Temas del día de EFE Internacional del miércoles 4 de marzo

13 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Israel continúa la ofensiva contra el Líbano en paralelo a Irán mientras en su territorio las alarmas suenan para alertar de misiles iraníes, que en los últimos dos días no han causado ningún muerto en su territorio. (Texto)

– El Líbano continúa sus esfuerzos diplomáticos para tratar de frenar la fuerte ofensiva área israelí contra su territorio, mientras se acrecienta la crisis de desplazados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– A pesar de que Gaza ha visto reducirse los ataques de Israel contra su territorio a causa de la escalada regional contra Irán, los palestinos del enclave continúan sometidos al cierre de la frontera impuesto por las fuerzas armadas, que limitan el acceso de alimentos y otros bienes básicos a sólo uno de los cruces. (Texto)

– La Comisión Europea convoca en Bruselas una reunión del grupo de coordinación sobre petróleo con los Estados miembros, para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro y los precios de crudo en la Unión Europea. (Texto)

– Asia, el continente más afectado por los problemas en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, se puede plantear diferentes alternativas si el conflicto en Oriente Medio se prolonga.

– Seguimiento del impacto de la guerra en los mercados. (Texto)

EEUU ESPAÑA

Washington/Bruselas/Madrid – El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «cortar todo el comercio con España» por su postura en relación a la guerra de Irán complica aún más las relaciones entre Washington y Madrid, tras los desencuentros en torno al gasto en Defensa.

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional sobre la situación en Oriente Medio y las palabras de Trump sobre España.

(Texto)

CHINA ASAMBLEA

Pekín – Arranca en Pekín la principal cita política anual en China, conocida como las ‘Dos sesiones’, con el inicio de la reunión de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, el principal órgano consultivo del gigante asiático, que se celebra este año en un contexto de alta tensión internacional por la guerra de Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Moscú – La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE INDUSTRIA

Bruselas – La Comisión Europea presenta su Ley de Aceleración Industrial, que introducirá requisitos de fabricación europea en las licitaciones y concesiones de subsidios públicos en la UE, entre otras medidas para impulsar la industria del bloque comunitario frente a la competencia de China y Estados Unidos.

(Texto)

JAPÓN ESPACIO

Tokio – La empresa japonesa Space One lanza un cohete para acometer su tercer intento de poner en órbita un satélite y convertirse en la primera entidad privada del país asiático en lograrlo, tras varios retrasos en sus lanzamientos causados por las condiciones climáticas.

(Texto)

CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile – Tras la ruptura inédita del traspaso entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en Chile, la atención se centra en si en los próximos días el presidente electo retomará la coordinación con el Gobierno saliente o profundizará el conflicto, a menos de una semana de asumir el poder.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París – Las firmas Courrèges, Balmain, Dries Van Noten, Acne Studios y Tom Ford muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

ÓSCAR (Entrevista)

Madrid – Gabriel Domingues habla a EFE con pasión del proceso de casting de ‘El agente secreto’, todo «un mosaico de Brasil» que mezcla intérpretes profesionales y debutantes, en su mayoría de Recife, que componen un variopinto y espectacular conjunto de actores, un trabajo por el que está nominado al Óscar.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:30h.- Hannover.- CONTINENTAL RESULTADOS.- Continental publica los resultados de 2025.

07:30h.- Herzogenaurach.- ADIDAS RESULTADOS.- El fabricante de artículos deportivos Adidas presenta los resultados de 2025.

07:30h.- Leverkusen.- BAYER RESULTADOS.- El grupo químico y farmacéutico Bayer presenta los resultados de 2025.

09.00h.- Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración institucional sobre la situación en Oriente Medio y tras las amenazas contra España del presidente Donald Trump.

11:00h.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de enero de 2026. (Texto)

11:00h.- Londres.- ENERGÍAS RENOVABLES.- El Tribunal Supremo británico se pronuncia sobre el recurso del Estado español contra la ejecución en el Reino Unido de un laudo arbitral de 120 millones de euros dictado a favor de inversores en energías renovables por la retirada retroactiva de primas al sector. (Texto)

11:30h.- Roma.- ITALIA TEATRO.- El teatro griego de Siracusa presenta en Roma su temporada de este año, con clásicos como la tragedia ‘Los persas’ de Esquilo dirigida por el español Álex Ollè.

12:00h.- Roma.- ITALIA FOTOGRAFÍA.- Una exposición en Roma repasa la trayectoria del fotógrafo francés Robert Doisneau, uno de los grandes maestros del siglo XX, a través de más de 140 imágenes, entre ellas su icónica “El beso en el Ayuntamiento”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- París.- OCDE DEUDA.- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el director de asuntos financieros, Carmine Di Noia, presentan el informe anual de la organización sobre la deuda mundial, con las perspectivas de los préstamos soberanos o las tendencias en los mercados de las emisiones de títulos de empresa. (Texto)

14:30h.- Fráncfort.- UE BCE.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, da unas declaraciones introductorias en la conferencia de Martin Wolf, comentarista económico jefe del Financial Times, sobre «La crisis del orden mundial liberal» organizada en cooperación con la Academia Americana de Berlín.

16:25h.- Varsovia.- DIPLOMACIA BÁLTICO.- El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, da una rueda de prensa en Varsovia tras la cita que le reúne con sus homólogos del Consejo de los Estados del Báltico. (Texto)

18:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Presentación de la feria de arte asequible en Battersea, con una fantástica selección de galerías contemporáneas de todo el Reino Unido y del mundo que traen miles de obras de arte para todos los bolsillos. Battersea (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La sucursal londinense de Sotheby´s celebra su jornada anual de ventas de arte moderno y contemporáneo, con obras notables de Monet, Signac, Leger, Bacon, Lucian Freud y David Hockney, entre otros. Galería Sotheby’s. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- La Comisión Europea convoca una reunión del grupo de coordinación sobre petróleo con los estados miembros, para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro y los precios de crudo en la Unión Europea. (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Atenas.- GRECIA JUICIO.- Un Tribunal de Atenas tiene previsto dictar sentencia en el proceso de apelación del partido neonazi Amanecer Dorado, cuyos líderes fueron condenados en 2020 a largas penas de cárcel por dirigir una organización criminal. (Texto)

Bruselas.- UE INDUSTRIA.- La Comisión Europea presenta su Ley de Aceleración Industrial por la que introducirá requisitos de fabricación europea para las licitaciones y concesiones de subsidios públicos en la UE, entre otras medidas encaminadas a dar un impulso a la industria del bloque comunitario frente a la competencia de China y Estados Unidos.

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París (hasta el 10 de marzo). (Texto)

Bruselas.- UE REGIONES.- El Comité de Regiones de la UE celebra su 170 sesión plenaria. (Texto)

América

15:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Clave Especial, la cara emergente del regional mexicano nacido en EEUU (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Crónica sobre los candidatos inusuales, ajenos a la política, que buscarán un escaño en el Senado o la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA GASTRONOMÍA.- La chef bolivia Marsia Taha, nombrada como la mejor cocinera de Latinoamérica en 2025, habla sobre la importancia de la mujer en la gastronomía andina y amazonica tradicional en Bolivia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre inflación para el mes de febrero de 2026. (Texto)

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS D.HUMANOS.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO OBESIDAD.- Especialistas hablan sobre la obesidad, un problema que afecta al 75 % de los adultos mexicanos y a casi 40 % de niños en el país, con el objetivo de entender los factores médicos, metabólicos y emocionales detrás de esta enfermedad multifactorial. (Texto) (Foto)

Asia

Pekín- CHINA ASAMBLEA.- Arranca en Pekín la principal cita política anual en China, conocida como las ‘Dos sesiones’, con la apertura de la reunión de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, el principal órgano consultivo del gigante asiático.

Tokio.- JAPÓN JUSTICIA.- El Tribunal Supremo de Japón emite su fallo en el caso de la disolución en el país de la polémica Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la ‘secta Moon’, ordenada hace tres años por las autoridades japonesas tras el escrutinio desatado por el asesinato del exmandatario Shinzo Abe.

Nueva Delhi.- INDIA HOLI.- La India celebra el Holi, el festival que tiñe las calles de color y que marca el inicio de la primavera.

Seúl.- COREA KPOP.- La banda femenina de K-pop Blackpink tiñe de rosa el Museo Nacional de Corea del Sur con motivo del lanzamiento el pasado viernes de su disco ‘Deadline’, su primer álbum en más de tres años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA FINLANDIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, llega a la India en una visita oficial de cuatro días, en la que se reunirá con el primer ministro, Narendra Modi, y será el invitado de honor y orador principal del 11º Diálogo Raisina 2026.

Bangkok.- IRÁN GUERRA.- Como el continente más afectado por los problemas en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, países de Asia podrían buscar alternativas si el conflicto en Oriente Medio se prolonga: desde más compra de petróleo a Rusia, pasando por un aumento de adquisiciones gasísticas a EE. UU. o el incremento de producción de carbón, mientras China podría presionar a Irán para que garantice el libre tránsito.

Sídney.- AUSTRALIA CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visita Australia del 3 al 6 de marzo en su primer viaje oficial al país. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ESPACIO.- La empresa japonesa Space One lanza un cohete para acometer su tercer intento de poner en órbita un satélite y convertirse en la primera entidad privada del país asiático en lograrlo, tras varios retrasos en sus lanzamientos causados por las condiciones climáticas. (Texto)

Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de febrero, lectura alternativa a la oficial que elabora la calificadora de deuda S&P y que muchos inversores internacionales toman como referencia. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de febrero del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto)

África

Abuya.- NIGERIA JUSTICIA.- Nueva audiencia en un tribunal de Nigeria sobre el caso en el que se acusa de financiación del terrorismo al exministro de Justicia y exfiscal general Abubakar Malami.

Ciudad del Cabo.- ÁFRICA ENERGÍA.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, da un discurso en la conferencia «Africa Energy Indaba», que reúne en Ciudad del Cabo a líderes africanos del sector energético, formuladores de políticas, inversores y socios de desarrollo para promover la seguridad energética, la integración regional y la inversión en todo el continente. (Texto)

EFE

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245