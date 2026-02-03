Temas del día de EFE Internacional del 3 de febrero de 2026 (19.00 horas)

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que está dispuesto a aceptar nuevas medidas de desescalada en los contactos trilaterales con estadounidenses y rusos previstos para el miércoles y jueves en Abu Dabi.

(Después de solo cuatro días sin ataques a las centrales y subestaciones eléctricas de Ucrania, Rusia puso fin este martes a una breve tregua energética con un ataque en el que empleó un número récord de misiles de trayectoria balística que volvió a dejar sin luz y calefacción a cientos de miles de ucranianos cuando las temperaturas caían de los 20 grados bajo cero).

EEUU COLOMBIA

Washington – La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se desarrolló este martes a puerta cerrada en la Casa Blanca y sin acceso a la prensa. La cita se produce tras un año de fuertes tensiones entre ambos gobiernos.

PAPELES EPSTEIN

Londres – El exministro laborista británico Peter Mandelson -que también ejerció como embajador del Reino Unido en Washington- dejará mañana miércoles su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, se encuentra reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras avanza la fase dos de la tregua en Gaza con la apertura del paso de Rafah con Egipto y en medio de la tensión regional por un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

(Al menos 16 palestinos heridos y una veintena de acompañantes procedentes de la Franja de Gaza llegaron este martes a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah para recibir tratamiento tras la reapertura el lunes de este cruce bloqueado por Israel durante casi dos años).

CUMBRE GOBIERNOS

Dubái – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes, en su intervención ante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

(Pedro Sánchez presentó este martes en Dubái a representantes de algunos de los principales fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos el nuevo fondo español denominado «España crece» y con el que espera que se movilicen hasta 120.000 millones de euros).

NORUEGA MONARQUÍA

Oslo – Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se declaró este martes en un juicio en Oslo no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

IRÁN EEUU

Islamabad – Pakistán ha anunciado este martes que ha sido invitado a un próximo encuentro entre delegaciones de EE.UU. e Irán, con lo que se confirma la inminencia de esa reunión, que medios estadounidenses sitúan este viernes en Turquía y supondría la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní en medio de las amenazas de Washington de una intervención militar.

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas – Un mes después de la captura de Nicolás Maduro por tropas de EE.UU., Caracas y Washington mantienen un peculiar deshielo con la liberación de presos políticos y la reforma del sector petrolero como ejes de un inicio de apertura en el país suramericano.

– El ataque militar de Estados Unidos a Venezuela hace un mes, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro, ha puesto en desventaja a la oposición del país suramericano ante una interlocución cada vez más reducida con Washington, que negocia directamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

– El chavismo convoca a una marcha en Caracas al cumplirse un mes de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas.

EEUU GOBIERNO

Washington – La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami (EEUU) – Cerca de 350.000 haitianos están en riesgo de deportación en Estados Unidos, al expirar su Estatus de Protección Temporal (TPS) por orden del presidente, Donald Trump, lo que pone en peligro sus vidas y la economía de estados como Florida, advierten activistas.

FRANCIA LE PEN

París – La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata. Además, solicita cuatro años de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.

MÉXICO SEGURIDAD

Ciudad de México – Los grandes carteles de México usan cada vez con mayor frecuencia drones con explosivos para golpear objetivos militares y civiles, en un contexto de presión por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, según varios especialistas consultados por EFE.

CÁNCER PREVENCIÓN

Ginebra – Casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están vinculados a causas que pueden prevenirse y que van desde el consumo de tabaco y alcohol al sobrepeso y la inactividad física, la contaminación, la radiación ultravioleta o ciertas infecciones, según un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ESPECIALES

– Con motivo de la expiración del tratado START III (New START) el 5 de febrero, el último tratado vigente para reducir el número de misiles nucleares de ambas potencias, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la Guía RUSIA EEUU.

RUSIA EEUU

El Start III expira el próximo 5 de febrero y por primera vez en décadas no habrá ningún tratado que limite la carrera armamentística nuclear entre EE. UU. y Rusia, un hecho que tiene un impacto global y que afecta también a las potenciar nucleares regionales asiáticas.

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington.- EEUU GOBIERNO.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos prevé votar una resolución para financiar el Gobierno y revertir el cierre administrativo decretado el sábado.

