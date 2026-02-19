Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 19 de febrero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

IRÁN EEUU

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los «próximos diez días» si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán – Irán y Rusia realizan maniobras militares conjuntas en el mar de Omán en medio de mensajes contradictorios sobre el buen avance de las negociaciones entre Teherán y Washington y el aumento de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región

(Texto)

– Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, «se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar».

(Texto)

PAPELES EPSTEIN

Londres – La detención este jueves de Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, ha supuesto un golpe devastador para la monarquía británica. Viviana García

(Texto enviado a las 18.05 horas)

El rey Carlos III de Inglaterra expresó este jueves su «profunda preocupación» por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público pero recalcó que «la ley debe seguir su curso».

(Texto) (Foto)

(Recursos de archivo en EFEServicios. Referencia: 8022733470, 8021338605, 8014715586, 8014134247, 8021284877, 8012089848 y otras)

JUNTA PAZ

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su Junta de Paz prácticamente «supervisará» a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento porque aseguró que «necesitan ayuda». En la primera reunión de esta iniciativa, anunció que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la Junta.

(Texto) (Foto) (Video) (Directo)

– Participa una veintena de líderes internacionales como los presidentes de Argentina, el Salvador y Paraguay, los máximos dirigentes de Vietnam e Indonesia, el primer ministro de Hungría y representantes de organizaciones y otros países como la Unión Europea, que acude a la cita, aunque no es miembro.

CUMBRE IA

Nueva Delhi – La Cumbre de Impacto de la IA unió este jueves en Nueva Delhi a líderes de todo el mundo que coincidieron de forma casi unánime en que el desarrollo de la inteligencia artificial no puede quedar bajo el control exclusivo de las grandes tecnológicas y las élites millonarias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Han participado líderes políticos como Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y directivos de Silicon Valley.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

– El secretario general de la ONU, António Guterres, propone crear un fondo de 3.000 millones de dólares para el desarrollo global de la IA

(Texto)(Foto)(Video)

IRÁN PROTESTAS

Londres – El número de muertos en las protestas del mes pasado en Irán puede ser «mucho mayor» a los 3.000 reconocidos por las autoridades iraníes, dijo a EFE la relatora especial de la ONU para la República Islámica, Mai Sato, quien enfatizó que aún investiga la cifra de fallecidos y que una sola víctima ya «es bastante malo».

(Texto enviado a las 11.10 horas) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania sigue trabajando para movilizar de sus aliados más ayuda en defensa aérea y protegerse de los ataques aéreos rusos, después de que las negociaciones de Ginebra se cerraran de nuevo sin acuerdo para una tregua.

(Texto)

Desde Oslo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este jueves que ve posible un ingreso de Ucrania a corto plazo en la Unión Europea (UE), aunque eludió hablar de fechas concretas.

(Texto)

En Budapest, el Gobierno de Hungría amenaza con cortar la electricidad y el gas a Ucrania, después de suspender la venta de diésel, si Kiev no reanuda el tránsito de crudo ruso por el oleoducto ‘Druzhba’, cortado después de un ataque ruso.

(Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La Asamblea Nacional de Venezuela tiene previsto debatir y votar la ley de Amnistía, que supondrá la puesta en libertad de cientos de presos políticos y que se postergó hace una semana debido a la diferencia de opiniones por los períodos de aplicación y los beneficiados.

(Texto) (Foto) (Video)

CUBA EEUU

La Habana – Pequeñas empresas privadas cubanas han empezado a importar directamente combustible en pleno asedio petrolero de EE.UU., mientras firmas internacionales asentadas en la isla exploran esta vía, según ha podido saber EFE.

(Texto) (Foto) (Video)

En una entrevista con EFE en la sede de Naciones Unidas, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó este jueves que las informaciones sobre supuestos contactos entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y un nieto de Raúl Castro son «especulación» y que La Habana se basa «en hechos públicos y verificables».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El exprisionero político cubano José Daniel Ferrer dijo en una entrevista con EFE en Miami que un golpe de Estados Unidos contra Cuba, similar al aplicado al Gobierno de Venezuela en enero, debería “sacar del poder” al presidente Miguel Díaz-Canel y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo mayor de Raúl Castro, a quienes calificó como “responsables de muchos crímenes y muertes”.

(Texto) (Foto) (Video) (Audio)

PERÚ CRISIS

Lima – El nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, comienza su mandato buscando a los ministros que formarán su Gobierno de transición, tras haber dado la sorpresa en la votación del Congreso para escoger al sucesor del destituido mandatario José Jerí.

(Texto) (Foto) (Video)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los palestinos tratan de celebrar los primeros días del Ramadán en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este mientras las tropas israelíes en la Franja y los colonos y la policía mantienen sus agresiones contra la población, que se saldan fallecidos, heridos y detenidos a diario.

(Texto)

– Las autoridades israelíes informaron este jueves de que un total de 530 palestinos han entrado en Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah (en la frontera con Egipto) y el mismo número ha salido durante las últimas dos semanas.

ARGENTINA TRABAJO

Buenos Aires – Argentina va a la huelga general, convocada por los sindicatos, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Video)

COREA DEL SUR JUSTICIA

Seúl – Un tribunal de Corea del Sur condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, al hallarlo culpable de insurrección por su imposición fallida de la ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Tanto los simpatizantes como los detractores del expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado este jueves a cadena perpetua por su declaración de la ley marcial, reaccionaron con sentimientos encontrados ante la sentencia, los primeros por considerarla excesiva y los segundos por verla insuficiente, habiendo preferido la más severa pena capital.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se ha enviado a las 10.30 horas un perfil del expresidente surcoreano

CINE BERLINALE

Berlín – La actriz estadounidense Amanda Seyfried aseguró este jueves en la rueda de prensa de la Berlinale correspondiente al filme ‘El testamento de Ann Lee’ que «las mujeres están acudiendo al cine porque estamos haciendo películas para mujeres».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

WAGNER MOURA -Madrid- Wagner Moura ha conseguido la primera nominación al Óscar para un actor brasileño por su trabajo en ‘O Agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho, una película que opta a otras tres estatuillas. ¿Y qué pasará si gana alguna? «¡Carnaval!», responde sonriendo el actor en una entrevista con EFE.

(Texto enviado a las 16.34 horas)

RAMADÁN ÁFRICA -Rabat/Argel- El Ramadán, el mes sagrado de ayuno para los musulmanes arranca este jueves en varios países africanos, con Marruecos, Argelia y Egipto a la cabeza, siguiendo los pasos de sus vecinos de Oriente Medio, que se adelantaron y estrenaron el miércoles esta festividad religiosa que cambia la gestión del tiempo para cientos de millones de fieles.

(Texto)

– Crónica desde Rabat: En la era de la Inteligencia Artificial y de los telescopios espaciales, Marruecos sigue fiel a la tradición y confía el inicio del mes sagrado del ramadán a cientos de observadores repartidos por todo el país que deben vislumbrar la luna en cuarto creciente sin ayuda de la tecnología, a «ojo descubierto».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU RIQUEZA

Miami (EE.UU.) – La mudanza de Mark Zuckerberg a Florida, impulsada por motivos fiscales, refleja el creciente magnetismo de Miami para los ultrarricos, que se han duplicado en la ciudad en la última década, según un reporte de Henley & Partners, lo que incluye a latinoamericanos, como mexicanos y colombianos.

(Texto) (Foto) (Video) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245