: EE.UU. contempla enviar 10.000 soldados más mientras siguen los ataques: día 28 de guerra)

– Las tiendas del Dizengoff Center, uno de los centros comerciales más conocidos de Tel Aviv, mantienen sus puertas abiertas. Cuatro niveles bajo tierra, su aparcamiento alberga un refugio antiaéreo donde decenas de personas tienen su residencia desde hace casi un mes. Por Yael Ben Horin

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(Enviado a las 08.03 horas)

– Desde Beirut se mandará una entrevista con el coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza.

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– El Consejo de Derechos Humanos celebra un segundo debate urgente sobre la guerra en Oriente Medio, solicitado por China y Cuba, que plantean que se discuta la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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– La guerra en Irán ha presionado los precios del diésel y de los fertilizantes utilizados por los agricultores de Brasil, uno de los mayores productores mundiales de alimentos, y amenaza al sector justo cuando comienza a recoger la primera cosecha del año.

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– Crecientes colas en gasolineras y aumento de los precios del combustible son escenas cada vez más comunes en África, un continente que, con economías dependientes de las importaciones de petróleo, tiene mucho que perder por la volatilidad en el mercado creada por la guerra de Irán. Por Lucía Blanco Gracia.

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– La guerra en Oriente Medio podría poner «en grave peligro» el suministro de agua en los países del Golfo si las desaladoras o sus alrededores se convierten en «objetivos estratégicos» del conflicto, afirma Ginger Matchett, directora adjunta en el Centro para la Estrategia y la Seguridad de Atlantic Council.

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(Enviado a las 08.00 horas)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Madres de presos políticos en Venezuela convocan una «procesión silenciosa» hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas para solicitar la intermediación del Vaticano en la liberación total de estos detenidos.

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– Los abogados venezolanos Theresly Malavé, Carlos Aponte y Yajaira Forero ofrecen en Caracas una rueda de prensa por el fallo de un tribunal que negó la solicitud de amnistía a los policías detenidos hace casi 24 años y acusados de 8 de los 19 asesinatos registrados en abril de 2002, durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

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G7 EXTERIORES

Cernay la Ville (Francia) – Los ministros de Exteriores del G7 concluyen la reunión de dos días que celebran en Cernay la Ville (Francia), en la que está prevista la asistencia el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión marcada por las guerras de Irán y la de Ucrania.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha convertido con su visita a Arabia Saudí, que se inició ayer jueves, en el primer líder occidental en viajar la región en medio de la guerra con Irán, en una visita con la que Kiev busca nuevas líneas de financiación en el Golfo Pérsico a cambio de compartir su experiencia en defensa antidrones.

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– Tras un mes de bombardeos en Irán, el mundo parece haberse olvidado de la guerra en Ucrania, donde las negociaciones de paz están estancadas y el ejército ruso aprovecha la situación para lanzar su ofensiva primaveral.

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– Tras meses de ataques con drones contra refinerías rusas, Ucrania ha reorientado sus ataques de largo alcance hacia la destrucción de los puertos y la infraestructura de exportación de petróleo de Rusia, en un aparente intento por contrarrestar el posible efecto positivo del aumento de los precios mundiales del combustible sobre la capacidad de Rusia para financiar su invasión. Por Rotyslav Averchuk

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EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS

San Salvador – El Salvador cumple este viernes cuatro años de régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, que cuenta con un amplio respaldo por la reducción «histórica» de homicidios, pero que es cuestionado por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

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BRASIL BOLSONARO

Brasília – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, recibirá el alta hospitalaria este viernes, tras pasar dos semanas ingresado por una neumonía aguda, y comenzará a cumplir un arresto domiciliario de 90 días concedido por el Tribunal Supremo.

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NEPAL ELECCIONES

Katmandú – El exrapero Balendra ‘Balen’ Shah, líder del Partido Rastriya Swatantra (RSP) que arrasó en las elecciones generales de Nepal, asume el cargo de primer ministro impulsado por la movilización de la ‘Generación Z’ que desbancó a la vieja guardia política.

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– Se enviará un perfil de Balen

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MISIÓN ARTEMIS

Miami – Los cuatro astronautas de la misión Artemis II llegan este viernes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, de cara a su lanzamiento previsto para el próximo miércoles, en una misión que orbitará la Luna y que marcará el regreso del ser humano a este satélite en más de medio siglo.

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R.UNIDO ARTE

Londres – La National Gallery de Londres junto con Global Street Art transforman alguna de sus pinturas más importantes en arte callejero e inaguran su primer mural ‘¡Sorprendido! Tigre en una tormenta tropical’ de Henri Rousseau en el barrio de Camden.

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PUERTO RICO MÚSICA

San Juan – Sintiendo la vibración de los barriles y con ayuda de intérpretes de señas, la comunidad sorda de Puerto Rico tiene ahora la oportunidad de involucrarse más en su cultura y aprender a bailar al compás de la bomba, un género musical autóctono en auge que Bad Bunny y Rauw Alejandro incorporaron en sus últimos álbumes. Por Esther Alaejos

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ESPECIALES

Con motivo del primer mes de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE continuará el envío de una serie previa con la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Ginebra.- IRÁN GUERRA.- El Consejo de Derechos Humanos celebra un segundo debate urgente sobre la guerra en Oriente Medio, solicitado por China y Cuba (Texto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona celebran este viernes una reunión telemática en la que abordarán el impacto económico de la guerra de Irán y las medidas que preparan los Gobiernos frente al encarecimiento de la energía. (Texto)

10:00h.- Ginebra.- ONU D.HUMANOS.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, presenta su informe sobre las situaciones más graves a nivel global en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. (Texto) (Audio)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE publica la encuesta de expectativas del consumidor.

10:00h.- Roma.- PAPA MÓNACO.- León XIV realizará mañana un viaje relámpago al Principado de Mónaco que supondrá una ocasión que le servirá para ofrecer «una primera reflexión sobre Europa» y también sobre «el uso responsable de la influencia y la riqueza». (Texto)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La National Gallery de Londres junto con Global Street Art transforman alguna de sus pinturas más importantes en arte callejero e inaguran su primer mural ¡Sorprendido! Tigre en una tormenda tropical de Henri Rousseau en el barrio de Camden. (Foto) (Vídeo)

16:00h.- París.- DISNEYLAND PARIS.- Dos días antes de su inauguración oficial, el presidente francés, Emmanuel Macron, visita este viernes la ampliación del Disneyland París. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SIRIA TRANSICIÓN.- La Comisión de Investigación de la ONU para Siria publica un informe sobre los actos violentos que en julio de 2025 causaron unos 1.500 muertos, principalmente drusos y beduinos, en Al Sueida (sur de Siria). (Texto)

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebra su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), centrada en obtener el impulso político para una reforma que una parte de los países en desarrollo teme pueda provocar que pierdan derechos.

Lisboa.- PORTUGAL PALESTINA.- Creada por mujeres palestinas y portuguesas, Portugal inaugura la primera casa culturaL palestina en su territorio en la zona de Alcântara, dedicada a acoger la labor de artistas, escritores y educadores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- TURQUÍA CUMBRE.- Arranca en Estambul la 5ª edición de la cumbre Stratcom, organizada por la Presidencia turca, que reúne anualmente a políticos y empresarios para hablar de retos estratégicos.

Londres.- R.UNIDO JUSTICIA.- Un tribunal de Londres anuncia la condena contra el ruso Matvei Rumiantsev por agredir el pasado enero a una amiga de Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Texto)

Nicosia.- UE ECOFIN.- Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal (Ecofin) en Nicosia (Chipre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en febrero. (Texto)

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en febrero.

16:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un juez de Ecuador vincula al asambleísta Raúl Chávez, aliado del correísmo, al caso por presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, conocido como ‘Goleada’, en el que es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa.

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- Madres de presos políticos en Venezuela convocan una «procesión silenciosa» hasta la Nunciatura Apostólica en Caracas para solicitar la intermediación del Vaticano en la liberación total de estos detenidos.(Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de México da a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de febrero (Texto)

19:00h.- Brasilia.- BRASIL INMIGRACIÓN.- El relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, hace balance de su visita a Brasil (16 al 27 de marzo). (Texto)

Miami – EEUU ECONOMÍA – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en Miami en el foro FII Priority sobre inteligencia artificial e inversiones, que reúne a más de 1.000 líderes empresariales. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- El exjuez español Baltasar Garzón afirma en una entrevista con EFE que el Gobierno “negacionista” de Javier Milei debería «tomar buena nota» de la gran manifestación celebrada el martes en Argentina, en recuerdo de las víctimas de la dictadura a 50 años del golpe militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guantánamo.- EEUU TERRORISMO.- El largo proceso contra el supuesto «cerebro» de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y sus cómplices, aún en su fase previa por más una década, continúa estancado sin fecha para juicio después de una semana de audiencias clave para determinar si las confesiones de los acusados podrán ser usadas en una corte. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, asegura en una entrevista con EFE que si gana las elecciones impondrá la paz con la fuerza de las armas porque vino para «cambiar la política para siempre». (Foto) (Vídeo)

Bocas del Toro.- PANAMÁ BANANO.- «La pasamos mal de verdad, no había donde sostenerse», afirma a EFE José Artola mientras trabaja en la finca 15 en unas plantas de banano que fueron abandonadas el año pasado (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este viernes una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS SEMANA SANTA.- Campesinos de varias regiones llegan a ciudades importantes de Honduras como Tegucigalpa cargados con las tradicionales palmas para la celebración del Domingo de ramos que marca el inicio de la Semana Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS EMBARAZOS ADOLESCENTES.- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Gobierno de Canadá presentan en Honduras los resultados del proyecto DEREJUV, una iniciativa destinada a fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en el país para prevenir la violencia sexual y reducir los embarazos no planificados. (Texto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe mensual correspondiente a actividad, empleo y desempleo en febrero de 2026 (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO COMERCIO.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la balanza comercial de mercancías de febrero tras el déficit de 6.481 millones de dólares en enero. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS.- El Salvador cumple este viernes cuatro años de régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer este viernes el nivel de deuda externa argentina a finales del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

Washington – EEUU CEREZOS – Los cerezos de Washington alcanzan su pico de floración tiñendo la capital estadounidense de color rosa y blanco, un fenómeno que atrae cada año a miles de turistas. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá – LATINOAMÉRICA DESASTRES – El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) tiene previsto aprobar este viernes una declaración en apoyo al Tratado sobre la Protección de las Personas en Casos de Desastres. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Orán.- ARGELIA ESPAÑA.- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, termina su visita oficial a Argelia en Orán, emblemática ciudad argelina con históricos lazos con España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS COSTA RICA.- El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Burita, recibe a su homólogo costarricense, Arnoldo André Tinoco, en el marco de su visita al país magrebí.

10:00h.- Rabat.- MARRUECOS ACCIDENTES.- Conducir en Marruecos requiere de una buena dosis de prudencia y coraje, en un país donde los accidentes de tráfico se cobran más de 4.500 vidas al año, es decir una víctima cada dos horas, y la seguridad vial es un problema de salud pública de difícil solución.

Asia

Katmandú.- NEPAL ELECCIONES.- El exrapero Balendra ‘Balen’ Shah, líder del Partido Rastriya Swatantra (RSP) que arrasó en las elecciones generales de Nepal, asume el cargo de primer ministro impulsado por la movilización de la ‘generación Z’ que desbancó a la vieja guardia política. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hong Kong.- HONG KONG ART BASEL.- Hong Kong celebra Art Basel, su semana del arte. (Texto)

Boao.- FORO BOAO.- Concluye la Conferencia Anual 2026 del Foro Económico de Boao, apodado el ‘Davos asiático’ y organizado por China en la provincia insular de Hainan, con el lema ‘Forjando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades, nueva cooperación’.

Redacción EFE Internacional

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