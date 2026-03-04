Temas del día de EFE Internacional del 4 de marzo de 2026 (19.00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Al menos 83 personas murieron en el hundimiento de una fragata iraní por el ataque de un submarino de Estados Unidos en el Índico, uno de los episodios más destacados de este quinto día de guerra en Oriente Medio, en el que la atención se desplazó hacia el Líbano y el estrecho de Ormuz.

– El Ejército israelí ordenó este miércoles a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplacen «de inmediato» al norte del río Litani, tras lo que bombardeó áreas al sur del mismo. Más de 65.000 personas tuvieron que desplazarse.

– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles que cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está «ganando de manera contundente» y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal «casi ilimitado».

– EE.UU. confirmó el hundimiento de una fragata iraní frente a la costa sur de Sri Lanka por el impacto de un torpedo lanzado desde uno de sus submarinos. El primer ataque de este tipo de un submarino estadounidense desde las II Guerra Mundial.

– Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

– La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de un nuevo ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz, con lo que son ya tres los reportes de ataques o actividades sospechosas contra la navegación en Ormuz o el golfo Pérsico en lo que va de jornada.

– Desde Jerusalén, los miles de turistas que se han quedado varados en Israel con la ofensiva a Irán van saliendo poco a poco por tierra del país, tras pasar cinco días de alarmas antiaéreas, misiles sobrevolando el cielo y mucho «miedo e incertidumbre».

– Seguimiento del impacto de la guerra en los mercados.

– La comunidad de «Tehrangeles», el mayor asentamiento de iraníes en Estados Unidos, espera con ansias que la población en Irán se ponga en pie de lucha contra el régimen debilitado tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí y que se complete la que califican como «liberación».

EEUU ESPAÑA

Washington/Bruselas/Madrid – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recuperó ante el actual conflicto en Oriente Medio el lema del ‘No a la guerra’ popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió este miércoles de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias, en referencia a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, traslada a Pedro Sánchez la solidaridad de Francia tras las amenazas de Trump.

– La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad «plena» con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

– China rechazó este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán.

CHINA ASAMBLEA

Pekín – Arrancan en Pekín las ‘Dos sesiones’, la principal cita política anual del gigante asiático, con la apertura de la reunión del órgano consultivo y una rueda de prensa del Legislativo, en la que su portavoz defendió la estabilidad de las relaciones con EE. UU. y la UE, en vísperas de la inauguración mañana de la sesión de la Asamblea Nacional Popular.

UCRANIA GUERRA

Moscú – La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa.

EEUU ELECCIONES

Washington – Tras las primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, arranca la carrera hacia las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, con la renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado..

VENEZUELA EEUU

Maracaibo (Venezuela), 4 mar (EFE).- Casi dos semanas después de haber recobrado su libertad plena, el exdiputado Juan Pablo Guanipa aseguró a EFE que lucha por la restitución de la democracia en Venezuela, que considera que atraviesa un proceso de transición tras el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero que debe llevar al país a unas elecciones.

– El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con las autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y trabajar por un sector minero «legítimo», informó la Embajada estadounidense en Caracas.

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Los enfrentamientos entre las fuerzas talibanas y el Ejército de Pakistán persisten este miércoles en varios puntos de la frontera, en una nueva jornada de intercambios de artillería y hostilidades que cumple ya diez días.

Los enfrentamientos entre Pakistán y el régimen talibán en la frontera afgano-paquistaní continúan tras seis días de escalada militar, mientras Islamabad y Kabul mantienen versiones irreconciliables sobre el número de víctimas de una ofensiva que ha dejado decenas de muertos, incluidos civiles.

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile – El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, reúne a su futuro gabinete horas después de romper abruptamente el proceso de cambio de mando y de acusar al progresista Gabriel Boric de “ocultar información”, en un hecho inédito desde el retorno a la democracia.

EEUU MEDIOAMBIENTE

Tucson (EE.UU.) – Millones de personas que dependen del agua del río Colorado en siete estados del suroeste de Estados Unidos afrontan un futuro incierto ante el fracaso de alcanzar un nuevo acuerdo sobre su distribución y conservación, lo que podría obligar al gobierno federal a tomar medidas propias.

ARCO LATINOAMÉRICA

Madrid – Un barril de petroleo en miniatura sobre un gran pedestal recibe al público que visita la feria de arte contemporáneo ARCOmadrid, que este miércoles abrió sus puertas con una destacada presencia de artistas internacionales, especialmente latinoamericanos, y muchas referencias al mundo convulso que les rodea.

– 43 galerías de América Latina viajan a Madrid para mostrar el arte más relevante y actual de la región.

MODA PARÍS

París – Las firmas Courrèges, Balmain, Dries Van Noten, Acne Studios y Tom Ford muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

ÓSCAR (Entrevista)

Madrid – Gabriel Domingues habla a EFE con pasión del proceso de casting de ‘El agente secreto’, todo «un mosaico de Brasil» que mezcla intérpretes profesionales y debutantes, en su mayoría de Recife, que componen un variopinto y espectacular conjunto de actores, un trabajo por el que está nominado al Óscar.

