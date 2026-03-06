Temas del día de EFE Internacional del 6 de marzo de 2026 (07.30 horas

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Israel empezó este viernes una nueva oleada de ataques «a gran escala» contra Teherán, en el séptimo día de la guerra, después de anunciar el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a EEUU que, según dijo el jefe de su Estado Mayor, «traería sorpresas».

– El Líbano amaneció este viernes con nuevos bombardeos israelíes en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, y también en el sur del país, mientras Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación.

– Mientras, La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes que el país está preparado para una guerra prolongada, aunque el Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas.

– Sri Lanka continua este viernes, por tercer día consecutivo, la búsqueda de náufragos del buque de guerra iraní torpedeado por Estados Unidos frente a su costa sur, mientras avanza en el desembarco de los 208 tripulantes de una segunda embarcación de Irán intervenida en sus aguas. (Texto)

– Las consecuencias de la intervención militar de Estados Unidos en Irán se empiezan a manifestar en el alza de los precios de la energía y en el aumento de la incertidumbre financiera y se enfrentan a un riesgo mayor de escalada económica y política para el Gobierno de Donald Trump si el conflicto se prolonga.

– La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la propagación de la violencia en Oriente Medio añaden un giro inesperado al tablero internacional que levanta interrogantes sobre si se materializará el anunciado viaje del presidente Donald Trump a China a finales de este mes. (Texto)

(Se ha enviado información de que El Congreso de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa para el ataque)

(Se ha enviado el último resumen a las 07.48 horas, titulado Irán advierte de nuevas armas, ataque a «gran escala» en Teherán, con las últimas noticias de la guerra)

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – Nueve semanas después de la salida de Nicolás Maduro del Gobierno, Estados Unidos y Venezuela restablecen sus relaciones diplomáticas con una agenda enfocada en el intercambio comercial de petróleo, gas y minerales.

Caracas – La llegada del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Venezuela para impulsar un plan de inversiones extranjeras en los ricos yacimientos del país petrolero ha abierto un nuevo flanco en la estrategia económica del Gobierno de Donald Trump, que ha convertido al Arco Minero del Orinoco en una zona de potencial interés.

UCRANIA GUERRA

Kiev – La tensión entre Ucrania y Hungría alcanza nuevos máximos después de que Budapest gestionara de forma unilateral la liberación de dos prisioneros de guerra ucranianos con pasaporte magiar y que el presidente Volodímir Zelenski amenazara con enviar a su Ejército para lidiar con el primer ministro Víktor Orbán si este sigue bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Kiev.

ESPAÑA PORTUGAL

Huelva (España) – El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, presiden la cumbre número 36 entre sus respectivos países, que pondrá el foco en reforzar su alianza frente al cambio climático y en la que cobrará protagonismo la situación en Oriente Medio.

EEUU LATINOAMÉRICA

Miami (EE.UU.) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para recibir en Miami (Florida) a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el chileno José Antonio Kast, en un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región.

Miami (EE.UU.) – El encuentro de Trump con los mandatarios latinoamericanos perfila a Miami como epicentro de la derecha de la región al acoger su propia “cumbre de las Américas” conservadora, de la que quedan fuera gobiernos como los de México, Brasil y Colombia.

– El presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, se encuentra en Estados Unidos para participar el sábado en una cumbre regional convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien pidió el voto directamente por éste en las últimas elecciones, algo que se prevé influya en una futura decisión de Honduras de alejarse de China, como pide EE.UU., y retomar las relaciones con Taiwán.

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – La aspirante presidencial colombiana del Centro Democrático Paloma Valencia asegura en una entrevista con EFE que de ganar la consulta de la derecha del domingo pondrá fin a la ‘Paz Total’ en favor de una ‘Seguridad Total’ basada en el control territorial y el regreso del ‘fracking’ como motor de soberanía energética, a la vez que rechaza cualquier diálogo con el Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez. Por Esneyder Negrete

CUBA APAGONES

La Habana – Prosiguen los trabajos en Cuba para reparar la avería de una gran central termoeléctrica, la causante del apagón masivo, mientras se recupera lentamente el suministro eléctrico en la isla.

ESPAÑA MONARQUÍA

Lisboa – La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, considera que «el arrepentimiento no está en su carácter», pese a haber reconocido «errores» y «deslices» en ‘Reconciliación’, la obra que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español. Por Susana Samhan

MODA PARÍS

París – Las firmas Loewe, Miyake, Nina Ricci, Givenchy y Yamamoto muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

HARRY STYLES

Mánchester (Reino Unido) – Harry Styles ofrece en Mánchester el concierto especial ‘One Night Only’ el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, cuyos temas interpretará por primera vez en una experiencia exclusiva sin móviles ni cámaras que verá la luz en Netflix el 8 de marzo. Por Raúl Bobé.

ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones legislativas en Colombia del próximo domingo, en las que también se celebrarán consultas entre partidos para elegir candidatos presidenciales, la Agencia EFE enviará la segunda parte de una serie previa con la guía COLOMBIA ELECCIONES.

– Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo domingo, 8 de marzo, la Agencia EFE enviará mañana, viernes, una serie previa con la guía DÍA MUJER.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Fráncfort.- LUFTHANSA RESULTADOS.- El grupo de aerolíneas Lufthansa presenta los resultados de 2025.

09:30h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza el evento “España y Europa: desde 1986 avanzando en igualdad”, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Oficina del Parlamento Europeo (Texto)

10:00h.- La Haya.- EUROPOL CRIMEN.- Europol presenta a la prensa los resultados de una investigación que destapó una “constelación de redes criminales” en Europa, Asia y Australia. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica los datos agregados del PIB de la UE y la eurozona del cuarto trimestre de 2025. (Texto)

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA PAÍSES BAJOS.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homólogo neerlandés, Tom Berendsen. (Texto) (Foto)

19:30h.- Mánchester.- HARRY STYLES.- El cantante británico Harry Styles ofrece en Mánchester el concierto especial ‘One Night Only’ el mismo día del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ e interpretará por primera vez en directo las canciones del disco en una experiencia exclusiva sin móviles ni cámaras que verá la luz en Netflix dos días más tarde. Co-Op Live (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Roma.- PARALÍMPICOS MILÁN CORTINA 2026.- El anfiteatro romano Arena de Verona (norte) acogerá este viernes la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, apenas doce días después de haber clausurado los Juegos Olímpicos de Invierno de la misma zona y nomenclatura. (Texto)

23:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Fitch revisa su evaluación sobre la deuda francesa.

Kiev.-UCRANIA GUERRA.- La tensión entre Ucrania y Hungría alcanza nuevos máximos después de que Budapest gestionara de forma unilateral la liberación de dos prisioneros de guerra ucranianos con pasaporte magiar y que el presidente Volodímir Zelenski amenazara con enviar a su Ejército para lidiar con el primer ministro Víktor Orbán si este sigue bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Kiev. (Texto)

Roma.- PARALÍMPICOS MILÁN CORTINA 2026.- Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026 se inauguran en una ceremonia en la Arena de Verona, que contará con la participación de unos 665 atletas

Ginebra.- MUJERES PARLAMENTO.- La Unión Interparlamentaria presenta un informe sobre las mujeres en los parlamentos del mundo. (Texto)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA HOUELLEBECQ.- El escritor Michel Houellebecq, ganador del Premio Goncourt y uno de los autores franceses más traducidos al extranjero, lanza un nuevo álbum como cantante, «Remember the Man», seguido de una gira por Francia. (Texto)

Madrid – CINE ANIMACIÓN – ‘Hoppers’, la nueva película de Pixar que se estrena este viernes, es una comedia original y ecologista dirigida por el estadounidense Daniel Chong, que pretende subir al espectador «en una montaña rusa de emociones» con una historia «divertida, aterradora, loca, salvaje y emotiva», explicó a EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid – BAD GYAL – En su momento más brillante, Bad Gyal no ha escatimado en medios en su segundo disco de estudio, ‘Más cara’, que ve la luz este viernes y presenta a «una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es». (Texto) (Vídeo)

Málaga (España) – FESTIVAL MÁLAGA – El Festival de Cine en Español de Málaga arranca este viernes su 29 edición, en la que competirán por la Biznaga de Oro hasta el 15 de marzo doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos, con una sección oficial fuera de concurso que suma otras veintiuna películas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:30h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en enero de 2026 (Texto)

14:30h.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en febrero. (Texto)

14:30h.- Lima.- PERÚ ESTERILIZACIONES.- Las hijas de una de las denunciante del caso de esterilizaciones forzadas en Perú bajo el mandato como presidente de Alberto Fujimori analizan junto a organizaciones de derechos humanos la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Casa Demus (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- La casa de subastas Christie’s presenta una colección de 400 piezas de Jim Irsay, una de las mayores colecciones privadas de memorabilia del siglo XX, que incluye objetos icónicos como la guitarra Fender Mustang de Kurt Cobain y el bombo con el logo de The Beatles usado en su debut en ‘The Ed Sullivan Show’, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU LATINOAMÉRICA.- Cumbre de Trump consolida a Miami como epicentro de la derecha latinoamericana en EEUU (Texto) (Foto)

15:00h.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), patronal del sector, divulga los datos de producción de vehículos correspondientes al mes de febrero en Brasil.

15:30h.- Lima.- PERÚ EXPORTACIONES.- La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) presenta los Resultados de Exportaciones de 2025, que consolidan un nuevo récord histórico para el comercio exterior peruano con más de 90.000 millones de dólares en ventas al exterior. Centro de Convenciones de Lima – Piso 4, Sala Puruchuco (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Caracas.- VENEZUELA VIOLENCIA MACHISTA.- La ONG Utopix presenta su informe anual sobre los femicidios en Venezuela. (Texto)

22:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra la semana ligeramente a la baja ante la preocupación de los inversores por la guerra desatada tras los ataques de EE.UU. e Israel el pasado fin de semana contra Irán, y las represalias del país persa.

Santiago.- CHILE INVESTIDURA.- El progresista Gabriel Boric se despide la próxima semana de La Moneda tras un mandato que arrancó lleno de símbolos y entre grandes esperanzas y que termina con baja aprobación y varias de sus promesas emblemáticas sin cumplir. (Foto)

La Paz.- BOLIVIA JUSTICIA.- Organizaciones de mujeres de Bolivia exigen que el delito de estupro sea cambiado en el Código Penal por abuso a menores ya que consideran que esta figura beneficia a quienes cometen este crimen que llega a casi 10 casos diarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- DÍA MUJER BOLIVIA.- El grupo ‘Mujeres y disidencias movilizadas’ realiza este viernes una marcha previa al 8M desde el cementerio general de La Paz para pedir justicia por los feminicidios en Bolivia, para exigir la protección de las mujeres y abortos seguros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos de la actividad de la construcción correspondientes a enero pasado, luego de que ese sector registrara en diciembre último un alza interanual del 2,9 %. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- ARGENTINA INDUSTRIA – El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos de la actividad industrial correspondientes a enero pasado, luego de que el sector manufacturero encadenara sesis meses en contracción interanual hasta diciembre último. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile publica el dato de inflación de febrero. (Texto)

Sao Paulo.- EMBRAER RESULTADOS.- La aeronáutica brasileña Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Sao Paulo.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, comenta sus resultados financieros referentes a 2025. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de enero en Colombia. (Texto)

África

Adís Abeba.- ETIOPÍA CONFLICTO.- Amnistía Internacional (AI) publica una nueva investigación sobre violencia sexual contra mujeres y niñas, ejecuciones sumarias y desplazamiento en la región etiopíe de Oromía, unos hechos que tilda de «crímenes de guerra». (Texto)

Asia

Tokio.- JAPÓN CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, como última etapa de un viaje que lo ha llevado a visitar la India y Australia. (Texto)

Shenzhen.- ZTE RESULTADOS.- La junta directiva de la tecnológica china ZTE se reúne para aprobar la cuenta de resultados de su ejercicio 2025. (Texto)

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Continúa en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Bangkok.- FMI ASIA.- Concluye la conferencia del Fondo Monetario Internacional celebra en Bangkok «Asia en 2050», donde intervendrán la presidenta del organismo, Kristalina Georgieva, los ministros de Finanzas de Malasia y Tailandia; y el gobernador del BC de Sri Lanka.

Pekín – IRÁN GUERRA .- Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la propagación de la violencia en Oriente Medio añaden un giro inesperado al tablero internacional que levanta interrogantes sobre si se materializará el anunciado viaje del presidente Donald Trump a China a finales de este mes. (Texto)

