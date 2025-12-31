Temas del día de EFE Internacional del miércoles 31 de diciembre de 2025 (09:00 horas)

9 minutos

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia continúan este miércoles la búsqueda de tres españoles, desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco, tras una jornada infructuosa marcada por el mal tiempo y dos días después de que se recuperara el cadáver de una menor española.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA

Redacción América – Venezuela despide el año en el mayor momento de tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y que recientemente pasó a una nueva fase con el anuncio del presidente Donald Trump de un bombardeo por primera vez en un lugar aún no determinado del territorio venezolano.

(Texto) (Infografía)

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Ciudad de Gaza – A las puertas del 2026 el desánimo impera entre la mayoría de los palestinos de la Franja de Gaza mientras sus vidas siguen sumidas «en una profunda devastación y dolor» tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel a la que el alto el fuego todavía no ha logrado detener totalmente.

(Texto) (Vídeo)

– Seguimiento de las reacciones a la decisión de Israel de suspender la actividad de 37 ONGs en Gaza, incluidas Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Las Fuerzas Armadas de Ucrania despiden 2025 en un momento de intensidad constante en los combates, a pesar de los esfuerzos diplomáticos en curso, y con la apuesta de aumentar el uso de drones en el campo de batalla y sus ataques de largo alcance contra el territorio ruso. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)

EEUU MAMDANI

Nueva York – El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, jura ante la fiscal general Letitia James durante una ceremonia privada que tendrá lugar en la estación Old City Hall justo antes de la medianoche para marcar el inicio oficial de su mandato.

(Texto)

MÉXICO PRENSA

Ciudad de México – La relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con la prensa no ha sido tan tensa como la que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero diversas organizaciones han mostrado su preocupación por las crecientes agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

(Texto) (Foto)

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco – Los sirios se despiden de la antigua moneda entre el alivio por sacar de sus bolsillos grandes fajos de billetes con las caras y símbolos del régimen depuesto de Bachar al Asad, pero con cierto miedo a los riesgos para su economía de la nueva divisa que entra este jueves en vigor. Por Yahya Nemah

(Texto) (Foto)

YEMEN CONFLICTO

El Cairo – El anuncio de retirada de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de sus últimos efectivos en el Yemen deja este miércoles un escenario de calma tensa en el golfo Pérsico después de una jornada de máxima tension por ataques saudíes contra un cargamento emiratí y la ruptura del acuerdo de denfensa entre Abu Dabi y el Gobierno yemení, que avivaron temores a una escalada mayor en la región.

(Texto)

BANGLADÉS OPOSICIÓN

Daca – Bangladés despide a la ex primera ministra Khaleda Zia, figura insoslayable de la política nacional durante las últimas tres décadas, con un funeral de Estado que movilizará a miles de seguidores en Daca durante el primero de los tres días de luto oficial.

(Texto)

WALL STREET FIN DE AÑO

Nueva York – Wall Street cierra un año marcado por las inversiones masivas en inteligencia artificial, los aranceles impulsados por Donald Trump y una fuerte volatilidad provocada por los sobresaltos comerciales, las tensiones macroeconómicas y las bruscas oscilaciones de las grandes tecnológicas.

(Texto)

– También se enviará una nota sobre la evolución de la paridad euro dólar en 2025.

PAPA AUDIENCIA

Roma – El papa León XIV celebra la última audiencia general del año con los fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano y despide el año con una misa por la tarde.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FIN DE AÑO CELEBRACIONES

Redacción Internacional – Los primeros países en dar la bienvenida a 2026 comienzan las celebraciones del nuevo año.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV celebra la última audiencia general del año con los fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO CHINA.- Los planes de China de construir una «megaembajada» en el corazón histórico de Londres despiertan grandes recelos por sus potenciales riesgos para la seguridad nacional del país por los riesgos de que facilite el espionaje del país asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AÑO NUEVO.- El papa León XIV preside la última misa de 2025 en la basílica de San Pedro «por el año trascurrido».

La Haya.- PAÍSES BAJOS PENSIONES.- La transición al nuevo sistema de pensiones en Países Bajos entrará en una fase decisiva el 1 de enero, con unos 9,5 millones de pensiones iniciando su traslado a un modelo basado en cuentas individuales, que pone fin a la gran “hucha colectiva” de fondos de pensiones y permite asumir más riesgo inversor, lo que ha causado tensiones legales.

Berlín.- EURO 2025.- El euro cierra este miércoles un año 2025 revalorizado frente al dólar, con estimaciones que ven a la moneda única europea con una subida del 14 %, algo que debe mucho al debilitamiento del billete verde en Estados Unidos. (Texto)

Belgrado.- SERBIA CHINA.- Serbia está levantando sus obras más ambiciosas, desde la Expo 2027 al metro de Belgrado, con contratos adjudicados a empresas chinas al margen de concursos públicos, un atajo defendido por el Gobierno por las garantías de financiación pero denunciado por permitir sobrecostes y corrupción. (Texto)

América

Ciudad de México – MÉXICO ECONOMÍA – El peso mexicano cierra el año como una de las divisas emergentes más líquidas, convirtiéndo a la divisa en un gran atractivo para inversionistas globales, en medio de presiones comerciales con Estados Unidos, un dólar más débil y un contexto económico local de desaceleración. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO BOLSA – Ciudad de México – La Bolsa mexicana de valores cerrará este 2025 con una ganancia de poco más de 30 %. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Resumen anual de Wall Street durante el año 2025s. (Texto)

Nueva York – EEUU MAMDANI (Previa) – El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, jura ante la fiscal general Letitia James durante una ceremonia privada que tendrá lugar en la estación Old City Hall justo antes de la medianoche para marcar el inicio oficial de su mandato. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina estrenará el próximo viernes una nueva fase en el programa monetario diseñado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que incluye cambios en el esquema de intervención cambiaria entre bandas orientados a que el Banco Central compre más divisas para incrementar las reservas monetarias. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los resultados del mercado laboral colombiano correspondientes a noviembre. (Texto)

La Paz – BOLIVIA POLÍTICA – Bolivia vivió un 2025 marcado por una crisis económica iniciada años atrás, pero que terminó de agudizarse por la persistente falta de dólares y combustibles que dispararon la inflación, y que, además, fue determinante para el viraje político hacia el centro tras casi dos décadas de la izquierda en el poder. (Texto)

O.Medio y África

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- Los sirios se despiden de la antigua moneda entre el alivio por sacar de sus bolsillos grandes fajos de billetes con las caras y símbolos del régimen depuesto de Bachar al Asad, pero con cierto miedo a los riesgos para su economía de la nueva divisa que entra este jueves en vigor. Por Yahya Nemah (Texto) (Foto)

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- A las puertas del 2026, el desánimo impera entre la mayoría de los palestinos de la Franja de Gaza mientras sus vidas siguen sumidas «en una profunda devastación y dolor» tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel a la que el alto el fuego todavía no ha logrado detener totalmente. (Texto) (Vídeo)

Asia

Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral de Tailandia concluye el registro de candidatos de cara a las elecciones generales que se celebran, de manera anticipada, el 8 de febrero, con el objetivo de poner fin a la inestabilidad política que vive el país desde los comicios de mayo de 2023.

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de diciembre, lectura alternativa a la oficial que elabora la calificadora de deuda S&P y que muchos inversores internacionales toman como referencia.

Pekín.- AÑO NUEVO CHINA.- Está previsto que el presidente chino, Xi Jinping, pronuncie un discurso con motivo del fin de año, en el que tradicionalmente hace un repaso de lo más destacado de lo sucedido en el gigante asiático durante los últimos doce meses.

