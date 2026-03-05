Temas del día de EFE Internacional del 5 de marzo de 2026 (19.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – El sexto día de guerra en Oriente Medio mantuvo este jueves la tónica de los bombardeos israelíes contra Teherán y Beirut, pero la atención se centró en una posible extensión del conflicto a otros países fuera de la zona, aunque Irán negó estar detrás de ataques con drones a Turquía y Azerbayán.

– El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

– Las autoridades de Sri Lanka reforzaron este jueves la seguridad en el hospital de la ciudad portuaria de Galle, donde siguen ingresados algunos de los supervivientes del buque de guerra iraní hundido por EE.UU., que según las autoridades esrilanquesas causó al menos 84 muertos.

– Nicosia/Viena – España e Italia se sumaron este jueves al apoyo anunciado días atrás por Grecia y Francia a Chipre, con nuevos compromisos de despliegue naval y medidas defensivas, tras el ataque con drones del pasado martes contra la base británica de Akrotiri.

– Francia anunció este jueves que ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Medio, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que enviará cuatro aviones de combate adicionales de tipo Typhoon para reforzar las operaciones defensivas del Reino Unido en Catar y en la región de Oriente Medio.

ESPAÑA EEUU

Madrid/Washington – Mientras la postura del Gobierno español respecto a la guerra en Irán siguió cosechando apoyos, pero también las críticas de Israel y EE.UU, el presidente de Estados Unidos volvió a cargar contra España a la que llamó nación «perdedora» y con un gobierno que «no trabaja en equipo».

CHINA ASAMBLEA

Pekín- China anunció este jueves en la reunión anual de su Legislativo un ligero recorte de su gasto en Defensa, que baja del 7,2 % al 7 %, con la cúpula militar bajo mínimos debido a casos de corrupción, aunque sin renunciar a sus pretensiones soberanistas sobre Taiwán.

– China reduce su meta de crecimiento a entre un 4,5 y un 5 % y mantendrá déficit en el 4 %

UCRANIA GUERRA

Mirchá (Ucrania) – Agitando banderas de España y vestidos con las camisas bordadas con que los ucranianos reciben los días de fiesta, los alumnos de la escuela de Mircha, cerca de Kiev, celebraron esta semana la reinauguración del centro, que en los días de la ocupación rusa sirvió de cuartel para las tropas del Kremlin y ha sido ahora renovado por la Cooperación Española y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Por Marcel Gascón.

LOBO ANTUNES

Lisboa.- El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad. Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas.

VIVIENDA DERECHO

Ginebra – El alquiler de viviendas en España y otros países se ha convertido en un problema importante al que debe responderse con precios a «límites razonables», opinó hoy el relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, quien reclamó que «no sean abusivos ni estén sometidos a presiones especulativas».

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – El exmandatario colombiano y nobel de paz Juan Manuel Santos asegura en una entrevista con EFE que el país debe elegir este año un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso» para enfrentar los problemas nacionales.

NEPAL ELECCIONES

Katmandú – Nepal cerró sus colegios electorales en unas elecciones generales de este jueves que se perfilan como un punto de inflexión para la joven democracia del Himalaya, ante el ascenso de figuras disruptivas que amenazan con desplazar a la vieja guardia política tras la llamada revolución de «la generación Z» el año pasado.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

ECUADOR CUBA

Quito/La Habana – Crisis diplomática entre Ecuador y Cuba; El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este jueves de «injustificadas, hostiles e inamistosas» las acciones del Gobierno de Ecuador, que la víspera declaró persona non grata a los diplomáticos isleños en Quito.

MODA PARÍS

París – Las firmas Rabanne, Icicle, Schiaparelli, Rick Owens e Isabel Marant muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

CHRISTIAN BALE

Los Ángeles – Para Christian Bale, el atractivo del arte no está en el éxito, sino en el riesgo. «Me encantan los fracasos», confesó a EFE el actor británico al presentar ‘The Bride!’, filme en el que asume el reto de reinterpretar al mítico monstruo de Frankenstein en la década de 1930. Por Mónica Rubalcava

CINE ANIMACIÓN

Los Ángeles (EE.UU) – La lucha por la conservación ambiental y una máquina revolucionaria que permite a los humanos convertirse en animales articulan ‘Hoppers’, la nueva apuesta de animación de Pixar que aterriza este viernes en la gran pantalla en una carrera contra el reloj para salvar la vida salvaje de una destrucción inminente.

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones legislativas en Colombia del próximo domingo, en las que también se celebrarán consultas entre partidos para elegir candidatos presidenciales, la Agencia EFE enviará este jueves y este viernes una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

19:00h.- Alicante (España).- PREMIO NOVELA.- Diez novelas se disputan el Premio Azorín de Novela que, dotado con 45.000 euros, está organizado por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante y al que han optado 735 originales, de los que 124 procedían de América. Auditorio de la Diputación (ADDA) (Texto) (Foto)

América

20:00h.- Guatemala.- EL SALVADOR JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – La organización humanitaria Cristosal brinda una conferencia de prensa en Guatemala para presentar un informe sobre la persecución y el encarcelamiento de personas por motivos políticos en El Salvador. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador analiza el pedido de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, quien está recluido en la cárcel de Latacunga por una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria. Segundo piso del Complejo Judicial Norte, Quito. (Texto)

