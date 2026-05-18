Temas del día de EFE Internacional del lunes 18 de mayo de 2026 (09:00 horas)

15 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Aumentan las especulaciones sobre el fin del alto el fuego en Oriente Medio después de que, tras una conversación telefónica entre ambos, Donald Trump haya asegurado que a Irán se le acaba el tiempo para negociar y Benjamín Netanyahu dijera que Israel está preparado «para cualquier escenario».

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– La ofensiva israelí sobre el Líbano vuelve a recrudecerse con el número de muertos desde el inicio de la operación, en marzo, rozando los 3.000. (Texto)

– La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta un análisis sobre el impacto de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en el empleo en el mundo. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – La guerra de Ucrania entra en un nuevo escenario después de que, una vez acabadas las breves treguas, Rusia y Ucrania hayan intercambiado este fin de semana algunos de los ataques con drones y misiles más intensos contra sus capitales, Moscú y Kiev.

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– Miles de tártaros de Crimea desplazados por la invasión rusa conmemoran este lunes la deportación masiva ordenada por Stalin en su 82º aniversario.

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HANTAVIRUS CRUCERO

La Haya – El MV Hondius, el crucero infectado por un brote de hantavirus, llega al puerto de Rotterdam, el mayor de Europa, donde se someterá a una operación coordinada de limpieza y desinfección integral.

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– La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros, que se celebra tras el brote de hantavirus registrado en un crucero este mes de mayo. (Texto)

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Los países africanos refuerzan los controles sanitarios tras la declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya ha causado 88 muertos.

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– El Gobierno de Australia afirmó este lunes que sus autoridades trabajarán con socios internacionales en la respuesta al brote de ébola detectado en el este de la República Democrática del Congo y zonas fronterizas con Uganda

CUBA EEUU

La Habana – Un nuevo barco con ayuda humanitaria procedente de México tiene previsto arribar este lunes a La Habana, en medio de una grave crisis de apagones por el bloqueo petrolero de EE.UU. y las tensiones con Washington, que han llevado al Gobierno cubano a repartir información sobre qué hacer en caso de un eventual ataque.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hoyeon encabezan el reparto de la cinta surcoreana ‘Hope’, de Na Hong Jin, que llega este lunes a la competición del Festival de Cannes junto a ‘Moulin’, del húngaro László Nemes, y ‘Garance’, de la francesa Jeanne Herry.

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– El realizador Ron Howard presenta, fuera de competición, el documental ‘Avedon’, sobre el célebre fotógrafo.

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ADEMÁS

PALESTINA D.HUMANOS | Ginebra – El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, Ajith Sunghay, presenta el último informe del organismo sobre la situación en los territorios ocupados por Israel. (Texto)

– La organización israelí Regavim, una de las cuatro sancionadas por la Unión Europea por fomentar la violencia contra los palestinos en Cisjordania ocupada, ve esta penalización con escasa preocupación y, en una entrevista con EFE, anima a Europa a acoger a los palestinos.

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BOLIVIA PROTESTAS| La Paz – Afines al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) que marcharon desde el altiplano convergen en La Paz con sindicatos campesinos que bloquean carreteras hace 13 días en la zona andina para insistir en su pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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OPENAI JUICIO | Los Ángeles – El jurado del juicio contra OpenAI en California arranca este lunes a analizar lo grueso de los argumentos presentados en la batalla legal entablada por Elon Musk, que busca determinar si la creadora de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin ánimo de lucro. (Texto)

CHINA ESPAÑA | Pekín- La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, se reúne en Pekín con el vicepresidente chino, Han Zheng, y participa en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026, durante la primera jornada de una visita que se produce solo un mes después del tercer viaje a China del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. (Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU INMIGRACIÓN | Miami – Organizaciones migratorias y ambientales celebran el próximo cierre de ‘Alligator Alcatraz’, pero advierten de que el centro de detención al oeste de Miami, emblema de la política migratoria de Donald Trump, ha hecho un «daño irreparable», por lo que insistirán con sus demandas contra Florida y el Gobierno de EE.UU.

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JAPÓN OSOS | Tokio – Pelaje gris, cuerpo metálico, ojos rojos y un aullido que viaja más de un kilómetro. El lobo robot ‘Monster Wolf’, creado por una pequeña fábrica japonesa, se ha convertido en un codiciado aliado para espantar osos cada vez más demandado mientras crecen los ataques y avistamientos en el archipiélago. Por Pilar Bernal Zamora. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

02:00GMT.- Quito.- ECUADOR SEGURIDAD.- Termina en Ecuador un toque de queda nocturno aplicado en nueve provincias, incluida Pichincha, cuya capital es Quito, y cuatro municipios para combatir al crimen. (Texto)

11:00GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, recibe sentencia en Nueva York tras declararse culpable en agosto de 2025 de dos cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, habitualmente penados con cadena perpetua. (Texto)

12:00GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en marzo del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

13:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA D.HUMANOS.- Amnistía Internacional celebra una jornada de derechos humanos en Venezuela con ponencias sobre la situación de la libertad de expresión, la libertad personal, la seguridad jurídica, la migración y el derecho a una vida digna. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Lima.- PERÚ ESPAÑA.- La exposición ‘El Museo del Prado’ en Lima se inaugura en la capital de Perú con una serie de réplicas a tamaño real y al aire libre de las pinturas más emblemáticas que se exhiben en este museo español, una de las mayores pinacotecas del mundo. Pasaje Santa Rosa (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Christie’s subasta parte de la colección del magnate editorial SI Newhouse, incluyendo un cuadro de Jason Pollock y un busto de Constantin Brancusi valorados cada uno en 100 millones de dólares, y celebra una venta de arte del siglo XX, que incluye un Rothko valorado en unos 80 millones. Christie’s

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre del año. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS.- (Análisis) La abogada salvadoreña Ruth López, detenida desde el 18 mayo de 2025 y critica del Gobierno de Nayib Bukele, cumple este lunes un año «secuestrada» por el Estado salvadoreño, según denuncia su familia, y «continúa en total incomunicación» en un proceso penal «sin garantías del debido proceso». (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Panamá acoge esta semana el festival literario Centroamérica Cuenta, con la presencia de escritores latinoamericanos como Junot Díaz, Emiliano Monge, Javier Zamora o Pedro Mairal, entre otros. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU ELECCIONES.- El progresista Randy Villegas avanza su campaña, apoyado por una “base genuina”, para ganar las primarias para el Congreso de EE.UU. por un distrito de California en poder de los republicanos, a pesar que el Partido Demócrata ha optado por apoyar a una candidata conocida por sus posiciones moderadas, según dijo a EFE. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY DESAPARECIDOS.- Al cumplirse 50 años de los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en el marco del Plan Cóndor, Rafael Michelini y Santiago Gutiérrez recuerdan a su padre y a su abuelo, respectivamente, en una entrevista con EFE en la que condenan el terrorismo de Estado y reivindican la importancia de mantener viva la memoria. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en abril, después de que en el primer trimestre del año el país suramericano acumulara un superávit primario equivalente al 0,5 % del PIB. (Texto)

Los Ángeles.- OPENAI JUICIO.- El jurado del juicio contra OpenAI en California arranca este lunes a analizar lo grueso de los argumentos presentados en la batalla legal entablada por Elon Musk, que busca determinar si la creadora de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin ánimo de lucro. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia se libra cada vez más en las redes sociales con contenidos generados con inteligencia artificial (IA) en los que el humor y la parodia reemplazan formatos tradicionales para divulgar propuestas políticas y captar la atención de los electores. (Texto) (Video)

Asunción.- PARAGUAY CÁRCELES.- El Ministerio de Justicia de Paraguay convoca a una conferencia de prensa para informar sobre los resultados del operativo ‘Umbral 2.5’, que trasladó a decenas de reclusas al Complejo Penitenciario para Mujeres de la ciudad de Emboscada. (Texto)

Santo Domingo.- HAITÍ CRISIS.- Encuentro informativo de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia Carmen Sánchez, para hablar sobre la misión internacional en Haití. (Texto)

Europa

08:00GMT.- Estrasburgo.- HANTAVIRUS CRUCERO.- El Parlamento Europeo debate la preparación de la Unión Europea ante las emergencias sanitarias tras el caso de coronavirus.

08:15GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El escritor y cineasta húngaro László Nemes comparte en una rueda de prensa los pormenores de ‘Moulin’, seleccionada en la competición oficial. (Texto) (Foto)

08:30GMT.- Estrasburgo.- UE LETONIA.- La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, da un discurso ante el Parlamento Europeo

09:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA BRUNÉI.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al sultán de Brunéi, Haji Hassanal Bolkiah (Foto)

09:00GMT.- Roma.- ITALIA HOMOSEXUALES.- Italia reconoció por primera vez las ‘uniones civiles’ homosexuales hace diez años con una ley que quedó grabada en piedra en la historia del colectivo: no solo por su relevancia sino también porque, desde entonces, no se han dado nuevos grandes avances y el país sigue a la cola europea en este tipo de derechos. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La francesa Jeanne Herry presenta en una rueda de prensa en Cannes ‘Garance’, seleccionada en la competición oficial del festival. (Texto) (Foto)

09:45GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con sus homólogos de Luxemburgo, Austria y Suiza con los que evalúa la situación de seguridad, el apoyo a Ucrania y la cooperación. (Texto) (Foto)

10:00GMT.- Londres.- R. UNIDO FLORES.- Se inaugura ‘Chelsea in Bloom’ 2026, el festival de flores gratuito más grande de Londres con una temática ‘de otro mundo’: se podrá ver desde constelaciones del zodiaco hasta ovnis y globos gigantes hechos íntegramente de flores. Chelsea (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45GMT.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El equipo de la surcoreana ‘Hope’, de Na Hong Jin y con un reparto liderado por Michael Fassbender, Alicia Vikander y Hoyeon, hablan en Cannes sobre esta película candidata a ganar la Palma de Oro. (Texto) (Foto)

12:00GMT.- Ginebra.- PALESTINA D.HUMANOS.- El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina, Ajith Sunghay, presenta el último informe del organismo sobre la situación en los territorios ocupados por Israel. (Texto)

16:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA BULGARIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el nuevo primer ministro de Bulgaria, el prorruso y eurocrítico Rumen Radev. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- G7 FINANZAS.- Reunión de los ministros de Finanzas de los países del G7 en la que la presidencia francesa quiere un debate sobre la necesidad de corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos globales y que será también la ocasión para abordar las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. (Texto)

Londres.- R.UNIDO BBC.- Matt Brittin, exdirectivo de Google, asume el cargo de director general de la cadena pública británica BBC, en sustitución de Tim Davie, que anunció su dimisión en noviembre tras una polémica por la edición en el programa Panorama de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Vilna.- LITUANIA SUECIA.- El rey y la reina de Suecia visitan Lituania por invitación del presidente Gitanas Nauseda.

Oslo.- NORUEGA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se encuentra de visita oficial en Noruega, en lo que es la primera visita de un jefe de Gobierno indio al país nórdico desde 1983, viaje durante el cual se reunirá con su homólogo, Jonas Gahr Støre, con el rey noruego y se encontrará con empresarios noruegos. (Texto) (Foto)

Dublín.- RYANAIR RESULTADOS.- Resultados económicos de Ryanair del año fiscal.

Asia

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, realiza una visita de tres días a Japón, durante la que mantendrá un encuentro con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

Redacción EFE Internacional

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