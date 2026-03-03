Temas del día de EFE Internacional del 3 de marzo de 2026 (13.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su cuarto día, con el conflicto expandiéndose por la región del golfo Pérsico y por el Líbano, y todo pese a que, según EEUU, «los golpes más duros» para Irán «aún están por venir» e Israel prevé que la guerra dure «un plazo de semanas».

– La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.

– El Ejército israelí ha bombardeado un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando «decenas de municiones» contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales. Además, los cazas israelíes han bombardeado el sistema de defensa aérea iraní, así como lanzadores de misiles y emplazamientos de tiro de proyectiles.

– Israel ha aumentado su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano. El Ejército libanés se retira de posiciones fronterizas y el ejército israelí ha publicado la orden de evacuación de 83 pueblos.

– El acceso a la Franja de Gaza permanece bloqueado desde el inicio de los ataques a Irán, lo que añade aún más incertidumbre a una población extenuada por los problemas de abastecimiento.

– Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.

– Continúa la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz. Se están enviando informaciones sobre las consecuencias económicas del conflicto, tanto en los mercados de valores y de la energía. El petroleo subre más de un 5 por ciento y el gas se dispara otro 45 por ciento.

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al canciller alemán, Friedrich Merz, en medio de los ataques a Irán.

– En Ginebra, el embajador de Irán ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, habla con la prensa en plena confrontación bélica entre su país y Estados Unidos e Israel.

(Se enviará información sobre el entierro de las niñas que estaban en la escuela que sufrió el ataque en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel)

(Se ha enviado información de que en Ginebra, la ONU ha exigido una investigación del ataque a la escuela de Minab, el pasado sábado, en el que según la Media Luna Roja murieron 180 personas, la mayoría niñas)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La significativa ralentización del avance ruso y el éxito inicial de los contraataques ucranianos en algunas zonas del frente ofrecen motivos para un optimismo cauteloso en Kiev, tras años de lento retroceso, mientras el nuevo ministro de Defensa anuncia las primeras reformas destinadas a reforzar la defensa. Por Rostyslav Averchuk.

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad – El aumento de las víctimas civiles y las denuncias de ataques contra la población han hecho aumentar las críticas contra el conflicto fronterizo entre Pakistán y Afganistán, mientras ambas partes reportan un balance masivo de bajas tras los enfrentamientos en la frontera.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación relámpago de EE.UU., Venezuela ha dado pasos hacia la apertura como las leyes de amnistía y de hidrocarburos, aunque el proceso hacia una reconciliación total continúa incierto.

Una ONG convoca a familiares de presos políticos y activistas de Venezuela a una concentración en las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para exigir una «amnistía inmediata» para todas las personas aún detenidas por estos motivos y para los excarcelados con medidas cautelares.

ECLIPSE LUNAR

Washington/Tokio – La Luna llena de marzo coincide en esta ocasión con un eclipse total que será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur. (Habrá seguimiento desde Washington y desde Tokio (además de Taiwan y Bali en foto).

MÉXICO MUJERES

Ciudad de México – La activista Olimpia Coral habla con EFE sobre el estreno del documental ‘Llamarse Olimpia’, la cinta autobiográfica sobre su caso y el impulso que generó para la creación de una ley contra el acoso digital en México.

MODA PARÍS

París – Las firmas Dior, Saint-Laurent y Marie Adam-Leenaerdt muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – Detrás de mundos como la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’, la productora de raíces mexicanas Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse. En una entrevista con EFE asegura que parte importante de la película es la idea de que las diferencias nos hacen más fuertes. Por Mikaela Viqueira

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- París.- FRANCIA YIHADISMO.- Veredicto en el juicio de apelación de cuatro personas implicadas en el asesinato del maestro Samuel Paty. (Texto)

14:00h.- Berlín.- A.LATINA TURISMO.- Los países de América Latina están representados de forma numerosa en la feria internacional del turismo de Berlín, ITB, entre ellos Perú y Colombia, así como México, que acogerá en noviembre próximo en Guadalajara la primera edición de la versión de las Américas de este evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- ARCO 2026.- La organización de la feria de arte contemporáneo ARCO 2026 y las galerías participantes se afanan por terminar el montaje de los stands antes de la apertura del miércoles Pabellón 7 IFEMA (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Madrid.- ÁFRICA IGUALDAD.- Entrega de la 17ª edición del Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, que este año ha recaído en la líder política marfileña Euphrasie Kouassi Yao.

19:00h.- Madrid.- IVORY PRESS.- La directora general de Ivory Press, Elena Foster, celebra los 30 años de la editorial con un encuentro con el artista Edmund de Vaal. Calle Orfila 5

Burdeos (Francia).- El Cartoon Movie de Burdeos (suroeste), la mayor plataforma de coproducción de cine de animación en Europa, inicia este martes su vigésima octava edición, en la que los largometrajes españoles ocupan una posición destacada entre el medio centenar de filmes finalmente seleccionados.

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informa de las posibilidades de que el actual fenómeno de La Niña (ligado en general a una bajada de temperaturas) acabe en los próximos meses, con posibilidad de entrar en una fase neutra o cálida (El Niño).

Londres.- R.UNIDO MÚSICA – La gira mundial del violinista Ara Malikian hace parada en Londres. Su espectáculo único reúne obras maestras clásicas, composiciones originales y melodías de todo el mundo.(Foto)(Vídeo)

América

14:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL PIB.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga el crecimiento de su PIB en el último trimestre de 2025 y en el acumulado del año. (Texto)

15:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en enero. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Hija de inmigrantes denuncia en que la ciudadanía en EEUU es «un mito» en un nuevo libro (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón habla en una entrevista con EFE de sus aspiraciones presidenciales a una semana de las elecciones legislativas en las que también serán escogidos en consultas entre partidos a tres candidatos de centro, izquierda y derecha a la Presidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- La cantante Mar Solís reconoce el reto de ser hija del Buki pero defiende su propio camino (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- ARTE NUEVA YORK.- Las obras de artistas internacionales se reúnen para exponer su obras en la Whitney Biennial 2026 que abrirá al público el 8 de marzo (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Sao Paulo.- BRASIL SALUD.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita las instalaciones de Bionovis, una empresa brasileña dedicada a producir medicamentos de alta complejidad, en el interior del estado de São Paulo.

Montevideo.- URUGUAY DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para febrero de 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay se reúne por primera vez luego de que el presidente de dicha institución anunciara en enero que estaban listos para intervenir en el mercado de cambios y garantizar la normalidad en la operativa del dólar si persistían las condiciones desordenadas. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Los estados de Texas, Carolina del Norte y Arkansas celebran primarias de partido para determinar los candidatos de las elecciones legislativas de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de febrero con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- Detrás de mundos como la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’ o el fenómeno cultural de ‘Encanto’, la productora Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) de las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre de 2025 presentará su informe final sobre los comicios, que ganó Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe, comparece ante un tribunal de Sudáfrica acusado de intento de asesinato tras presuntamente disparar a su jardinero en su casa de Johannesburgo. (Texto)

