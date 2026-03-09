Temas del día de EFE Internacional del 9 de marzo de 2026 (13.00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán – Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, ha sido elegido como nuevo líder supremo de Irán, en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes tras la muerte de su padre al inicio del conflicto.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– Desafío y misterio. Eso es lo que supone la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán en medio de una guerra existencial con Estados Unidos e Israel, según analistas. Por Jaime León (Análisis)

(Texto)

(Enviado a las 11.15 horas)

(Se ha enviado un perfil de Motjaba Jamenei e información de que la Guardia Revolucionaria iraní ha expresado su obediencia y la felicitación del presidente iraní, Masud Pezeshkian)

(Entre las reacciones internacionales, destaca la del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha mostrado su apoyo «inquebrantable» a Irán)

– El análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán, según el diario New York Times.

(Texto) (Vídeo)

– El Ejército israelí anunció este lunes que ha iniciado una nueva oleada de ataques «a gran escala» contra infraestructura del régimen iraní en Teherán, Isfahán y el sur de Irán, en el marco de la guerra lanzada junto a Estados Unidos contra el país.

(Texto)

– El Ejército de Israel ha anunciado que bombardeará el sur de Beirut durante «las próximas horas».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado unas claves a las 12.40 horas: «Una semana de conflicto en el Líbano, 1.100 heridos y 500.000 desplazados)

– El precio del petróleo superó este lunes los 109 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra contra Irán, con nuevos desplomes en los mercados de Asia, mientras que en Europa se anticipan también fuertes caídas.

(Texto)

(Mientras, el precio del gas natural también se dispara un 30 por ciento y alcanza los 69 euros por megavatio hora)

– Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen este lunes por videoconferencia para abordar el impacto económico de la guerra en Irán y sobre todo en los precios de la energía y del petróleo, e incluso barajan, según ha informado el Financial Times, recurrir a las reservas estratégicas de petróleo.

(Texto)

– Al menos dos personas han muerto en el centro de Israel por el impacto de una andanada de misiles iraníes, lo que supone los primeros fallecidos en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo, día en el que murieron nueve personas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, recibe al de .Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, dos países que han enviado medios militares, el mismo día en que Turquía ha anunciado el envío de cazas F-16 y sistemas antiáreos para proteger la parte norte, en la que se establece la República Turca del Norte de Chipre (RTNC)

(Texto) (Vídeo)

– Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 09.10 horas)

– El Magreb no escapa al impacto de la guerra en Oriente Medio, una región sin bases militares estadounidenses y que mantiene relaciones diplomáticas con Irán, salvo Marruecos, donde Argelia y Libia pueden beneficiarse siendo productores de hidrocarburos, mientras Rabat y Túnez temen las secuelas de una crisis económica.

(Texto) (Foto)

(El último resumen, con todas las novedades del conflicto desde el punto de vista político y económico, se ha enviado a las 07.32 horas)

UE EUROGRUPO

Bruselas – Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) abordan el posible impacto de la guerra en Irán sobre la economía europea, en especial desde el punto de vista de los precios de la energía tras el reciente encarecimiento del petróleo y del gas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

PORTUGAL PRESIDENTE

Lisboa – El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, afirmó este lunes su voluntad de tener «un destino compartido» con España para poder construir convergencias que duren, en su discurso de investidura ante el Parlamento del país, donde está el rey Felipe VI.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas – El Parlamento de Venezuela convoca a un sesión ordinaria días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera al Legislativo celeridad para aprobar una reforma de la Ley de minas y que los diputados aplazaran la aprobación de una norma para la aceleración de trámites y procedimientos administrativos.

(Texto) (Foto) (Video)

Caracas – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Texto) (Video)

TURQUÍA JUSTICIA

Estambul – Comienza el juicio contra el destituido alcalde socialdemócrata de Estambul Ekrem Imamoglu por supuesta corrupción. La fiscalía exige hasta un total de 2.352 años de cárcel.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras la definición el domingo de tres candidaturas de centro, izquierda y derecha, y la elección del nuevo Congreso que muestra la fuerza legislativa de los diferentes partidos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EEUU HAITÍ

Miami- El juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia en las colinas a las afueras de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, está previsto que comience este lunes.

(Texto)

MODA PARÍS

París – Las firmas Zimmermann, Ungaro, Agnès b. y Chanel muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto) (Foto)

WILLIE COLON

Nueva York – Nueva York despide al estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

– Con motivo de la investidura este miércoles del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, la Agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía CHILE INVESTIDURA.

-Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE está enviando una serie previa de informaciones hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guia ÓSCAR.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, comparece ante la prensa después de una reunión de la cúpula del partido conservador, que tiene lugar después de las elecciones regionales de Baden-Wurtemberg el domingo pasado.

14:45h.- Gniezno.- POLONIA MEDIOAMBIENTE.- El ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, participa en una reunión del Triángulo de Weimar con sus homólogos de Polonia y Francia, Paulina Hennig-Kloska y Monique Barbut, respectivamente.

15:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo)

15:30h.- Maguncia.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa, Boris Pistorius, asiste a una presentación de las capacidades de defensa contra drones de la policía de Renania-Palatinado.

19:00h.- Estrasburgo.- UE MIGRACIÓN.- La comisión de Libertades Civiles vota la legislación europea sobre retornos

21:00h.- París.- FRANCIA ARTE RUPESTRE.- El arte rupestre de la cueva francesa de Font-de-Gaume es más reciente de lo que se creía, según un estudio del CNRS francés.

Estambul.- TURQUÍA JUSTICIA.- Comienza el juicio contra el destituido alcalde socialdemócrata de Estambul Ekrem Imamoglu por supuesta corrupción. La fiscalía exige hasta un total de 2.352 años de cárcel.

Pafos.- IRÁN GUERRA.- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, se reúne en la base aérea Andreas Papandreou, en Pafos, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

Bruselas -IRÁN GUERRA – Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Antonio Costa, realizan una videollamada con líderes de países de Oriente Medio para analizar la evolución del conflicto en la región.

Bruselas -UE EMPLEO – Los ministros europeos de Empleo se reúnen en un Consejo para debatir, entre otros temas, el uso de la IA para reforzar el empleo de calidad y adoptar unas conclusiones sobre la inclusión social de los menores y la lucha contra la pobreza infantil. Asisten la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Juventud, Sira Rego.

Lisboa.- PORTUGAL PRESIDENTE.- El exministro socialista António José Seguro, es investido como presidente de Portugal, tras ganar las elecciones al ultraderechista André Ventura, y toma el relevo como jefe de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, después de diez años en el cargo.

Londres -R. UNIDO COMMONWEALTH – Los reyes Carlos III y Camila y otros miembros de la familia real del Reino Unido asisten a un servicio religioso en la Abadía de Westminster en Londres por el Día de la Commonwealth, que celebra la mancomunidad de antiguos territorios británicos.

Oslo.- NORUEGA OTAN.- Comienzan las maniobras militares «Cold Response», en las que participan unos 25.000 soldados de 14 países de la OTAN en el norte de Noruega y de Finlandia

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo).

Yakarta.- INDONESIA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se encuentra de visita oficial en Yakarta, donde visita una mezquita, una catedral y se reúne con el presidente del país, Pravowo Subianto.

París.- FRANCIA SARKOZY.- El Tribunal Correccional de París decide si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no portar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de campaña de 2012.

América

13:00h.- Nueva York.- AYUSO EEUU.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega a Nueva York en busca de nuevas inversiones para la región con reuniones con compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas.

14:30h.- Nueva York.- WILLIE COLÓN.- Nueva York despide a Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio

15:30h.- Caracas.- VENEZUELA MIGRACIÓN.- El partido opositor Un Nuevo Tiempo ofrece una rueda de prensa para abordar la «necesidad de salvaguardar» los derechos migratorios de los venezolanos en el ámbito internacional.

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA PARLAMENTO.- El Parlamento de Venezuela convoca a un sesión ordinaria días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera al Legislativo celeridad para aprobar una reforma de la Ley de minas.

16:30h.- Quito.- ECUADOR PARTIDOS.- La Revolución Ciudadana, el partido que lidera el expresidente Rafael Correa y que constituye la principal fuerza de oposición en Ecuador al actual presidente Daniel Noboa, anuncia las acciones que tomará contra la suspensión de la formación.

Sao Paulo.- BRASIL SUDÁFRICA.- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, realiza una visita de Estado a Brasil, en la que se reunirá con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y participará en un foro empresarial.

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras las elecciones legislativas del domingo.

Miami.- EEUU HAITÍ.- Comienza en Miami el juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse en Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, lo que desató una ola de violencia e inestabilidad política que no ha terminado.

El Alto.- BOLIVIA ACCIDENTE.- Amautas o sabios andinos de Bolivia realizan una ceremonia ancestral de despacho de los ajayus o almas, en el lugar en donde un avión de carga de dinero se accidentó y provocó la muerte de 24 personas.

Buenos Aires.- DÍA MUJER ARGENTINA.- Las mujeres argentinas vuelven a las calles con motivo del 8M, pero un día después, para reclamar sus derechos tras más de dos años de recortes en las políticas de apoyo a las mujeres durante el Gobierno de Javier Milei.

San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más participa en una audiencia pública del 195° período de sesiones de la CIDH, espacios clave para visibilizar violaciones a derechos humanos y exigir respuestas de los Estados, donde expondrán la situación urgente de Nicaragua.

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Ciudad de México.- MÉXICO TECNOLOGÍA.- El Secretario de Educación de México, Mario Delgado, habla en entrevista con EFE sobre la iniciativa de ley que busca regular el uso de tecnologías en las escuelas del país.

16:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA CIDH.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 195° Período de Sesiones, del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala.

Montevideo.- URUGUAY DÍA MUJER.- El Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay conmemora una nueva edición del 8M con un acto encabezado por sus autoridades.

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza el segundo Consejo de Ministros del año y primero desde que el pasado 2 de marzo rindiera cuentas al Parlamento de su primer año de gobierno y anunciara nuevas medidas que tomará.

Tulcán.- ECUADOR COLOMBIA.- Gremios de comerciantes de la ciudad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, buscan bloquear el puente internacional de Rumichaca, principal y único paso legal entre ambos países

Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística divulga la inflación de febrero tras el 3,59 % en enero, su nivel más bajo en cuatro años.

Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica los datos de la industria automotriz de febrero tras una caída en la producción del 2,65 % y un aumento en la exportación del 2,33 % en enero. (Texto)

O.Medio y África

Beirut -IRÁN GUERRA – El Líbano cumple una semana bajo ataque israelí, sin que los contactos diplomáticos de las autoridades ni sus medidas contra el grupo chií Hizbulá hayan logrado frenar la violencia.

Jerusalén/Gaza -IRÁN GUERRA – Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos.

Argel/Rabat.- IRÁN GUERRA.- El Magreb no escapa al impacto de la guerra en Oriente Medio, una región sin bases militares estadounidenses y que mantiene relaciones diplomáticas con Irán, salvo Marruecos, donde Argelia y Libia pueden beneficiarse siendo productores de hidrocarburos, mientras Rabat y Túnez temen las secuelas de una crisis económica.

Rabat – Juicio contra la activista Zineb Jarrubi, marroquí residente en Francia, acusada de cometer «delitos electrónicos» por difundir en redes mensajes en apoyo del Movimiento GENZ.

