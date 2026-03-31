Temas del día de EFE Internacional del 31 de marzo de 2026 (13.00 horas)

10 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Los bombardeos en Irán han continuado este martes, mientras siguen los mensajes contradictorios por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el alcance y el fin del conflicto, con el precio del petróleo condicionado por la incertidumbre respecto al estrecho de Ormuz.

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(Se ha enviado un resumen a las 07.37 horas)

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano «hasta el río Litani», lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país, y que utilizará para ello el «modus operandi» aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, en Gaza, que fueron arrasadas.

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– Tanto la ONU como Israel investigan las circunstancias que provocaron la muerte de tres de cascos azules indonesios en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL)

(Texto

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que tres cascos azules de la misión de paz de la organización en el Líbano murieran en las últimas horas por ataques en el sur del país.

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– El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, se despide del cargo en una rueda de prensa donde hará balance de la labor de la agencia, en el complicado contexto del conflicto en Gaza y las críticas de las autoridades israelíes. (Texto) (Vídeo)

– Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para analizar la situación energética en relación con el conflicto bélico en Oriente Medio.

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EEUU CUBA

La Habana – Cuba espera la llegada a puerto del petrolero ruso ‘Anatoli Kolodkin’ con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles) en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses.

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– Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, visita Ucrania con motivo del cuarto aniversario de la matanza de civiles por parte del Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev.

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(Se ha enviado una pieza explicativa sobre qué pasó en Bucha)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe – Haití sigue conmocionado tras la masacre perpetrada el pasado domingo por el grupo armado’ Gran Grif’ en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país, en el que asesinó al menos 70 personas en un ataque.

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(Unas 50 casas fueron incendiadas y más de 6.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque)

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EEUU) – A un día del lanzamiento de Artemis II, la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de diez días que orbitará la Luna y que supone el primer paso para que el hombre vuelva a pisar la superficie de este satélite tras más de medio siglo.

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(Rueda de prensa de la NASA a las 19.00 horas)

– También se han enviado unas claves de que Artemis es también la inauguración de una era de exploración más representativa.

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ARANCELES OMC

Ginebra – Vence la moratoria para la aplicación de aranceles a las transacciones electrónicas, una medida que se renovaba cada dos años, pero que no ha podido serlo esta vez por desacuerdos en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se cerró en la víspera en Camerún.

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SUDÁN REBELIÓN

Nairobi – El 20 % de las supervivientes de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur (oeste) son menores de edad, cifra que se eleva al 27 % en el caso del pueblo de Tawila, en Darfur del Norte, denunció este martes Médicos Sin Fronteras (MSF).

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APPLE ANIVERSARIO

Nueva York – Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología.

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CINE SUPER MARIO

Tokio – La secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo, se estrena este miércoles 1 de abril en todo el mundo con la participación de intérpretes como Anya Taylor-Joy y Chris Pratt para narrar las aventuras de Mario y sus amigos.

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EEUU CINE

Los Ángeles (EEUU) – Un minuto después de sobrevivir a su muerte, Grace (Samara Weaving) descubre que el juego nupcial aún no termina en ‘Ready or Not 2: Here I come’ (‘Noche de bodas 2’), la pesadilla en la que deberá luchar codo a codo con su hermana Faith (Kathryn Newton) para escapar de una nueva cacería familiar. Por Mikaela Viqueira (foto)(vídeo)

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:00h.- Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Energía de los países de la Unión Europea se reúnen por videoconferencia para analizar la situación energética en relación con el conflicto bélico en Oriente Medio. (Texto)

15:00h.- Londres.- R.UNIDO LITERATURA.- El prestigioso premio Booker presenta hoy su «lista corta» de obras que optan al premio de literatura internacional traducida. Entre los concurrentes en la lista larga se encuentra «Las niñas del naranjo», traducida como «We are green and trembling». (Texto)

Ginebra.- ARANCELES OMC.- Vence la moratoria para la aplicación de aranceles a las transacciones electrónicas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Texto)

Helsinki.- UCRANIA GUERRA.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, se reúne en Helsinki con su homólogo finlandés, Alexander Stubb. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Se prevé que hoy concluyan los alegatos finales de las partes en el juicio por la demanda del príncipe Enrique y el cantante Elton John, entre otros, contra ANL, editora del ‘Mail’ y ‘Mail on Sunday’, a los que acusan de prácticas ilícitas para obtener información privada.

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en febrero. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU RUSIA.- Organizaciones en Miami presentan un informe sobre la desinformación rusa en Cuba y Venezuela (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- La Habana.- CUBA INTERNET.- Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- PERÚ VARGAS LLOSA.- La Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas realizan en Lima el homenaje ‘Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado’, en honor al escritor peruano, premio Nobel de Literarua en 2010. Centro Cultural Inca Garcilaso, Jirón Ucayali 391, Lima (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- A un día del lanzamiento de Artemis II, la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de diez días que orbitará la Luna y marcará el regreso del ser humano a este satélite tras más de medio siglo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés, actualmente en el 10,25 %. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- Un minuto después de sobrevivir a su propia muerte, Grace (Samara Weaving) descubre que el juego nupcial aún no termina en ‘Ready or Not 2: Here I come’ (‘Noche de bodas 2’), la pesadilla en la que deberá luchar codo a codo con su hermana Faith (Kathryn Newton) para escapar de una nueva cacería familiar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU TRABAJO.- Los trabajadores agrícolas en Estados Unidos buscan atraer las miradas hacia el valor de su labor y dejar atrás el escándalo que golpeó su comunidad, tras las acusaciones de abuso sexual contra el fundador de su mayor sindicato, César Chávez, y el silencio de Dolores Huerta, una de sus víctimas. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA POBREZA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica este martes el dato de incidencia de la pobreza y de la indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, después de que la pobreza en la población urbana se situara en el 31,6 % en la mitad del año pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El primero grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participa en la segunda semana del debate electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami – EEUU PENA DE MUERTE – El estado de Florida ejecuta a James Duckett, un expolicía condenado por la violación y asesinato de una niña de 11 años en 1987, en la que supone la quinta aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado batió su récord histórico con 19 ejecuciones (Texto) (Foto)

La Habana.- CUBA RELIGIÓN – Rueda de prensa de representantes de iglesias protestantes al final de su visita a Cuba. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una reunión de su gabinete para despedirse de la mitad de sus ministros, que empezarán a hacer campaña para las elecciones de octubre. (Texto) (Foto) (Video)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA INVERSIONES.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, interviene en la apertura de la Sexta Conferencia de Inversiones de Sudáfrica (SAIC, por sus siglas en inglés), en Johannesburgo. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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