Temas del día de EFE Internacional del 31 de marzo de 2026 (19.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Los bombardeos en Irán han continuado este martes, mientras siguen los mensajes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ahora ha pedido a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con «coraje» y «tomen» el estrecho de Ormuz.

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– La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

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– Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, que incluye un «alto el fuego inmediato» y el inicio de «negociaciones de paz lo antes posible».

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– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano «hasta el río Litani», lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país, y que utilizará para ello el «modus operandi» aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, en Gaza, que fueron arrasadas.

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– Tanto la ONU como Israel investigan las circunstancias que provocaron la muerte de tres de cascos azules indonesios en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL)

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– El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al grupo chií Hizbulá del ataque que acabó con la vida de dos cascos azules en el sur del Líbano este lunes.

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– El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió este martes, en una rueda de prensa con la que se despide del cargo, sobre las consecuencias que tendrá la impunidad de la que ha gozado Israel por sus crímenes en los territorios palestinos en el conflicto actual en Oriente Medio. (Texto) (Vídeo)

(Se ha enviado el último resumen a las 18.55 horas. «Irán amenaza con atacar oficinas tecnológicas mientras Trump insta a aliados a tomar Ormuz»)

EEUU CUBA

La Habana – El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó este martes al puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, mientras el país se encuentra sumido en una grave crisis energética en medio del asedio de EEUU.

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– Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este martes en Kiev a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y le pidió una solución para desbloquear lo antes posible el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania que los Veintisiete aprobaron en diciembre y que Hungría sigue bloqueando.

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HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe – Haití sigue consternado por la matanza de al menos 70 personas – según cifras de una ONG – el domingo a manos del grupo armado Gran Grif, un ataque registrado a pocos días de la llegada, prevista para este miércoles, de las primeras tropas de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) creada en 2025 por las Naciones Unidas.

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(Unas 50 casas fueron incendiadas y más de 6.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque)

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EEUU) – A un día del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la NASA tiene todo listo para el despegue de su misión más ambiciosa en décadas, que prevé trasladar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

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– También se han enviado unas claves de que Artemis es también la inauguración de una era de exploración más representativa.

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ARANCELES OMC

Ginebra – La prohibición temporal o moratoria de imposición de aranceles a las transmisiones transfronterizas de contenidos digitales vence este martes, por primera vez tras su adopción inicial en 1998, periodo que coincide con el boom de este sector, que comprende descargas digitales (libros, aplicaciones), juegos o música y películas en continuo.

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SUDÁN REBELIÓN

Nairobi – El 20 % de las supervivientes de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur (oeste) son menores de edad, cifra que se eleva al 27 % en el caso del pueblo de Tawila, en Darfur del Norte, denunció este martes Médicos Sin Fronteras (MSF).

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APPLE ANIVERSARIO

Nueva York – Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología.

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CINE SUPER MARIO

Tokio – La secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo, se estrena este miércoles 1 de abril en todo el mundo con la participación de intérpretes como Anya Taylor-Joy y Chris Pratt para narrar las aventuras de Mario y sus amigos.

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AGENDA INFORMATIVA

América

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, se reúne para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés, actualmente en el 10,25 %. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU TRABAJO.- Los trabajadores agrícolas en Estados Unidos buscan atraer las miradas hacia el valor de su labor y dejar atrás el escándalo que golpeó su comunidad, tras las acusaciones de abuso sexual contra el fundador de su mayor sindicato, César Chávez, y el silencio de Dolores Huerta, una de sus víctimas. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA POBREZA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica este martes el dato de incidencia de la pobreza y de la indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, después de que la pobreza en la población urbana se situara en el 31,6 % en la mitad del año pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami – EEUU PENA DE MUERTE – El estado de Florida ejecuta a James Duckett, un expolicía condenado por la violación y asesinato de una niña de 11 años en 1987, en la que supone la quinta aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado batió su récord histórico con 19 ejecuciones (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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