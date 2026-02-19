Temas del Día de Efe Internacional del Jueves, 19 de febrero de 2026 (07.30 horas)

JUNTA PAZ

Washington – La Junta de Paz, una iniciativa impulsada y presidida por el mandatario estadounidense Donald Trump, se reunirá por primera vez en Washington desde su cita fundacional en Suiza, en un encuentro que se celebrará en el Instituto de la Paz de la capital estadounidense, donde se anunciará un compromiso de aportar más de 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

– Participa una veintena de líderes internacionales como los presidentes de Argentina, el Salvador y Paraguay, los máximos dirigentes de Vietnam e Indonesia, el presidente de Hungría y representantes de organizaciones y otros países como la Unión Europea, que estará en la cita, aunque no es miembro.

CUMBRE IA

Nueva Delhi – Varios líderes políticos, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y directivos de Silicon Valley se reúnen este jueves en Nueva Delhi con motivo de la Cumbre de Impacto IA, que busca un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial.

– Pedro Sánchez comparece en la cumbre a las 12:00 H / 07:30 HLE

– Macron ha señalado en el Foro que la India se sumará al «club» para prohibir las redes sociales a menores

El secretario general de la ONU, António Guterres, propone crear un fondo de 3.000 millones de dólares para el desarrollo global de la IA

IRÁN PROTESTAS

Londres – La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, habla en una entrevista con EFE en Londres de las protestas en ese país y de la brutal represión de las fuerzas de seguridad: Nadie debería perder la vida por «denunciar la situación del país».

IRÁN EEUU

Teherán – Irán y Rusia realizan maniobras militares conjuntas en el mar de Omán en medio de mensajes contradictorios sobre el buen avance de las negociaciones entre Teherán y Washington y el aumento de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania sigue trabajando para movilizar de sus aliados más ayuda en defensa aérea y protegerse de los ataques aéreos rusos, después de que las negociaciones de Ginebra se cerraran de nuevo sin acuerdo para una tregua.

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto debatir y votar la ley de Amnistía, que supondrá la puesta en libertad de cientos de presos políticos y que se postergó hace una semana debido a la diferencia de opiniones por los períodos de aplicación y los beneficiados.

CUBA EEUU

La Habana – Firmas internacionales y pequeñas empresas privadas cubanas ultiman la importación directa de combustibles para salvar el bloqueo petrolero de EE.UU, según ha podido saber EFE.

– El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, recibe a EFE para hablar del bloqueo energético de EE.UU. sobre la isla y la posibilidad de conversaciones con la Administración de Donald Trump.

– El exprisionero político cubano José Daniel Ferrer dijo en una entrevista con EFE en Miami que un golpe de Estados Unidos contra Cuba, similar al aplicado al Gobierno de Venezuela en enero, debería “sacar del poder” al presidente Miguel Díaz-Canel y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo mayor de Raúl Castro, a quienes calificó como “responsables de muchos crímenes y muertes”.

PERÚ CRISIS

Lima – El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, comienza su mandato buscando a los ministros que formarán su Gobierno de transición, tras haber dado la sorpresa en la votación del Congreso para escoger al sucesor del destituido mandatario José Jerí.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los palestinos tratan de celebrar los primeros días del Ramadán en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este mientras las tropas israelíes en la Franja y los colonos y la policía mantienen sus agresiones contra la población, que se saldan fallecidos, heridos y detenidos a diario.

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – Argentina va a la huelga general, convocada por los sindicatos, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

– También está previsto que el Senado argentino debata y vote el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europa, así como la reforma de la Ley Penal Juvenil, que, entre otras cosas, rebaja la edad de imputabilidad por delitos a los 14 años.

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl – El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, recibe la sentencia por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, después de que la Fiscalía solicitara en enero la pena de muerte, abolida de facto en el país asiático.

– En las calles de Seúl se han producido protestas ciudadanas a favor y en contra de la sentencia

CINE BERLINALE

Berlín – Amanda Seyfried presenta este jueves, fuera de competición en la Berlinale ‘The Testament of Ann Lee’, tras haber pasado por Venecia, mientras a la lucha por el Oso de Oro llegan ‘The Loneliest Man in Town’, de la austríaca Tizza Covi, y ‘Soumsoum, la nuit des astres’, del chadiano Mahamt-Saleh Haroun.

EEUU RIQUEZA

Miami (EE.UU.) – La mudanza de Marc Zuckerberg a Florida, motivada por los impuestos, refleja el creciente atractivo de Miami para los ultrarricos, que se han duplicado en la ciudad en la última década, según un informe de Henley & Partners, mientras Palm Beach y Miami Beach son ya las ciudades más caras de EE.UU. después de Nueva York.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- RENAULT RESULTADOS.- El fabricante automovilístico Renault publica sus resultados anuales de 2025.

07:45h.- París.- AIR FRANCE-KLM RESULTADOS.- El grupo franconeerlandés Air France-KLM presenta sus resultados financieros de 2025.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de diciembre de 2025.

10:15h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, comparece en la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados español.

11:00h.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

11:00h.- Londres.- IRÁN PROTESTAS.- La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, admitió en una entrevista con EFE que sospecha que el número de muertos en las protestas en ese país es «mucho mayor» de los 3.000 estimados por las autoridades iraníes y enfatizó que un muerto ya «es bastante grave» y nadie debería perder la vida por «denunciar la situación del país». (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- París.- OCDE PIB.- Se publican las estadísticas trimestrales de crecimiento del producto interior bruto (PIB).

12:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank, el banco central de Alemania, publica su informe mensual de febrero en el que analiza la situación de la economía alemana.

13:00h.- Londres.- LONDRES SEMANA MODA.- Apertura de la Semana de la Moda de Londres. En la inauguración desfilarán las colecciones de Paul Costelloe y Harris Reed. Múltiples escenarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15h.- Oslo.- UCRANIA GUERRA.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y con el príncipe heredero, Hakoon Magnus de Noruega, y visita un hospital en Oslo que desempeña un papel importante en el tratamiento de pacientes evacuados por la guerra rusa en Ucrania, además del instituto de Investigación de Defensa de Noruega (FFI) en Kjeller, cerca de la capital. (Texto) (Foto)

14:00h.- Essen.- HOCHTIEF RESULTADOS.- La constructora Hochtief, controlada por ACS, presenta los resultados de 2025.

14:30h.- París.- AIE MINISTERIAL.- Conferencia de prensa final de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

15:00h.- Ginebra.- COMERCIO MUNDIAL.- La Organización Mundial del Comercio presenta sus previsiones del comercio mundial para 2026. (Texto)

Moscú.- RUSIA MALASIA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el coronel Michael Randrianirina, líder de la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado del pasado octubre y jefe del Gobierno de transición de Malasia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA ESPACIO.- La estación espacial soviética MIR, la primera plataforma multimodular tripulada de la historia, que fue puesta en órbita hace 40 años, sentó las premisas para la creación de la Estación Espacial Internacional (EEI) y fue testigo del ocaso y la desintegración de la Unión Soviética. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CINE BERLINALE.- Amanda Seyfried presenta este jueves, fuera de competición en la Berlinale ‘The Testament of Ann Lee’, tras haber pasado por Venecia, mientras a la lucha por el Oso de Oro llegan ‘The Loneliest Man in Town’, de la austríaca Tizza Covi, y ‘Soumsoum, la nuit des astres’, del chadiano Mahamt-Saleh Haroun. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- NESTLÉ RESULTADOS.- La multinacional Nestlé publica sus resultados anuales. (Texto)

París.- ORANGE RESULTADOS.- El operador francés Orange presenta su plan estratégico.

París.- AIRBUS RESULTADOS.- Airbus presenta los resultados financieros anuales de 2025.

Berlín.- ALEMANIA ESPAÑA.- Continúa el proceso judicial contra el ciudadano sirio Wassim al M., acusado de intento de asesinato con motivación islamista y antisemita de un turista vasco junto al Monumento a las Víctimas del Holocausto en Berlín en febrero.

Innsbruck.- AUSTRIA JUICIO.- Empieza el juicio contra un ciudadano austríaco de 36 años por homicidio imprudente grave acusado de abandonar a su pareja cerca de la cima del Großglockner, la montaña más alta de Austria, y que esta falleciese por congelación. (Texto)

América

Bogotá.- COLOMBIA SALARIO.- Trabajadores y sindicatos participan en manifestaciones convocadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en defensa del llamado «salario vital», tras la suspensión por el Consejo de Estado del decreto que aumentó el salario mínimo en 23,7 %. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ CORRUPCIÓN.- Perú acoge la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción, en la que participan delegaciones de entidades fiscalizadoras superiores de unos 40 países. (Texto) (Foto) (Video)

Miami.- PREMIOS LO NUESTRO.- La ceremonia de ‘Premios Lo Nuestro’ reconoce a los mejores exponentes del pop, urbano, regional mexicano y tropical. (Texto) (Foto) (Video)

Naciones Unidas.- SUDÁN REBELIÓN.- El Consejo de Seguridad de la ONU mantiene una reunión sobre la situación en Sudán, donde la guerra entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que comenzó hace tres años, ha provocado decenas de miles de muertes y millones de desplazados.

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial correspondiente a enero de 2026. (Texto)

Cochabamba (Bolivia).- BOLIVIA ELECCIONES.- Seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales presentarán a los candidatos de la nueva agrupación política Evo Pueblo para las elecciones regionales del país andino que se realizarán el 22 de marzo. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la minuta de su decisión monetaria luego de que el pasado 6 de febrero decidiera mantener su tasa de referencia sin cambios en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- El académico y analista Carlos Pérez Ricart afirma que el tráfico de armas desde Estados Unidos constituye un factor central para entender la violencia en México, tesis que desarrolla en su libro ‘La violencia vino del norte’, resultado de años de investigación internacional. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY CHAYANNE.- En el marco de la gira ‘Bailemos otra vez’, el artista puertorriqueño Chayanne se presenta en Montevideo, donde cantó por última vez en el año 2012 y canceló un espectáculo en marzo de 2020 por la pandemia de la covid 19. (Texto) (Foto)

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga la variación en diciembre y en el acumulado de 2025 del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

Nueva York.- WALMART RESULTADOS.- Walmart publica resultados correspondientes a su cuarto trimestre fiscal.

Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de diciembre y de todo 2025 después de haber aplazado su difusión a principios de febrero debido al breve cierre del Gobierno Federal. (Texto)

San Juan.- MÚSICA URBANA (Crónica).- ‘La Liga Femenina’ promete revolucionar la música urbana al ser el primer disco interpretado solo por artistas mujeres, entre las que destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el tema ‘Yo perreo sola’. Por Jorge J. Muñiz Ortiz. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS BANCA.- Entrevista con la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, sobre las perspectivas de la institución para 2026. (Texto) (Foto)

Oriente Medio

Rabat/Argel – El ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes, arranca este jueves en varios países africanos, con Marruecos, Argelia y Egipto a la cabeza, siguiendo los pasos de sus vecinos de Oriente Medio, que se adelantaron y estrenaron el miércoles esta festividad religiosa que cambia la gestión del tiempo para cientos de millones de fieles. (Texto)

Asia

Seúl – COREA DEL SUR JUSTICIA- El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, recibe la sentencia por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, después de que la Fiscalía solicitara en enero la pena de muerte, abolida de facto en el país asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi – CUMBRE IA- Líderes globales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y los máximos directivos de Silicon Valley se reúnen en Nueva Delhi con motivo de la Cumbre de Impacto IA, que busca un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- JUNTA PAZ.- El máximo dirigente de Vietnam, To Lam, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, y el presidente indonesio, Prabowo Subianto, son los líderes del Sudeste Asiático que participan en Washington en la reunión de Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales y la reconstrucción de Gaza.

