Temas del día de EFE Internacional del martes 2 de diciembre

UCRANIA GUERRA

Moscú – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, para abordar la marcha de la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, efectúa una visita oficial a la República de Irlanda en otra etapa de sus contactos en capitales europeas. (Texto)

– El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros de Exteriores de la organización, con las negociaciones para la paz en Ucrania como telón de fondo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará un análisis desde Leópolis sobre el escándalo de corrupción que hace peligrar el liderazgo del presidente ucraniano. Por Rostyslav Averchuk

VENEZUELA EEUU

Caracas – La tensión se mantiene en Venezuela después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijese este lunes que discutiría con sus asesores los próximos pasos relacionados con el país latinoamericano, en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y la creciente presión sobre Caracas.

– Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en un momento< de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe. (Texto)

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones de este domingo en Honduras, en las que el candidato presidencial conservador Nasry Asfura, para el que Donald Trump pidió el voto, mantiene una estrecha ventaja sobre el también aspirante de derechas Salvador Nasralla, con el 57 % de los votos escrutados.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Sigue la tensión entre Israel y Hamás en torno a una segunda fase del alto el fuego que no acaba de consolidarse en una Franja de Gaza devastada, mientras las tropas israelíes continúan sus incursiones en Cisjordania ocupada.

– Concluye la vista judicial sobre la denuncia al Gobierno británico por haber declarado terrorista a la organización Palestine Action, una de las decisiones más controvertidas de la política británica en los últimos tiempos. (Texto)

– El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA LÍBANO

Beirut – El papa celebra una misa en el paseo marítimo de Beirut para decenas de miles de personas después de haber rezado en el puerto de la ciudad donde en agosto de 2020 se produjo la terrible explosión que causó más de 200 muertos y enorme devastación.

ASIA LLUVIAS

Bangkok/Yakarta/Colombo – Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka han causado más de 1.100 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados, con la isla indonesia de Sumatra como la más golpeada y mientras las autoridades avisan del riesgo de enfermedades infecciosas a medida que las aguas retroceden y dejan extensas zonas cubiertas de lodo y agua contaminada.

EEUU TRUMP

Miami (EE.UU.) – La universidad Miami Dade College (MDC) convoca este martes una nueva votación para decidir si regala un terreno público en la ciudad para la polémica construcción de la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha despertado protestas de la comunidad.

– Se enviará una información sobre la tradición de las bibliotecas presidenciales.

GASTRONOMÍA PREMIOS

Antigua Guatemala – La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025.

MUSEO LOUVRE

París – En medio de la crisis de reputación provocada por el robo en una de sus salas y el cierre de una galería por problemas estructurales, el Museo del Louvre reabre la galería de los Cinco Continentes, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía, además de las salas que incluyen la pintura española italiana de los siglos XVII y XVIII, que incluyen nuevas medidas de seguridad.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE ABORTO.- La comisión de Igualdad del Parlamento Europeo celebra una audiencia sobre el derecho al aborto a raíz de la iniciativa ciudadana europea que urge a proteger este derecho en todos los países de la UE.

09:00h.- Jena (Alemania).- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, continúa sus visitas por las regiones germanas, en esta ocasión al estado federado de Turingia, donde se reunirá en Jena con el Gobierno regional y visitará el Instituto Frauenhofer. (Foto)

10:30h.- Vilna.- UE IGUALDAD.- El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, en inglés), con sede en Lituania, publica su índice de igualdad de 2025 en la Unión Europea (UE) en comparación con el año anterior. Se hará una noticia general del estado de la igualdad en la UE y otra de España. (Texto)

10:45h.- Berlín.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE DESEMPLEO.- La oficina europea de estadísticas Eurostat publica los datos de desempleo del mes de octubre. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en noviembre

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, y la ministra de Economía, Katharina Reiche, participan en un foro sobre industria y seguridad en el Ministerio de Defensa.

11:00h.- París.- OCDE PERSPECTIVAS.- La OCDE publica su informe semestral de perspectivas económicas, con previsiones para sus países miembros y para las grandes economías emergentes.

11:00h.- Bruselas.- ESPAÑA TELEVISIÓN.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escucha quejas ciudadanas sobre la imparcialidad de TVE y TV3. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA CONSTITUCIÓN.- Casa Árabe, la Escuela de Traductores de Toledo (UCLM) y la agencia estatal Boletín Oficial del Estado presentan una nueva edición bilingüe español-árabe de la Constitución española. (Texto)

11:30h.- Berlín.- ALEMANIA DINAMARCA.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, se reúne con el ministro danés para la Integración, Rasmus Stocklund. Declaraciones posteriores.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura en el Museo Arqueológico Nacional la gran exposición sobre las mujeres en las culturas indígenas mexicanas. (Texto)

12:00h.- Bruselas.- UE LATINOAMÉRICA.- Los copresidentes de Eurolat, el español Gabriel Mato y el uruguayo Daniel Caggiani, dan una rueda de prensa con motivo de las comisiones permanentes de la Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana.

12:30h.- Ahrensfelde.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, pone en servicio la nueva unidad antidrones de la Policía Federal en Ahrensfelde (Brandeburgo). (Texto)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO PALESTINA.- Concluye la vista judicial sobre la denuncia al Gobierno británico por haber declarado terrorista a la organización Palestine Action, una de las decisiones más controvertidas de la política británica en los últimos tiempos.. (Texto)

13:00h.- Londres.- IRLANDA UNIFICACIÓN.- Debate sobre Irlanda e Irlanda del Norte con Fintan O´Toole y Sam MacBride sobre argumentos a favor y en contra de la reunificación irlandesa.

14:00h.- Bruselas.- OTAN EXTERIORES.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de una reunión de ministros aliados de Exteriores, con las negociaciones para la paz en Ucrania como telón de fondo.

14:45h.- París.- MUSEO LOUVRE.- El Museo del Louvre reabre la galería de los Cinco Continentes, que agrupa obras de África, América, Asia, Europa y Oceanía, además de las salas que incluyen la pintura española italiana de los siglos XVII y XVIII, que incluyen nuevas medidas de seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- ALEMANIA HOLOCAUSTO.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con supervivientes de la persecución nacionalsocialista de Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Chequia, Israel y Alemania, y pronuncia un discurso en el Museo Judío con motivo de un acto solemne por el 25.º aniversario de la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro (EVZ).

18:30h.- Ginebra.- GUERRA COMERCIAL.- ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publica sus perspectivas sobre Comercio en el año 2025, marcado por las tensiones arancelarias. (Texto)

18:30h.- Estocolmo.- NOBEL ALTERNATIVO.- La fundación sueca Right Livelihood Award celebra la ceremonia de entrega del denominado Nobel alternativo, que este año ha distinguido a la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y el abogado guameño Julian Aguon, al movimiento birmano Justice for Myanmar, a la activista por la democracia taiwanesa Audrey Tang y al sudanés Emergency Response Rooms. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- Subasta del Huevo de Invierno de Fabergé, con un precio de salida estimado de 2 millones de libras. Sala de subastas Christie´s (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Londres.- R.UNIDO MÚSICA.- Concierto de Navidad organizado por el Instituto Cervantes, con músicas del Mediterráneo (incluyendo piezas moriscas y sefardíes) y del Nuevo Mundo.

Londres.- CINE ETERNITY.- Entrevista con el director y las dos protagonistas de ‘Eternity’, una comedia romántica sobre cómo elegir la vida en el Más Allá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- VENEZUELA POESÍA.- Entrevista con la venezolana Verónica Jaffé Carbonell, ganadora del XXV Premio Casa de América de Poesía. Casa de América (Texto)

O.Medio

07:30h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV visita el hospital de la Cruz en Jal ed Dib en el último día de su visita a Líbano (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV acude para un momento de oración silenciosa al puerto de Beirut donde en 2020 se produjo una devastadora explosión que causó más de 200 víctimas y miles de heridos (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Beirut.- PAPA LÍBANO.- El papa León XIV celebra una misa que se espera multitudinaria en el paseo marítimo de Beirut, ultimo acto de su visita a Líbano (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en octubre. (Texto)

15:00h.- Miami.- EEUU TRUMP.- La Universidad en Miami realiza nueva votación para regalar un terreno a la polémica biblioteca de Trump (Texto)

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Líderes de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos opositores de Venezuela discuten sobre los beneficios de una negociación entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe. Auditorio César Ríos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Analistas de Banamex analizan el contexto económico y político global, las perspectivas regionales y sectoriales, inflación y política monetaria, así como el panorama político en México (Texto)

19:00h.- San José.- COSTA RICA ARQUEOLOGÍA.- El Museo Nacional de Costa Rica presenta un lote de piezas arqueológicas costarricenses recuperadas en Estados Unidos. Museo Nacional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Antigua Guatemala.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- La ciudad colonial de Antigua Guatemala acoge la ceremonia de ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, donde se elegirán los mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presenta su informe preliminar sobre las elecciones generales en Honduras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA SERIES.- Presentación de la serie ‘Estado de Fuga’, de Netflix, un drama inspirado en la masacre del 4 de diciembre de 1986 en Bogotá, cuando Campo Elías Delgado, un exmilitar, mató a 29 personas en un famoso restaurante de la capital. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA DEFENSA.- Segundo día de la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trae 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores. Corferias

Montevideo.- URUGUAY UE.- La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, disertan en el VI Foro de Inversión Europea en Uruguay. (Texto)

Asia

Hong Kong.- HONG KONG ELECCIONES.- Hong Kong rinde homenaje a bomberos, vecinos y empleadas domésticas que salvaron vidas en el incendio de Wang Fuk Court, que ya deja más de 150 muertos, mientras crece la indignación por fallos en prevención, por el uso de materiales prohibidos en las reformas del complejo y por detenciones de críticos a seis días de unas elecciones legislativas ‘solo para patriotas’. (texto)

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS.- El intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur el 3 de diciembre del año pasado, por el entonces presidente Yoon Suk-yeol, desestabilizó el país hasta la elección del nuevo líder Lee Jae-myung y continúa poniendo a prueba las instituciones democráticas de la cuarta economía de Asia. (texto)

Tokio.- JAPÓN DEFENSA.- Arrancan en Japón unos ejercicios de defensa marítimos en los que también tienen previsto participar fuerzas de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos. Se trata de las primeras maniobras militares celebradas por el archipiélago desde su escalada de tensión diplomática con China a causa de Taiwán. (texto)

Aceh.- ASIA INUNDACIONES.- Indonesia y Sri Lanka buscan buscan supervivientes en las zonas afectadas por las inundaciones, con centenares de desaparecidos en ambos países y más más de un millar de fallecidos por lluvias que también afectaron al sur de Tailandia. (texto)(foto)(vídeo)

