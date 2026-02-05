Temas del día de EFE Internacional del 5 de febrero de 2026 (07.30 horas)

22 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú/Washington – Rusos y ucranianos continúan por segundo día la segunda ronda de negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi, que el negociador ucraniano Rustem Umérov calificó el miércoles de «sustancial y productiva» y que están marcadas por la reanudación de los bombardeos rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los palestinos sufren nuevos ataques del Ejército israelí a lo largo de Gaza, dejando el alto el fuego vigente en el aire, mientras Israel sigue trabando la entrada de palestinos a través del paso de Rafah, reabierto esta semana.

(Texto)

IRÁN EEUU

Teherán.- Irán y Estados Unidos mantendrán mañana en Omán nuevas negociaciones nucleares, en un encuentro al que llegan distanciados por la insistencia estadounidense de incluir en las conversaciones el arsenal de misiles de Teherán, que solo quiere discutir su programa atómico, todo ello bajo la amenaza de una intervención militar de Washington.

(Texto)

UE CATALUÑA

Bruselas – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, un fallo sin consecuencias prácticas dado que ninguno de ellos ocupa hoy escaño en el Parlamento Europeo.

(Texto)

RUSIA EEUU

Moscú/Washington – La expiración del START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos, en un momento de grandes tensiones de las relaciones internacionales, abre una nueva era de incertidumbre desconocida desde el fin de la Guerra Fría y allana el camino para el inicio de una carrera armamentista a nivel global.

(Texto)

– Se enviará una documentación sobre los países que poseen armamento nuclear.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Familiares de presos políticos y activistas de Venezuela se concentran frente al Palacio de Justicia de Caracas para denunciar casos de «desaparición forzada» y exigir la libertad «plena e inmediata» de todos estos detenidos, después de que en último dia la ONG Foro Panal verificara 30 excarcelaciones.

(Texto) (Foto)

– La incertidumbre continúa en torno a la presunta detención en Caracas del empresario colombiano Alex Saab, un colaborador cercano de Nicolas Maduro, de la que informaron medios pero que no ha sido confirmada oficialmente ni en Venezuela ni en Estados Unidos.

(Texto)

– Un mes después de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez asumiera el mando de Venezuela, la amplia ley de amnistía para presos políticos que prometió para reconciliar el país, una de sus reformas clave, sigue pendiente de que se apruebe en la Asamblea Nacional.

(Texto)

BCE TIPOS

Fráncfort – El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá previsiblemente los tipos de interés en el 2 % en un momento en el que la depreciación del dólar reduce la inflación en la zona del euro, al abaratar los precios de las importaciones y debilitar la demanda de productos de la región.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana – El asedio petrolero de EE.UU. ha llevado al Gobierno cubano a preparar un programa de emergencia «muy difícil» para la población que recuerda al temible fantasma de la «opción cero», el plan de supervivencia del «periodo especial» anunciado hace 35 años.

(Texto)

CHINA EEUU

Pekín – China insistió este jueves en que la cuestión de Taiwán es la «primera línea roja infranqueable» en las relaciones con EE.UU., tras la llamada entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump, en la que, según éste, también dialogaron sobre la compra de petróleo y gas de Pekín a Washington.

(Texto)

– El presidente taiwanés, William Lai, dijo hoy que las relaciones entre Taiwán y EE.UU. son «sólidas como una roca»

EEUU COLOMBIA

Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, concluye su visita a Estados Unidos, que le ha servido para estrechar la relación con su homólogo Donald Trump en un momento clave del fin de su mandato y el nuevo escenario electoral donde Petro espera que su sucesor, Iván Cepeda, sea el elegido.

BAD BUNNY SUPER BOWL

San Francisco – Bad Bunny ofrece una rueda de prensa para compartir detalles sobre su actuación en el descanso de Super Bowl LX, un hito que lo convertirá en el primer artista en presentar un catálogo de música en español en el evento deportivo más visto del mundo.

(Texto) (Foto)

ECUADOR FLORES

Quito – Las plantaciones de rosas de Ecuador, tercer exportador mundial de flores, trabajan a destajo en estas semanas para cosechar las flores que se venderán en unos días en diversas partes del mundo por San Valentín, una de las fechas centrales para el sector florícola del país.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU MÚSICA

Miami – El ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa, muestra su lado más ‘Íntimo’, su nuevo álbum grabado en vivo que compila más de 40 años de carrera e incluye revelaciones de las historias que inspiraron sus éxitos, según revela en una entrevista con EFE.

(Texto) (Foto) (Video)

ESPECIALES

– Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal del próximo domingo 8 de febrero, en las que se disputan el cargo el candidato António José Seguro, exministro socialista, y el líder de ultraderecha André Ventura, la Agencia EFE publicará una serie previa este jueves con la guía PORTUGAL ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para el próximo domingo, 8 de febrero, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía JAPÓN ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones generales convocadas para el próximo domingo, 8 de febrero, en Tailandia, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía TAILANDIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- SHELL RESULTADOS.- La petrolera Shell divulga sus resultados anuales. (Texto)

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos de la cartera de pedidos de la industria alemana para diciembre.

08:00h.- Londres.- VODAFONE RESULTADOS.- La empresa de telecomunicaciones Vodafone divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre de su año fiscal. (Texto)

09:00h.- Bruselas.- UE CATALUÑA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará mañana jueves la sentencia sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Junts, Carles Puigdemont, y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí, un fallo sin consecuencias prácticas dado que ninguno de ellos ocupa hoy escaño en el Parlamento Europeo.

09:30h.- París.- FISCALIDAD DESIGUALDADES.- Presentación del nuevo Observatorio Fiscal Internacional (OIT) dirigido por el economista francés Gabriel Zucman.

10:00h.- París.- TEDH FRANCIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra Francia de los familiares de un hombre que después de un gravísimo accidente murió cuando los médicos decidieron desconectarlo por su estado, en particular su actividad cerebral nula. Los familiares alegan que había dejado directivas para que lo mantuvieran en vida incluso artificialmente si perdía la conciencia y no podía comunicarse.

10:00h.- Ginebra.- ONU D.HUMANOS.- Discurso del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, con motivo del llamamiento anual de donaciones para atender las diferentes crisis globales en materia de libertades fundamentales. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EEUU TRUMP.- El Real Instituto Elcano hace balance del primer año del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, y evalúa las perspectivas de sus próximos tres años en el poder. (Texto)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria, publica la decisión sobre los tipos de interés a las 14.15 horas y su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

15:30h.- Roma.- ITALIA CHILE.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe al presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, en el Palacio Chigi, sede del Gobierno en Roma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- París.- OCDE ESPAÑA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne en París con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth, y posteriormente hace declaraciones a los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:20h.- FRANCIA ESPACIO.- París – El presidente francés, Emmanuel Macron, celebra una videoconferencia pública con la astronauta francesa Sophie Adenot, quien integra la misión tripulada Crew-12 que la NASA tiene previsto lanzar el próximo 11 de febrero a la Estación Espacial Internacional (EEI).

19:30h.- Londres.- MUJER CIENCIA.- Celebración por parte de la Red de españolas investigadoras en Reino Unido del Día Internacional de mujeres y niñas en la ciencia. Embajada de España. Belgrave Square.

19:30h.- París.- FRANCIA GEOPOLÍTICA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participará en un debate organizado por la revista Le Grand Continent, junto al alcalde socialista de Charleroi (Bélgica), Thomas Dermine, y la eurodiputada y presidenta de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Aurore Lalucq, sobre los cambios geopolíticos acaecidos tras el inicio del segundo mandato del presidente.

Kiev/Moscú/Washington.- UCRANIA GUERRA.- Rusos y ucranianos continúan la segunda ronda de negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi, marcadas por la reanudación de los bombardeos rusos contra la infraestructura energética ucraniana. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Rusos y ucranianos continúan la segunda ronda de negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi, marcadas por la reanudación de los bombardeos rusos contra la infraestructura energética ucraniana. (Texto) (Foto)

Moscú.- RUSIA BRASIL.- Rusia y Brasil celebran la octava Comisión de Alto Nivel en formato híbrido.

Bruselas.- ARCELOR RESULTADOS.- La multinacional siderúrgica ArcelorMittal presenta sus resultados del cuarto trimestre y del conjunto del año 2025.

Bruselas.- ÁMSTERDAM EXPOSICIÓN.- El Rijksmuseum y la Galleria Borghese presentan desde mañana viernes en Ámsterdam “Metamorfosis”, una exposición que recorre más de 2000 años de historia del arte a partir de las Metamorfosis del poeta romano Ovidio, uno de los textos más influyentes de la cultura occidental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PREMIOS.- El presidente ruso, Vladímir Putin, otorga premios estatales de ciencias e innovaciones a jóvenes científicos rusos por logros en 2025

Moscú.- RUSIA ARMENIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con el presidente del Parlamento armenio, Alén Simonián. (Texto)

Ginebra.- COLOMBIA INFANCIA.- El Comité de Derechos del Niño de la ONU publica un informe sobre la situación de la infancia en Colombia. (Texto)

Ginebra.- ESPAÑA INFANCIA.- El Comité de Derechos del Niño de la ONU publica un informe sobre la situación de la infancia en España. (Texto)

Copenhague.- VESTAS RESULTADOS.- La eólica danesa Vestas Wind Systems presenta su resultado anual

Copenhague.- AP MØLLER-MÆRSK RESULTADOS.- AP Møller-Mærsk, principal grupo industrial y propietario de Maersk (una de las mayores empresas mundiales en transporte marítimo de contenedores) presenta su resultado anual

Estocolmo.- VOLVO CARS RESULTADOS.- El fabricante de coches sueco Volvo Cars presenta su resultado anual

Londres.- R. UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra da a conocer su decisión sobre si mantiene o baja los tipos de interés, al principios de este nuevo año. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA HORTICULTURA.- Berlín acoge la feria Fruit Logística en Berlín, dedicada al mercado de frutas y hortalizas frescas, en el que España es el séptimo productor mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- BNP PARIBAS.- El banco francés BNP Paribas presenta sus resultados anuales.

Bucarest.- IA MÚSICA.- Lolita Cercel, una cantante creada con inteligencia artificial por un informático rumano, lleva un mes acumulando millones de visitas y oyentes al tiempo que ha desatado un debate sobre apropiación cultural a la minoría gitana y sobre el impacto de la tecnología en la producción artística. (Texto)

París.- UE COMPETITIVIDAD – El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (8.30h), y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (11.00h), en el Palacio del Elíseo para sendas reuniones de trabajo para preparar la reunión informal de líderes de la Unión Europea programada para el 12 de febrero, centrada en la competitividad. Los tres abordarán además otras prioridades como el apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de la seguridad y la defensa europeas. (foto) (vídeo)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha de café de 2026 de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano. (Texto)

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY CONGRESO.- Gremios de docentes de Paraguay protestan contra un proyecto de ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, propuesto por el Ejecutivo del presidente del país, Santiago Peña, que unifica la edad mínima del retiro entre los 57 y 62 años. Plaza Uruguaya (Texto) (Foto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY CONGRESO.- La Cámara de Diputados de Paraguay aborda en una sesión extraordinaria, y en medio del receso parlamentario, un proyecto de ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que unifica la edad mínima del retiro entre los 57 y 62 años. Sede del Congreso Nacional de Paraguay (Texto) (Foto)

14:00h.- Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO CARNAVAL.- Con hoteles completos y vuelos agotados, el importante carnaval de Trinidad y Tobago se celebrará este mes a lo grande pese a las tensiones regionales que, en vez de afectar como se temía a la organización del evento, han acabado inspirando disfraces. (Texto) (Foto)

14:30h.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de diciembre y de todo 2025. (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU BALANZA COMERCIAL.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de diciembre y de todo 2025. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Gilberto Santa Rosa muestra su lado más ‘Íntimo’ con su nuevo álbum grabado en vivo (Texto) (Foto) (Vídeo)

16.00h.- Nueva York.- ESPAÑA NUEVA YORK.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la sede del New York City Hall, en Nueva York.

16:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- Copa Airlines junto a Cirium, firma global especializada análisis y datos de aviación, celebran los once años de la aerolínea de bandera panameña como la más puntual de Latinoamérica. Centro de mantenimiento de COPA vía Tocumen (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- San Francisco.- BAD BUNNY.- San Francisco.- Bad Bunny ofrece este jueves una rueda de prensa para compartir detalles sobre su actuación en el descanso de Super Bowl LX, un hito que lo convertirá en el primer artista en presentar un catálogo de música en español en el evento deportivo más visto del mundo. Moscove Convention Center (Texto)

17:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CONSUMO.- El Índice de Confianza del Consumidor Panameño, correspondiente a enero de 2026 es presentado por la mayor cámara de comercio del país, que vive una prolongada crisis de empleo que no ha impedido que su crecimiento anual se sitúe en torno al 4 %, casi del doble de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- GOBIERNO TRABAJO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación tras reunirse a las 18.30 horas con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Guayaquil.- ECUADOR GALÁPAGOS.- Más de 2.000 llantas recopiladas en las Islas Galápagos, en Ecuador, llegan a Guayaquil para empezar un proceso de reciclaje, como parte de un proyecto para librar al archipiélago de neumáticos usados. Centro de Operaciones y Logística del Consejo de Gobierno de Galápagos, sur de Guayaquil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Nueva York.- AMAZON RESULTADOS.- El gigante del comercio electrónico Amazon anuncia sus resultados del cuarto trimestre tras ganar en el tercero 21.187 millones de dólares (un 38 % más interanual), con una facturación de 180.169 millones (un 13 % más). (Texto)

Miami.- EEUU MODA.- El Instituto de Arte Contemporáneo de Miami acoge la aclamada exhibición de Dolce&Gabbana ‘From the Heart to the Hands’ (Del corazón a las manos), que incluye más de 300 piezas de archivo y colecciones nuevas, así como salas inmersivas que exploran el proceso creativo de la firma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- EEUU VENEZUELA.- Familiares de presos políticos y activistas de Venezuela se concentran frente al Palacio de Justicia de Caracas para denunciar casos de «desaparición forzada» y exigir la libertad «plena e inmediata» de todos estos detenidos. Avenida Bolívar, esquina Cruz Verde a Camejo, centro de Caracas, cerca de la plaza Diego Ibarra. (Texto) (Foto)

Quito.- ECUADOR FLORES.- Las plantaciones de rosas de Ecuador, tercer exportador mundial de flores, trabajan a destajo en estas semanas para cosechar las flores que se venderán en unos días en diversas partes del mundo por San Valentín, una de las fechas centrales para el sector florícola del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA AMBIENTE.- La capital colombiana celebra el ‘Día sin carro’, una jornada que se lleva cabo cada año en febrero para crear conciencia sobre la necesidad de reducir la contaminación ambiental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU RUSIA.- Caduca el tratado New Start firmado entre EE.UU. y Rusia pensado para reducir y limitar los arsenales de misiles de largo alcance. (Texto)

Brasilia.- BRASIL RUSIA.- Autoridades de Brasil y Rusia se reúnen en el marco de la comisión bilateral de alto nivel, en Brasilia, para estrechar los lazos en áreas como comercio, agricultura, defensa, energía, ciencia y tecnología, educación y cultura. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha de café de 2026 de Brasil, mayor productor mundial del grano. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en enero. (Texto)

Montería.- COLOMBIA LLUVIAS.- COLOMBIA LLUVIAS – Montería (Colombia) – Miles de familias han resultado damnificadas por las lluvias de los últimos días en el norte de Colombia donde los ríos San Jorge y Sinú, en «un evento excepcional, poco frecuente y de alta severidad», según las autoridades, inundaron grandes extensiones de zonas rurales y urbanas, incluida Montería, capital del departamento caribeño de Córdoba. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

12:00h.- Amán.- ORIENTE MEDIO.- El Comité Internacional de Rescate (IRC) presenta el Informe de la Lista de Vigilancia de Emergencias 2026 en un seminario web en el que destaca el panorama humanitario para Oriente Medio y el Norte de África.

13:00h.- Rabat.- MARRUECOS JUSTICIA.- Procesan a 18 hinchas senegaleses detenidos en Rabat por los incidentes ocurridos durante la final de la Copa de Africa de Naciones (CAN) (Texto)

Dubái.- CUMBRE GOBIERNOS.- La Cumbre Mundial de Gobierno reúne en Dubái bajo el lema «Forjando los Gobiernos del Futuro» a gobiernos, organizaciones internacionales, líderes de opinión y del sector privado de todo el mundo para fomentar la cooperación internacional.

Doha.- CATAR ENERGÍA.- La Conferencia y Exhibición Internacional sobre Gas Natural Licuado (LNG2026) reúne en Doha a empresas y marcas del sector con un enfoque integral en toda la cadena de valor del GNL para abordar los avances de la industria, las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado.

El Cairo.- ALEMANIA GOLFO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa su gira por el golfo Pérsico para fortalecer las relaciones con países de la región de Oriente Medio con su llegada este jueves a Catar tras su paso por Arabia Saudí.

Asia

Shanghái.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, sigue con su viaje de Estado a China en su siguiente etapa en Shanghái, donde visita el Puerto de la ciudad y se reúne con autoridades locales.

Tokio.- SONY RESULTADOS.- La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento Sony presenta sus resultados para el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, que finaliza en marzo de 2026.

Nueva Delhi.- INDIA ARTE.- La Feria del Arte de la India celebra desde este jueves y hasta el 8 de febrero su 17.ª edición en Nueva Delhi, con la participación récord de 123 galerías e instituciones y en plena expansión del mercado artístico indio, impulsado por el crecimiento económico, el aumento del coleccionismo interno y la inversión extranjera.

Nueva Delhi.- INDIA ESPACIO.- El Centro Satelital U R Rao (URSC) de Bangalore organiza una conferencia técnica que reúne a científicos e ingenieros de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) y a estudiantes universitarios de grado, posgrado e investigación para intercambiar ideas innovadoras en el ámbito de la tecnología espacial.

Nuevo Taipéi.- FOXCONN VENTAS.- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, difunde sus cifras de ventas de enero, después de cerrar un 2025 de ingresos récord gracias al ‘boom’ de la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- El jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo, regresa de su visita a EE.UU., mientras se espera que informe sobre los resultados de sus reuniones con funcionarios estadounidenses en medio de tensiones comerciales por la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de volver a incrementar los aranceles «recíprocos» y sobre el sector automotriz de Corea del Sur si el país asiático no acelera la aprobación parlamentaria de un acuerdo comercial bilateral.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245