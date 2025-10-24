Temas del día de EFE Internacional del sábado 25 de octubre

11 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El desarme de Hamás y en qué manos caerá el futuro Gobierno de Gaza siguen siendo las dos grandes incógnitas del plan de Trump para una Gaza devastada que sobrevive con un alto el fuego frágil y todavía con presencia de tropas, mientras en la Cisjordania ocupada la violencia a manos de colonos y del Ejército contra los palestinos no cesa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, impartirá este sábado la vigésimo tercera conferencia anual organizada por la Fundación Nelson Mandela en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica). (Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La ciudad ucraniana de Jersón, atacada a diario por drones rusos, sufre un bombardeo masivo por parte del ejército ruso estacionado al otro lado del río Dniéper, mientras Kiev niega las informaciones que afirman que las tropas rusas han cruzado el río y entrado en uno de los distritos de esa población meridional. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

(Texto)

GUERRA COMERCIAL

Kuala Lumpur – El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, tienen previstas negociaciones comerciales en Kuala Lumpur este sábado en medio de renovadas tensiones entre las potencias.

(Texto)

– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Kuala Lumpur con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en vísperas de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y a la que asiste Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Malasia celebra desde este domingo y hasta el martes la que se espera que sea la mayor cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáico (ASEAN) y países aliados, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros mandatarios. (Texto)

PERÚ PROTESTAS

Lima – La Generación Z de Perú vuelve a salir a las calles en memoria del manifestante al que un policía encubierto mató de un disparo en la última movilización del 15 de octubre, y en medio del estado de emergencia decretado por el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, que ha suspendido el derecho a la libertad de reunión.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Seguimiento de nuevas convocatorias de movilización de la Generación Z en varias ciudades marroquíes.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebrará este domingo unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del Gobierno ultraderechista de Javier Milei, en un contexto de fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

(Texto) (Foto)

EEUU TRUMP

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho de las medidas extremas su marca política en estos primeros meses en el poder. Con los ataques a lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, el uso de tácticas militares contra inmigrantes, la persecución a sus rivales políticos, una política comercial sin margen de crítica y ahora la demolición de parte de la Casa Blanca sin consultar con las instituciones competentes, ha dejado claro qué esperar de lo que queda de mandato.

(Texto)

IRLANDA ELECCIONES

Dublín – Comienza el recuento de votos de las elecciones a la presidencia de Irlanda, un cargo principalmente representativo al que aspiran la izquierdista Catherine Connolly, favorita en las encuestas, y la democristiana Heather Humphreys.

(Texto)

COSTA DE MARFIL ELECCIONES

Abiyán – Costa de Marfil celebra elecciones presidenciales, en las que el jefe del Estado, Alassane Ouattara, de 83 años, busca un cuarto mandato en una votación de la que han quedado excluidos los principales candidatos opositores.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

POLONIA PARTIDOS

Varsovia – Plataforma Ciudadana (PO), partido liderado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, celebra un trascendental congreso para refundarse y tratar de atajar la mayor crisis política en la coalición del Gobierno, tras la retirada de la alianza gubernamental de la formación Polonia 2050.

(Texto)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Estambul – Las delegaciones de Afganistán y Pakistán, que se reunieron el pasado fin de semana en Doha bajo la mediación de Catar y Turquía, prevén mantener una segunda ronda de diálogo en Estambul para abordar la crisis fronteriza y los mecanismos de un alto el fuego inmediato tras los recientes enfrentamientos con decenas de muertos.

(Texto)

ITALIA SEGURIDAD

Roma – Con un cordón que se dispara a 570 km/h, varios cuerpos policiales en Italia buscan sustituir el uso del «táser», que ha provocado cuatro muertes en los últimos tres meses, por el Bolawrap, un dispositivo de contención que inmoviliza al sospechoso al enrollarlo, sin causar daños letales. Por Carlos Expósito.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ECONOMÍA

Toronto/Washington – La economía estadounidense depende en estos momentos de las inmensas inversiones en Inteligencia Artificial (IA), según diversos análisis macroeconómicos de un fenómeno que preocupa cada vez más por las dudas sobre su capacidad de generar retornos.

(Texto9

MÉXICO MÚSICA

Ciudad de México – El rapero mexicano Sandro Malandro ha convertido su música en un puente entre su pasado en la delincuencia y su presente como artista consolidado y su nuevo álbum, ‘Malandro’, refleja no solo la versatilidad de su carrera, sino también la narrativa de su vida: un testimonio de lucha, migración y redención

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA CRIMINALIDAD.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrint, presenta el informe anual sobre criminalidad organizada y tráfico de estupefacientes.

11:00h.- Berlín.- ALEMANIA UE.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, interviene en el ‘Berlin Global Dialogue’, una conferencia anual de altos representantes del mundo de la política, la economía y la ciencia que debaten los retos internacionales actuales. (Texto)

Dublín.- IRLANDA ELECCIONES.- Comienza el recuento de votos de las elecciones a la presidencia de Irlanda.

Varsovia.- POLONIA PARTIDOS.- Plataforma Ciudadana (PO), el partido cofundado y liderado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, celebra un congreso en que se refundará bajo un nuevo nombre y absorberá a varios partidos menores que forman parte de la plataforma Coalición Cívica (KO).

Londres.- R.UNIDO LABORISTAS.- El Partido Laborista británico anuncia el nombre de su nuevo vicelíder, tras unas elecciones internas convocadas a raíz de la dimisión de Angela Rayner (Texto)

París.- FRANCIA POMPIDOU.- De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre.

Estambul.- PAKISTÁN AFGANISTÁN.- Las delegaciones de Afganistán y Pakistán, que se reunieron el pasado fin de semana en Doha bajo la mediación de Catar y Turquía, prevén mantener una segunda ronda de diálogo en Estambul para abordar la crisis fronteriza y los mecanismos de un alto el fuego inmediato tras los recientes enfrentamientos con decenas de muertos.

Roma – VATICANO MISA – Vuelve a celebrarse en el altar de la basílica de San Pedro, después de que en 2022 Francisco limitó su celebración, la misa con el rito antiguo, en latín con el misal tridentino anterior al Concilio Vaticano II, y que será oficiada por el cardenal ultraconservador Raymond Leo Burke. (Texto)

América

15:00h.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL CINE.- La aparición de Tilly Norwood, una «actriz» generada por inteligencia artificial (IA) que ya busca representación en Hollywood, ha desatado la ira de intérpretes y el sindicato de actores, que la califica de «robo». Mientras su creadora la defiende como una «nueva herramienta» artística y aunque expertos en la materia señalan que la tecnología aún tiene límites, su mera existencia fuerza un debate ético que la industria ya no puede eludir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA HAMBRE.- Entrevista con el subdirector ejecutivo y director de operaciones del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, sobre su visita a Colombia en la que viajará a varias comunidades indígenas del desértico departamento de La Guajira, una de las zonas más afectadas por el hambre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El rapero mexicano Sandro Malandro habla sobre su nuevo disco ‘Malandro’, que refleja no solo la versatilidad de su carrera, sino también la narrativa de su vida: un testimonio de lucha, migración y redención. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- Previa de los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina y en los que se vota para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. (Texto) (Foto)

Miami.- EEUU ELECCIONES.- Comienza la votación temprana de las elecciones a la alcaldía de Miami, en la que trece candidatos aspiran a suceder al actual regidor, Francis Suárez, a quien la ley le impide presentarse a una segunda reelección. (Texto)

África

Abiyán.- COSTA DE MARFIL ELECCIONES.- Costa de Marfil celebra elecciones presidenciales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- ARGELIA MEDIOAMBIENTE.- Argelia planta un millón de árboles en un día en todo el territorio nacional.

Johannesburgo.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, impartirá este sábado la vigésimo tercera conferencia anual organizada por la Fundación Nelson Mandela en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica), bajo el tema «Impulsando la paz y la cooperación global». (Texto)

Rabat.- Seguimiento de nuevas convocatorias de movilización de la GENZ212 en varias ciudades marroquíes. (Texto)

Asia

08:25h.- Taipéi.- TAIWÁN ORGULLO.- Taipéi celebra una nueva marcha del Orgullo LGBT+, la más multitudinaria de Asia Oriental. (Texto) (Foto)

Kuala Lumpur.- EEUU CHINA.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, tienen previstas negociaciones comerciales en Kuala Lumpur este viernes o el sábado en medio de renovadas tensiones entre las potencias.

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- China conmemora el 80 aniversario de la «retrocesión» de Taiwán, como se conoce a la devolución de la isla al entonces Gobierno chino tras la derrota japonesa en 1945. (Texto)

Hanói.- CIBERCRIMEN ONU.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito abre en Hanói el lapso para la firma de la Convención de la ONU contra el Cibercrimen, con el que esperan fortalecer la lucha global contra fraudes en línea, cuyo epicentro se mantiene en el Sudeste Asiático.

Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Kuala Lumpur con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en vísperas de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que comienza el domingo y a la que asiste Donald Trump.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245