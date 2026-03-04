Temas del día de EFE Internacional del 4 de marzo de 2026 (13.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., ataques «a gran escala» contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, mientras Irán sigue lanzando oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico.

– El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, advirtiendo que tiene previsto bombardear áreas del sur en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá.

(El ejército israelí incluye la histórica ciudad libanesa de Tiro, con más de 100.000 habitantes y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco dentro de la zona del sur del Líbano a cuyos habitantes ha ordenado que abandonen sus casas y se desplacen hacia el norte del país)

– En Washington, el Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución promovida por los demócratas que busca frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso, como ocurre ahora mismo.

– La Armada de Sri Lanka confirmó este miércoles que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento del buque de la Armada iraní IRIS Dena en aguas internacionales sin precisar un número exacto, en el que viajaban unas 180 personas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

– Desde Jerusalén, los miles de turistas que se han quedado varados en Israel con la ofensiva a Irán van saliendo poco a poco por tierra del país, tras pasar cinco días de alarmas antiaéreas, misiles sobrevolando el cielo y mucho «miedo e incertidumbre».

– A pesar de que Gaza ha visto reducirse los ataques de Israel contra su territorio a causa de la escalada regional contra Irán, los palestinos del enclave continúan sometidos al cierre de la frontera impuesto por las fuerzas armadas, que limitan el acceso de alimentos y otros bienes básicos a sólo uno de los cruces. (Texto)

– La Comisión Europea convoca en Bruselas una reunión del grupo de coordinación sobre petróleo con los Estados miembros, para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro y los precios de crudo en la Unión Europea.

– Seguimiento del impacto de la guerra en los mercados.

– La comunidad de «Tehrangeles», el mayor asentamiento de iraníes en Estados Unidos, espera con ansias que la población en Irán se ponga en pie de lucha contra el régimen debilitado tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí y que se complete la que califican como «liberación».

(Se ha enviado una crónica desde Jerusalén sobre el carnaval judío: «Él nos protege»: el Jerusalén ultraortodoxo celebra el carnaval judío ajeno a la guerra». Por Paula Bernabeu)

EEUU ESPAÑA

Washington/Bruselas/Madrid – El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «cortar todo el comercio con España» por su postura en relación a la guerra de Irán complica aún más las relaciones entre Washington y Madrid, tras los desencuentros en torno al gasto en Defensa.

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, traslada a Pedro Sánchez la solidaridad de Francia tras las amenazas de Trump.

– La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad «plena» con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

– China rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán.

CHINA ASAMBLEA

Pekín – Arrancan en Pekín las ‘Dos sesiones’, la principal cita política anual del gigante asiático, con la apertura de la reunión del órgano consultivo y una rueda de prensa del Legislativo, en la que su portavoz defendió la estabilidad de las relaciones con EE. UU. y la UE, en vísperas de la inauguración mañana de la sesión de la Asamblea Nacional Popular.

UCRANIA GUERRA

Moscú – La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa.

EEUU ELECCIONES

Washington – Tras las primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, arranca la carrera hacia las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, con la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado..

VENEZUELA EEUU

Caracas – El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, recientemente liberado gracias a la ley de amnistía en Venezuela, afirma en una entrevista con EFE que su salida abre una nueva etapa política en el país, aunque advirtió que la lucha por la democracia y la liberación plena de los presos políticos aún no ha terminado.

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/ Kabul-. Los enfrentamientos entre Pakistán y el régimen talibán en la frontera afgano-paquistaní continúan tras seis días de escalada militar, mientras Islamabad y Kabul mantienen versiones irreconciliables sobre el número de víctimas de una ofensiva que ha dejado decenas de muertos, incluidos civiles.

UE INDUSTRIA

Bruselas – La Comisión Europea presenta su Ley de Aceleración Industrial, que introducirá requisitos de fabricación europea en las licitaciones y concesiones de subsidios públicos en la UE, entre otras medidas para impulsar la industria del bloque comunitario frente a la competencia de China y Estados Unidos.

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile – El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, reúne a su futuro gabinete horas después de romper abruptamente el proceso de cambio de mando y de acusar al progresista Gabriel Boric de “ocultar información”, en un hecho inédito desde el retorno a la democracia.

MODA PARÍS

París – Las firmas Courrèges, Balmain, Dries Van Noten, Acne Studios y Tom Ford muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

ÓSCAR (Entrevista)

Madrid – Gabriel Domingues habla a EFE con pasión del proceso de casting de ‘El agente secreto’, todo «un mosaico de Brasil» que mezcla intérpretes profesionales y debutantes, en su mayoría de Recife, que componen un variopinto y espectacular conjunto de actores, un trabajo por el que está nominado al Óscar.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- París.- OCDE DEUDA.- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el director de asuntos financieros, Carmine Di Noia, presentan el informe anual de la organización sobre la deuda mundial, con las perspectivas de los préstamos soberanos o las tendencias en los mercados de las emisiones de títulos de empresa. (Texto)

14:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, da unas declaraciones introductorias en la conferencia de Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial Times, sobre «La crisis del orden mundial liberal» organizada en cooperación con la Academia Americana de Berlín.

16:25h.- Varsovia.- DIPLOMACIA BÁLTICO.- El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, da una rueda de prensa en Varsovia tras la cita que le reúne con sus homólogos del Consejo de los Estados del Báltico. (Texto)

18:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Presentación de la feria de arte asequible en Battersea, con una fantástica selección de galerías contemporáneas de todo el Reino Unido y del mundo que traen miles de obras de arte para todos los bolsillos. Battersea (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La sucursal londinense de Sotheby´s celebra su jornada anual de ventas de arte moderno y contemporáneo, con obras notables de Monet, Signac, Leger, Bacon, Lucian Freud y David Hockney, entre otros. Galería Sotheby’s. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- La Comisión Europea convoca una reunión del grupo de coordinación sobre petróleo con los estados miembros, para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro y los precios de crudo en la Unión Europea. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Atenas.- GRECIA JUICIO.- Un Tribunal de Atenas tiene previsto dictar sentencia en el proceso de apelación del partido neonazi Amanecer Dorado, cuyos líderes fueron condenados en 2020 a largas penas de cárcel por dirigir una organización criminal. (Texto)

Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La Comisión Europea presenta su Ley de Aceleración Industrial por la que introducirá requisitos de fabricación europea para las licitaciones y concesiones de subsidios públicos en la UE, entre otras medidas encaminadas a dar un impulso a la industria del bloque comunitario frente a la competencia de China y Estados Unidos.

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto)

Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 170 sesión plenaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Clave Especial, la cara emergente del regional mexicano nacido en EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Crónica sobre los candidatos inusuales, ajenos a la política, que buscarán un escaño en el Senado o la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY SENADO – El Senado de Paraguay trata en su primera sesión de 2026 el acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea (UE) y el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que el país suramericano firmó en diciembre pasado con EE.UU.. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA GASTRONOMÍA.- La chef bolivia Marsia Taha, nombrada como la mejor cocinera de Latinoamérica en 2025, habla sobre la importancia de la mujer en la gastronomía andina y amazonica tradicional en Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre inflación para el mes de febrero de 2026. (Texto)

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS D.HUMANOS.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO OBESIDAD.- Especialistas hablan sobre la obesidad, un problema que afecta al 75 % de los adultos mexicanos y a casi 40 % de niños en el país, con el objetivo de entender los factores médicos, metabólicos y emocionales detrás de esta enfermedad multifactorial. (Texto) (Foto)

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Nueva audiencia en un tribunal de Nigeria sobre el caso en el que se acusa de financiación del terrorismo al exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami.

Ciudad del Cabo.- ÁFRICA ENERGÍA.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, da un discurso en la conferencia «Africa Energy Indaba», que reúne en Ciudad del Cabo a líderes africanos del sector energético, formuladores de políticas, inversores y socios de desarrollo para promover la seguridad energética, la integración regional y la inversión en todo el continente. (Texto)

