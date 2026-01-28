Temas del día de EFE Internacional del 28 de enero de 2026 (07.30 horas)

EEUU INMIGRACIÓN

Mineápolis (EE.UU.) – Mineápolis atraviesa su segundo día de desescalada de tensiones entre ciudadanos y agentes migratorios, pero las organizaciones comunitarias y sociales mantienen la vigilancia de los puntos donde se han concentrado los operativos contra inmigrantes y donde dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida durante este mes.

(Se ha enviado información de que El principal asesor de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, expresó dudas este martes sobre el «protocolo» seguido por los agentes de la Patrulla Fronteriza que mataron a tiros al manifestante Alex Pretti en Mineápolis, y señaló que está bajo investigación. El pasado sábado, Miller dijo de Pretti que era un «asesino».

(Se ha enviado información de que un hombre roció con líquido a la congrsista demócrata Ilhan Omar, de ascendencia somalí, en un mitin)

(Se ha enviado un resumen a las 02.04 horas de que Trump promete una investigación «nonesta» sobre Pretti pero critica que portara un arma.

– Miami (EEUU) – Sacerdotes jesuitas y activistas realizan en Florida (EE. UU.) una procesión hacia un tribunal de inmigración en Miami mientras los líderes religiosos, en particular los católicos, alzan cada vez más la voz en Estados Unidos para denunciar abusos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

EEUU VENEZUELA

Washington – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con la líder opositora venezolana María Corina Machado después de comparecer ante el Comité de Exteriores del Senado para detallar su política sobre Venezuela.

(La reunión con Machado se produce después de que amenazara con usar la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez no coopera con Estados Unidos. Rodríguez ha anunciado además el desbloqueo de activos venezolanos en EEUU).

Caracas – El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez avanza en las excarcelaciones de presos políticos y en el impulso a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá la inversión privada en el petróleo venezolano, mientras mantiene que gobierna sin tutela de Estados Unidos pese a las amenazas de Washington de usar la fuerza si no coopera con la Casa Blanca.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza espera con expectación una posible apertura del cruce de Rafah, mientras Israel da sepultura al policía Ran Gvili, último rehén en regresar de la Franja, y devuelve al enclave palestino los cadáveres de quince personas según estipula la tregua firmada con Hamás.

– Desde Jan Yunis (Gaza) enviaremos una crónica sobre la situación de las personas discapacitadas y mutiladas que necesitan soluciones ortopédicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GROENLANDIA CRISIS

París – La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se reúnen con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de la crisis por el interés de Estados Unidos en hacerse con ese territorio autónomo danés.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania y Rusia están a la espera de concretar la siguiente reunión trilateral en Abu Dabi para continuar las negociaciones sobre un eventual alto el fuego, lo que incluye resolver la cuestión territorial del Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Berlín con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, con quien aborda la guerra en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El secretario de Estado para Europa del Reino Unido, Stephen Doughty, se reúne en Riga con la ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, y visita un centro de producción de drones junto al ministro de Defensa del país báltico, Andris Spruds, con quien aborda la coalición internacional de drones para Ucrania. (Texto)

– La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe a su homóloga sueca, Maria Malmer Stenergard. (Texto)

EEUU GEOPOLÍTICA

París – El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, responderá a la pregunta, «¿Está la geopolítica de Donald Trump consolidando un nuevo arco progresista?», en un evento organizado por la revista Le Grand Continent en la universidad de Sciences Po de París.

LATINOAMÉRICA ECONOMÍA

Ciudad de Panamá – El Foro Económico Internacional, bautizado como el Davos latinoamericano, logra reunir en Panamá a ocho presidentes de la región, entre los cuales se cuentan el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el colombiano Gustavo Petro y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para debatir el futuro de América Latina y el Caribe.

EEUU ECONOMÍA

Washington – La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluye su primera reunión del año, tras la que se espera que anuncie el mantenimiento de los tipos de interés, a pesar de las incesantes presiones del presidente Donald Trump para que se reduzcan.

PORTUGAL ELECCIONESLisboa – El exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura inician la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de febrero, con las encuestas dando como favorito al primero.

CUBA CRISIS

La Habana – El fin de la llegada de petróleo desde Venezuela ha azuzado la ya grave situación de la basura en La Habana por la falta de combustible para los camiones recolectores. «Todos los días está peor», se queja a EFE un vecino.

R.UNIDO CHINA

Pekín.- El primer ministro británico, Keir Starmer, inicia la primera visita a China de un dirigente británico desde 2018 para relanzar la relación bilateral, un viaje con especial énfasis en la economía tras años de distanciamiento bajo sucesivos gobiernos conservadores y en pleno enfriamiento de las relaciones con EE.UU., su principal aliado hasta ahora.

PREMIOS CÉSAR

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones en Costa Rica, que se celebran el próximo 1 de febrero, se enviarán desde este miércoles una serie especial con la guía COSTA RICA ELECCIONES que incluyen unas claves sobre dichas elecciones, una pieza sobre los partidos politicos que concurren y otra sobr el mandatario Rodrigo Chaves, que se ha convertido en una pieza central del proceso electoral.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- París.- GROENLANDIA CRISIS.- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ofrecen una conferencia en la universidad de Sciences Po de París. (Texto)

10:00h.- París.- PREMIOS CESAR.- La Academia de Artes y Técnicas Cinematográficas de Francia anuncia los nominados a los Premios César al cine francés y a la mejor película extranjera. (Texto)

10:30h.- Londres.- ECONOMÍA GLOBAL.- La consultora Oxford Economics organiza su Conferencia sobre Perspectivas Globales en Londres, en la que sus expertos analizarán el impacto de la política comercial y monetaria así como de la inteligencia artificial en la economía global este 2026. (Texto)

11:40h.- Bruselas.- PARTIDOS SALF.- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo celebra a puerta cerrada un intercambio de puntos de vista sobre la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó la FIesta, Luis ‘Alvise’ Pérez

12:00h.- Madrid.- POLÍTICA EXTERIOR.- El Real Instituto Elcano presenta el informe «España en el mundo en 2026: perspectivas y desafíos». (Texto)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA NAZISMO.- La Cámara Baja de Alemania recuerda a las víctimas del nacionalsocialismo, con la participación del presidente, Frank-Walter Steinmeier, y la superviviente del Holocausto Tova Friedman, entre otros invitados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- JOAQUÍN SOROLLA.- El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, se reúnen con el director de The Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, y con Blanca Pons-Sorolla, biznieta del pintor Joaquín Sorolla. Ateneo. C/ Prado, 21. (Texto)

13:30h.- Vilna.- LITUANIA DINAMARCA.- Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, concluyen su visita oficial de dos días a Estonia, desde donde parten sobre el mediodía a Lituania, donde serán recibidos por el presidente Gitanas Nauseda y la primera dama, Diana Naysediene, visitarán el Centro Ucraniano y se reúnen con la primera ministra, Inga Ruginiene, además de participar en un banquete de Estado. (Texto) (Foto)

14:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, presenta el informe anual de 2026 sobre la evolución de la economía germana, la competitividad y el mercado interior de la UE. (Texto)

14:30h.- Berlín.- ALEMANIA ENERGÍA.- El ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, pronuncia un discurso en una conferencia sobre energía del diario económico alemán ‘Handelsblatt’.

14:30h.- Bruselas.- UE AMAZON.- La comisión de Empleo del Parlamento Europeo debate sobre las condiciones laborales en los almacenes de Amazon con representantes de la compañía

14:45h.- Bruselas.- UE EMISIONES.- La comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo debate con el comisario del ramo, Wopke Hoekstra, sobre los estándares de reducción de emisiones para vehículos

15:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, con quien aborda la guerra rusa en Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo de Rumanía, Radu-Dinel Miruță, para abordar la guerra rusa en Ucrania.

17:00h.- Bruselas.- UE EEUU.- La comisión de Exteriores del Parlamento Europeo celebra un debate con el embajador de EEUU ante la UE, Andrew Puzder

18:30h.- Ginebra.- RELIGIONES PAZ.- Representantes de las religiones cristiana, musulmana, budista y judía, entre otros credos, participan en un acto interreligioso organizado por la Misión del Vaticano en Naciones Unidas, con la participación del cardenal y Patriarca Latino de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa, con el fin de mostrar unidad ante las actuales tensiones geopolíticas globales. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- La profesora María Delgado, con recorrido académico en varias universidades británicas, es condecorada con el Premio Ñ, que entrega el Instituto Cervantes a aquellas personas distinguidas por la promoción del español en el mundo.

21:00h.- París.- OCDE COLOMBIA.- La OCDE publica su nuevo estudio sobre el desempeño medioambiental de Colombia en áreas como la calidad del aire, la gestión de residuos, el suministro de agua y el saneamiento, y la integración del cambio climático en las políticas del sector financiero. (Texto)

La Haya.- PAÍSES BAJOS CARIBE.- Un tribunal neerlandés se pronuncia este miércoles sobre una demanda climática iniciada por la organización ecologista Greenpeace y por residentes de Bonaire, isla neerlandesa en el Caribe, que consideran que el Estado de Países Bajos no protege lo suficiente a sus territorios en ultramar contra los efectos del cambio climático.

Moscú.- RUSIA SIRIA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, quien realizará su segunda visita a este país en cuatro meses. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riga.- UCRANIA GUERRA.- El secretario de Estado para Europa del Reino Unido, Stephen Doughty, visita con el ministro de Defensa letón, Andris Spruds, un centro de drones. Abordarán la coalición internacional de drones para Ucrania y la cooperación bilateral.

Nicosia.- CHIPRE REUNIFICACIÓN.- El presidente de Chipre, el grecochipriota Nikos Jristodulidis, y el líder de la no reconocida República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman, mantienen hoy una reunión trilateral con la enviada personal del secretario general de la ONU, María Angela Holguín, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para reactivar las negociaciones de reunificación de la isla mediterranea, dividida desde 1974 tras una invasión militar turca. (Texto)

Praga.- REPÚBLICA CHECA ESPAÑA.- Una delegación del Senado de España, encabezada por su presidente Pedro Rollán, realiza una visita a Praga.

París.- GROENLANDIA CRISIS.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se reúnen con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de la crisis por el interés de Estados Unidos en hacerse con ese territorio autónomo danés.

Riga.- UCRANIA GUERRA.- La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe al ministro de Reino Unido para Europa y América del Norte, Stephen Doughty.

Riga.- UCRANIA GUERRA.- La ministra de Exteriores letona, Baiba Braze, recibe a su homóloga sueca, Maria Malmer Stenergard.

Estocolmo.- VOLVO RESULTADOS.- El grupo sueco Volvo, fabricante de camiones, autobuses y maquinaria pesada, presenta resultados anuales (Texto)

Londres.- R.UNIDO ANGLICANOS.- Ceremonia de confirmación de Sarah Mullally como nueva arzobispa de Canterbury y primada de la Iglesia de Inglaterra en la Catedral de San Pablo en Londres.

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Comienza la campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el 8 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- AUSTRIA MUSEOS.- La alta inflación que sufre Austria desde hace años y las políticas de ahorro en Cultura del Gobierno han elevado los precios de los museos de Viena en hasta un 50 % desde 2020, colocando algunos de ellos en la liga de los más caros del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- El francés Franck Sorbier y la española Juana Martín dan a conocer este miércoles sus propuestas de alta costura para la primavera-verano 2026. (texto) (foto) (vídeo)

Burgos.- EXPOSICIÓN PICASSO.- La obra de Pablo Picasso se expone por primera vez en una catedral a través de la muestra ‘Picasso. Raíces bíblicas’, que se inaugurará en la seo de Burgos el próximo 2 de marzo, y cuyos detalles da a conocer el nieto del pintor malagueño, Bernard Ruiz Picasso, quien ha cedido la mayoría del casi medio centenar de obras que la componen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:15h.- Río de Janeiro.- BRASIL ESPAÑA.- Exibición aérea de la Patrulla de helicópteros ASPA, del Ejército del Aire y del Espacio de España, con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra, primer avión que sobrevoló el océano Atlántico uniendo España, Brasil, Argentina y Uruguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:35h.- Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA ECONOMÍA.- Los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala, además del presidente electo chileno, inauguran el Foro Económico Internacional, organizado por CAF y el Gobierno panameño, que abordará el tema de cómo posicionar a América Latina y el Caribe en el escenario global. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:45h.- Lima.- JUEGOS PANAMERICANOS.- El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, encabeza una visita técnica a las instalaciones donde se celebrarán los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Villa Deportiva Nacional (Videna) (Texto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU CINE.- El cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto habla con EFE sobre su última película ‘The Wrecking Crew’, una cinta que se estrena este miércoles y lleva al género de la comedia de acción a Dave Bautista y Jason Momoa. (Texto)

16:00h.- Washington.- VENEZUELA EEUU.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Exteriores del Senado para detallar su política sobre Venezuela (Texto)

17:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanza el programa ‘Cuentas Trump’, cuentas de ahorro e inversión para niños

18:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Líderes religiosos alzan la voz en Miami contra los abusos de ICE en EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- Un total de 3,7 millones de costarricenses se encaminan a las elecciones del próximo 1 de febrero en las que decidirán si mantienen la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves con la candidata Laura Fernández o apuestan por alguna de las restantes 19 opciones para liderar el país en el periodo 2026-2030. Estas son las claves del proceso electoral costarricense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- Aunque las leyes de Costa Rica prohíben la participación del presidente en la campaña electoral, el mandatario Rodrigo Chaves se convirtió en una pieza clave del proceso electoral con sus constantes señalamientos hacia partidos de oposición e instituciones del Estado como el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, a las que acusó de querer darle un golpe de Estado mediante dos procesos de desafuero que no prosperaron en el Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Miami.- EEUU HISPANOS.- El español Álex Palou (Chip Ganassi), cuádruple campeón de la IndyCar, habla en rueda de prensa a las 13ET (19 hora española) en Indianápolis en el día de medios previo al comienzo de la temporada 2026 de la IndyCar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- La Fiscalía de Ecuador formula cargos contra el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría (‘Pipo’), detenido en noviembre en España, y otros altos cargos de esa organización por su presunta vinculación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Noveno piso del Complejo Judicial Norte de Quito. (Texto)

22:30h.- Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- El gigante tecnológico Microsoft da a conocer los resultados de su segundo trimestre fiscal después de presentar un beneficio neto de 27.747 millones de dólares en el primero, un 12 % más interanual, con un fuerte crecimiento de su negocio de la nube inteligente y su servicio Azure. (Texto)

22:30h.- Nueva York.- META RESULTADOS.- La tecnológica Meta da a conocer los resultados de su cuarto trimestre después de presentar en el tercero ganancias netas de 2.709 millones (un 82,7 % menos interanual), y unos ingresos de 51.242 millones (un 26 % más), casi en su totalidad procedentes de la publicidad en sus aplicaciones de redes sociales, que son el motor de la empresa. (Texto)

23:00h.- Washington.- TESLA RESULTADOS.- El fabricante estadounidense Tesla da a conocer los resultados financieros de 2025, periodo en el que por segundo año consecutivo, sus ventas cayeron un 8,5 %, hasta 1,6 millones de vehículos, y cedió el título de mayor fabricantes de vehículos eléctricos del mundo a favor de la china BYD. (Texto)

23:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central anuncia si mantiene o altera la tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

Lima.- PERÚ PARAGUAY.- Paraguay extradita a Perú al cabecilla criminal Erick Moreno, apodado ‘El Monstruo’, el delincuente más buscado del país andino, con una condena vigente de 32 años de cárcel impuesta desde 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ PROTESTAS.- Los colectivos de la llamada Generación Z vuelven a salir a las calles de Lima para protestar contra sus autoridades políticas en el Gobierno y el Congreso, cuando faltan tres meses para las elecciones generales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY BRASIL.- El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía, y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, firman en Montevideo el Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Centro Brasil – Uruguay de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- FÚTBOL HONDURAS.- Se inicia la segunda jornada del torneo Clausura con los juegos Génesis-Real España, Olancho-Olimpia y Marathón-Juticalpa. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- HOLOCAUSTO ANIVERSARIO.- El presidente argentino, Javier Milei, asiste al acto del Día Internacional en Recuerdo del Holocausto en Buenos Aires (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA CINE.- Inauguración del Festival de Cine Global de Santo Domingo, que arranca con la proyección de la película sobre la vida y carrera de la cantante dominicana Milly Quezada, conocida como ‘La reina del merengue’. Teatro Nacional (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda. (Texto)

O.Medio

Jan Yunis (Gaza).- ISRAEL PALESTINA.- En una Franja de Gaza donde durante la ofensiva bélica israelí diez niños perdían una o ambas piernas cada día; la obstrucción israelí a la entrada de bienes, incluso durante el alto el fuego, hace que todavía sean muy escasos los repuestos y accesorios médicos que necesitan las personas con discapacidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ INVERSIÓN.- Cumbre de «inversión inteligente» para atraer a Túnez mercados europeos y africanos.

El Cairo.- EGIPTO LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de El Cairo reúne más de 1.400 editoriales y un total de 6.637 expositores además de eventos culturales y actividades temáticas centradas en la IA y la Generación Z en el Centro Internacional de Exposiciones de Egipto (EIEC) de la capital egipcia.

Jerusalén.- ISRAEL EJÉRCITO.- El Supremo israelí celebra una audiencia conjunta en la que se tratarán todas las peticiones presentadas contra la decisión del Gobierno de cerrar la radio del Ejército; con base en lo que se exponga, podrá decidir cómo continuar el proceso, incluido si mantiene o no la suspensión del cierre de la emisora, mientras se dicta una decisión final.

África

Adís Abeba.- ÁFRICA EEUU.- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, se reúne con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, en el marco de una gira por África.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee recibirá la sentencia en el juicio en su contra por cargos de corrupción durante y fuera del período presidencial de su esposo, Yoon Suk-yeol, quien también se encuentra en prisión. Los fiscales pidien una sentencia de 15 años de prisión y una multa de más de un millónes de dólares. (Texto)

Pekín.- CHINA FINLANDIA.- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, finaliza su visita oficial a China, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Pekín.- CHINA R. UNIDO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, inicia la primera visita a China de un dirigente británico desde 2018 para relanzar la relación bilateral -con especial énfasis en la economía- tras años de distanciamiento bajo sucesivos gobiernos conservadores y en pleno enfriamiento de las relaciones con EE.UU., su principal aliado hasta ahora. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hanói.- VIETNAM UE.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, empieza una visita de dos días a Vietnam, donde está previsto que se reúna con altas autoridades del Gobierno.

