Temas del día de EFE Internacional del 3 de marzo de 2026 (07.30 horas)

16 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con llegar al Líbano e incluso al Mediterráneo, pese a que, según EEUU, «los golpes más duros» para Irán «aún están por venir»

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El acceso a la Franja de Gaza permanece bloqueado desde el inicio de los ataques a Irán, lo que añade aún más incertidumbre a una población extenuada por los problemas de abastecimiento.

(Texto)

– Los ataques israelíes vuelven a intensificarse sobre el Líbano, tras ataques de la milicia chií Hizbulá contra Israel, lo que ha llevado al Gobierno libanés a anunciar la prohibición de su actividad abriendo aún mayor incertidumbre en este país.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Continúa la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz, después de que un miembro de la Guardia Revolucionaria advirtiera el lunes de que no dejarán pasar «ni una gota de petróleo» .

(Texto)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al canciller alemán, Friedrich Merz, en medio de los ataques a Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En Ginebra, el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, habla con la prensa en plena confrontación bélica entre su país y Estados Unidos e Israel. (texto ) (vídeo)

– Se enviará información sobre las consecuencias económicas del conflicto, tanto en los mercados de valores y de la energía

(Texto)

– La guerra en Oriente Medio podría reconfigurar el tablero estratégico en el Pacífico al tensionar los recursos de EE.UU. y afectar al clima previo al próximo viaje a China del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque expertos taiwaneses descartan un aumento del riesgo militar en el estrecho de Taiwán.

(Texto)

(Durante la noche, se ha enviado información de los diferentes frentes:

– Bombardeos israelíes en Líbano e Irán: En Líbano, el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut. Además, los cazas israelíes siguen bombardeando el sistema de defensa aérea iraní, así como lanzadores de misiles y emplazamientos de tiro de proyectiles.

– Respuestas iraníes: la Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirmó haberla destruido.

– En Estados Unidos: el enviado especial para Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff, aseguró que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de armas nucleares, mientras que el presidente Trump alardeó de que su país tiene un «suministro ilimitado» de armas

– En lo económico, Japón ordenó a sus navieras que suspendan las entradas de buques al golfo Pérsico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio).

– A las 03.20 se ha enviado eu último resumen: Atacan embajada de EEUU en Riad y más bombardeos en Beirut: lo último de la guerra de Irán)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La significativa ralentización del avance ruso y el éxito inicial de los contraataques ucranianos en algunas zonas del frente ofrecen motivos para un optimismo cauteloso en Kiev, tras años de lento retroceso, mientras el nuevo ministro de Defensa anuncia las primeras reformas destinadas a reforzar la defensa. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – El aumento de las víctimas civiles y las denuncias de ataques contra la población han hecho aumentar las críticas contra el conflicto fronterizo entre Pakistán y Afganistán, mientras ambas partes reportan un balance masivo de bajas tras los enfrentamientos en la frontera.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – Dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación relámpago de EE.UU., Venezuela ha dado pasos hacia la apertura como las leyes de amnistía y de hidrocarburos, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.

(Texto)

Una ONG convoca a familiares de presos políticos y activistas de Venezuela a una concentración en las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para exigir una «amnistía inmediata» para todas las personas aún detenidas por estos motivos y para los excarcelados con medidas cautelares.

(Texto) (Foto) (Video)

CHINA ASAMBLEA

Pekín – La posible reconfiguración de la cúpula militar china, casi desmantelada a causa de la corrupción, será una de las claves de la sesión anual del Legislativo chino, que se celebra además con la mirada puesta en la visita a finales de mes del presidente estadounidense, Donald Trump, y en un escenario internacional convulso tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

(Texto)

ECLIPSE LUNAR

Washington/Tokio – La Luna llena de marzo coincide en esta ocasión con un eclipse total que será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. (Habrá seguimiento desde Washington y desde Tokio (además de Taiwan y Bali en foto).

(Texto) (Foto)

MÉXICO MUJERES

Ciudad de México – La activista Olimpia Coral habla con EFE sobre el estreno del documental ‘Llamarse Olimpia’, la cinta autobiográfica sobre su caso y el impulso que generó para la creación de una ley contra el acoso digital en México.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Dior, Saint-Laurent y Marie Adam-Leenaerdt muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – Detrás de mundos como la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’, la productora de raíces mexicanas Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse. En una entrevista con EFE asegura que parte importante de la película es la idea de que las diferencias nos hacen más fuertes. Por Mikaela Viqueira

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Hamburgo.- BEIERSDORF RESULTADOS.- Beiersdorf, que produce la marca Nivea, entre otras, presenta los resultados de 2025.

08:00h.- París.- THALES RESULTADOS.- El grupo francés de electrónica para equipos aeronáuticos y de defensa Thales presenta sus resultados anuales de 2025.

10:00h.- París.- C.EUROPA PRENSA.- Se publica el informe anual de la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y de la protección de los periodistas.

10:30h.- Londres.- R.UNIDO ARQUITECTURA.- Pase de prensa para presentar la exposición sobre la obra del arquitecto John Vanbrugh, del que este año se cumple el tercer centenario de su muerte. Vanbrugh, apodado «la estrella del barroco británico», es autor de algunas de las casas de campo más reconocidas en Inglaterra.

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de febrero.

11:00h.- París.- TEDH PRESIDENTE.- El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, participa en una sesión de preguntas y respuestas en Youtube.

11:30h.- Barcelona.- PIERRE LEMAITRE.- El escritor francés Pierre Lemaitre presenta la novela ‘Grandes promesas», con la que culmina la tetralogía ‘Los años gloriosos’, un recorrido literario por el siglo XX con el que ha conquistado a cientos de miles de lectores. Penguin Random House Grupo Editorial (Texto) (Foto)

11:00h.- París.- CIENCIA SALUD.- Un estudio dirigido por el Instituto Pasteur apunta a que el asma se puede prevenir con una exposición a ciertos microbios.

11:45h.- Berlín.- ESPAÑA TURISMO.- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la feria internacional del turismo de Berlín, ITB, que cumple 60 años y en la que están presentes decenas de empresas e instituciones españolas dedicadas a la promoción turística en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Ginebra.- ONU TORTURA.- La relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards, ofrece una rueda de prensa en el marco de su participación en el Consejo de Derecho Humanos. (Texto)

13:00h.- París.- FRANCIA YIHADISMO.- Veredicto en el juicio de apelación de cuatro personas implicadas en el asesinato del maestro Samuel Paty. (Texto)

14:00h.- Berlín.- A.LATINA TURISMO.- Los países de América Latina están representados de forma numerosa en la feria internacional del turismo de Berlín, ITB, entre ellos Perú y Colombia, así como México, que acogerá en noviembre próximo en Guadalajara la primera edición de la versión de las Américas de este evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- ARCO 2026.- La organización de la feria de arte contemporáneo ARCO 2026 y las galerías participantes se afanan por terminar el montaje de los stands antes de la apertura del miércoles Pabellón 7 IFEMA (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Madrid.- ÁFRICA IGUALDAD.- Entrega de la 17ª edición del Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, que este año ha recaído en la líder política marfileña Euphrasie Kouassi Yao.

19:00h.- Madrid.- IVORY PRESS.- La directora general de Ivory Press, Elena Foster, celebra los 30 años de la editorial con un encuentro con el artista Edmund de Vaal. Calle Orfila 5

Madrid.- PREMIO FORMENTOR.- El jurado del Premio Formentor de las Letras dará a conocer el nombre del ganador de la décimo sexta edición de este prestigioso galardón, con frecuencia antesala del Nobel y que ha recaído en los últimos años en autores como Annie Ernaux, Laszlo Krasznahorkai o Hélène Cixous.

Burdeos (Francia).- El Cartoon Movie de Burdeos (suroeste), la mayor plataforma de coproducción de cine de animación en Europa, inicia este martes su vigésima octava edición, en la que los largometrajes españoles ocupan una posición destacada entre el medio centenar de filmes finalmente seleccionados.

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informa de las posibilidades de que el actual fenómeno de La Niña (ligado en general a una bajada de temperaturas) acabe en los próximos meses, con posibilidad de entrar en una fase neutra o cálida (El Niño).

Londres.- R.UNIDO MÚSICA – La gira mundial del violinista Ara Malikian hace parada en Londres. Su espectáculo único reúne obras maestras clásicas, composiciones originales y melodías de todo el mundo.(Foto)(Vídeo)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL PIB.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga el crecimiento de su PIB en el último trimestre de 2025 y en el acumulado del año. (Texto)

15:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en enero. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Hija de inmigrantes denuncia en que la ciudadanía en EEUU es «un mito» en un nuevo libro (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón habla en una entrevista con EFE de sus aspiraciones presidenciales a una semana de las elecciones legislativas en las que también serán escogidos en consultas entre partidos a tres candidatos de centro, izquierda y derecha a la Presidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- La cantante Mar Solís reconoce el reto de ser hija del Buki pero defiende su propio camino (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ARTE NUEVA YORK.- Las obras de artistas internacionales se reúnen para exponer su obras en la Whitney Biennial 2026 que abrirá al público el 8 de marzo (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Sao Paulo.- BRASIL SALUD.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita las instalaciones de Bionovis, una empresa brasileña dedicada a producir medicamentos de alta complejidad, en el interior del estado de São Paulo.

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para febrero de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay se reúne por primera vez luego de que el presidente de dicha institución anunciara en enero que estaban listos para intervenir en el mercado de cambios y garantizar la normalidad en la operativa del dólar si persistían las condiciones desordenadas. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Los estados de Texas, Carolina del Norte y Arkansas celebran primarias de partido para determinar los candidatos de las elecciones legislativas de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de febrero con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- Detrás de mundos como la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’ o el fenómeno cultural de ‘Encanto’, la productora Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse. «La idea de que las diferencias no son lo que nos separa, sino lo que nos hace más fuertes, es una parte importante del mensaje de la película», indica la productora de raíces mexicanas a EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) de las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre de 2025 presentará su informe final sobre los comicios, que ganó Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe, comparece ante un tribunal de Sudáfrica acusado de intento de asesinato tras presuntamente disparar a su jardinero en su casa de Johannesburgo. (Texto)

Asia

Manila.- FILIPINAS COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, continúa su gira por el Sudeste Asiático con una visita de dos días a Filipinas.

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- El Parlamento taiwanés, con mayoría de legisladores de la oposición, celebra una sesión informativa sobre los resultados y el impacto de las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y Taiwán.

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- La posible reconfiguración de la cúpula militar china, casi desmantelada a causa de la corrupción, será una de las claves de la sesión anual del Legislativo chino, que se celebra además con la vista puesta en la visita a finales de mes del presidente estadounidense, Donald Trump, y en un escenario internacional convulso tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- El subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos de Asia Meridional y Central, Paul Kapur, concluye su visita de tres días a Nueva Delhi, tras reunirse con funcionarios indios para abordar la seguridad regional en el Indopacífico e impulsar la asociación bilateral bajo la visión del presidente Donald Trump.

Kabul.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- La escalada militar entre Pakistán y Afganistán entra en una fase crítica con el cierre prolongado de los principales pasos comerciales, lo que ha comenzado a interrumpir el flujo de suministros hacia Kabul mientras ambas partes reportan cifras masivas de bajas tras enfrentamientos en la Línea Durand. (Texto)

Oceanía

Sídney.- AUSTRALIA CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará Australia del 3 al 6 de marzo en su primer viaje oficial al país.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245