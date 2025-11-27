Temas del día de EFE Internacional del viernes 28 de noviembre

19 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Mientras Hamás negocia con parte de los mediadores cómo abordar su desarme, una de las principales cuestiones recogidas para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, la población palestina sobrevive en un enclave palestino arrasado y sin apenas recursos, que Israel sigue impidiendo entrar, para combatir la llegada del invierno.

(Texto) (Foto)

– Se enviará una crónica desde Gaza sobre el trabajo de arqueológos gazatíes para restaurar y recoger fragmentos de cerámicas históricas en el Palacio Basha, uno de los 317 sitios arqueológicos destruidos por Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Además se enviará una crónica desde Sebastia (norte de Cisjordania), donde Israel puede arrebatar a los palestinos no solo importante un yacimiento arqueológico, sino también los negocios y los miles de olivos que hay en la zona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– En Beirut el secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia su primer discurso desde que el domingo Israel matara a las afueras de Beirut al jefe militar del movimiento, Haytham Ali Tabatabai. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) debaten la situación en Oriente Medio en el Foro Regional de la organización, con la presencia de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.(Texto) (Foto)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia y Ucrania se preparan para recibir en los próximos días a negociadores estadounidenses sin dar señales de un acercamiento en sus posturas, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, presentase su propia versión del plan de paz, que consiste en negociar con EEUU el reconocimiento de sus conquistas territoriales.

(Texto)

– Putin se reúne con los participantes en el V Congreso de Jóvenes Científicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Una semana después de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses al crudo ruso de Lukoil y Rosneft, la India analiza con cautela el impacto de estas medidas en su suministro energético y en su relación con Washington, mientras la industria empieza a responder a las nuevas restricciones en un momento marcado por un delicado equilibrio diplomático. (Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas/Washington – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prepara a la población y a las fuerzas armadas de su país para responder a una eventual agresión militar tras la visita del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de Estados Unidos, desplegado en el Caribe desde hace más de diez días.

(Texto)

PAPA TURQUÍA

Estambul – El papa viaja a Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1.700 años del que fue el primer Concilio de la cristiandad y que se celebrará en una sugestiva plataforma al lado de los restos de la basílica de San Neofito con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HONG KONG INCENDIO

Hong Kong – Las autoridades hongkonesas prosiguen las operaciones de búsqueda de desaparecidos, mientras investigan las causas del incendio que afectó a siete bloques de la urbanización de Wang Fuk Court, un siniestro que deja al menos 75 fallecidos y que ya está considerado el peor en décadas en la ciudad.

(Texto) (Foto) (Video)

GUINEA BISÁU GOLPE

Bisáu – El golpe de Estado en Guinea-Bisáu se afianza tras el nombramiento del hasta ahora jefe del Estado Mayor del presidente saliente, Umaro Sissoco Embaló, como líder de la transición, pese a las condenas internacionales y las exigencias de la oposición para restaurar el orden constitucional.

(Texto)

CHINA JAPÓN

Pekín/Tokio – La disputa entre China y Japón a cuenta de Taiwán ha abierto una etapa de tensiones que expertos vaticinan que podrá derivar en presiones económicas y choques diplomáticos de forma prolongada que transformen la relación bilateral entre las naciones vecinas.

(Texto)

– Japón podría quedarse sin pandas por primera vez en décadas tras el próximo retorno a China de Xiao Xiao y Lei Lei, que pone en duda la continuidad de la llamada ‘diplomacia del panda’ de Pekín con su vecino en medio de tensiones. (foto)(vídeo)

CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) dictará este viernes su sentencia sobre la apelación presentada por el expresidente filipino, Rodrigo Roa Duterte, contra la decisión que rechazó dos solicitudes de libertad provisional por motivos de salud, como parte del caso por presuntos crímenes de lesa humanidad en su “guerra contra las drogas”.

(Texto) (Vídeo)

BLACK FRIDAY EEUU

Nueva York – El Black Friday llega este viernes a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CONSERVACIÓN

Ciudad de México – En el estado mexicano de Michoacán, en Sierra Chincua, a más de 3.300 metros de altitud sobre el nivel del mar, millones de mariposas monarcas regresan cada año después de recorrer los 4.000 kilómetros desde Canadá para hibernar en los bosques de México.

(Texto) (Foto)

ROSALÍA DISCO

Londres – Cuando los músicos vieron trabajar a Rosalía en Londres durante la grabación de «Lux», todos sintieron «una especie de éxtasis» por tener que llevar a buen puerto «la misión» que ella se había marcado, cuenta un violinista español de la Orquesta Sinfónica londinense en una entrevista con EFE. Por Raúl Bobé

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en noviembre.

08:45h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los datos detallados del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre.

09:00h.- Ginebra.- SALUD REPRODUCCIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza una guía de recomendaciones para prevenir la infertilidad, un problema que afecta a un gran número de personas en todo el planeta. (Texto)

09:30h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV se reúne para una oración con los obispos y religiosos de Turquía en la catedral del Espíritu Santo de Estambul (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la encuesta de expectativas de los consumidores de octubre.

10:00h.- La Haya.- CPI FILIPINAS.- La Corte Penal Internacional (CPI) dictará este viernes su sentencia sobre la apelación presentada por el expresidente filipino, Rodrigo Roa Duterte, contra la decisión que rechazó dos solicitudes de libertad provisional por motivos de salud, como parte del caso por presuntos crímenes de lesa humanidad en su “guerra contra las drogas”. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Bruselas.- UE CULTURA.- Los ministros de Cultura de la UE tratarán de adoptar unas conclusiones sobre el papel estratégico de la cultura, el patrimonio cultural y las obras audiovisuales en la defensa de los valores europeos y la resiliencia democrática, así como sobre el acceso a noticias fiables. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Roma.- FAO PESCA.- La FAO presenta el informe sobre el Estado de la Pesca en el Mediterráneo (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- Berlín.- ALEMANIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su colega turco Hakan Fidan. (Texto) (Foto)

10:15h.- Barcelona.- FORO EUROMEDITERRÁNEO.- Los ministros de Asuntos Exteriores de los 43 Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM) participan en un Foro Regional (Texto) (Foto)

10:40h.- Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV visita la casa de acogida par ancianos de las Pequeñas Hermanas de los Pobres en Estambul (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Ginebra.- SALUD SARAMPIÓN.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta su informe anual sobre la situación del sarampión en el mundo. (Texto)

11:30h.- Berlín.- ALEMANIA ESLOVENIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, tras recibir con honores militares al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, tendrá un encuentro en Berlín con el jefe del Gobierno esloveno para abordar las relaciones bilaterales, el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa, la situación de los Balcanes Occidentales y asuntos políticos europeos, cita tras la cual ambos protagonizarán una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Hannover.- ALEMANIA PARTIDOS.- El partido Los Verdes de Alemania celebran en la ciudad alemana de Hannover su 51.º congreso federal ordinario. (Hasta el día 30) (texto) (foto) (vídeo)

12:00h.- Roma.- ITALIA INDITEX.- Seguimiento de las movilizaciones de los trabajadores de Inditex en Italia (Texto) (Foto)

12:40h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El pleno de la Cámara Baja del Parlamento alemán vota sobre el presupuesto federal de 2026, centrado en la reactivación de la economía a través de inversiones en la infraestructura, y en la defensa del país ante la amenaza rusa. (Texto)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado del índice de la inflación en noviembre. (Texto)

15:30h.- Iznik.- PAPA TURQUÍA.- El papa León XIV participa en el encuentro ecuménico de oración con motivo de la celebración de los 1.700 años del Concilio de Nicea, el motivo por el que viajó a Turquía (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- París.- FRANCIA SUBASTA – El 1 de diciembre, Artcurial y Pierre Hermé Paris celebrarán una subasta benéfica «inédita» de Alta Pastelería que reunirá creaciones de los mejores chefs del mundo. La recaudación se donará íntegramente a la asociación BAB Charity, dedicada a apoyar el bienestar de niños con leucemia hospitalizados en el hospital Armand Trousseau de París. (texto) (foto) (vídeo)

Roma .- ITALIA HUELGA .- Varios sindicatos minoritarios de Italia han llamado a la huelga a los trabajadores de todos los sectores en contra de los Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni y el gasto en defensa, en la última de muchas protestas de los últimos meses. (Texto) (Foto)

Bruselas.- BÉLGICA ARTE.- Las artistas escénicas y expertas en artes visuales Isabel Ferreira, Monika Aranda, Laida Azkona y Txalo Toloza aterrizan en Bruselas con una iniciativa artística que transforma Pamplona en un bosque urbano donde se produce un encuentro entre cuerpos, plantas y comunidad, en el marco del Festival Territorio, organizado por el Instituto Cervantes, y Europalia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con los participantes en el V Congreso de Jóvenes Científicos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- PAPA TURQUÍA.- El papa viaja a Iznik, la antigua Nicea, para la conmemoración de los 1.700 años del que fue el primer Concilio de la cristiandad y que se celebrará en una sugestiva plataforma al lado de los restos de la basílica de San Neofito con la presencia de una veintena de patriarcas de las diferentes ramas del cristianismo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Zagreb.- CROACIA GITANOS.- Conferencia internacional sobre la situación de las mujeres gitanas, con la participación de alrededor de 50 representantes de gitanas de 19 países de Europa y por organización de la asociación gitano-croata Kali Sara y la Comisión Europea. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA NAVIDAD.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe el tradicional árbol de Navidad en la Cancillería. (Foto)

París.- FRANCIA INDITEX.- Trabajadores de Inditex protestan en un establecimiento de Zara en París para reclamar que una parte de los beneficios de la empresa se reparta entre los trabajadores, en una iniciativa conjunta en varias ciudades de Europa. (texto) (foto) (vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios a la entrada del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte en Bruselas. (texto) (foto) (vídeo) (directo)

Bruselas.- La consellera de Cultura, Sònia Hernández, atiende a los medios tras participar en el consejo de Educación y Cultura de la de la UE para hablar del programa AgoraEU, Cultura, Creatividad y participación democrática. (foto) (vídeo)

América

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en octubre. (Texto)

13:30h.- Asunción.- PARAGUAY PRENSA.- La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presenta en la sede del Congreso Nacional el informe “Rompiendo el Silencio: Crímenes de silenciamiento contra periodistas en Paraguay (1989–2024)”. Congreso Nacional, avenida Repùblica. (Texto) (Foto)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en octubre. (Texto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY VIOLENCIA MACHISTA.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay presenta un observatorio sobre la violencia política contra las mujeres, como parte de las actividades de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) (Texto) (Foto)

23:00h.- La Paz.- BOLIVIA JAGUAR.- Se inaugura en Bolivia la exposición colectiva de arte ‘Pintando al pintau’, en el marco de la celebración del Día Internacional del Jaguar, especie que está en peligro en el país andino por la destrucción de su hábitat debido a la expansión agrícola y ganadera y el tráfico ilegal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra la semana al alza, marcada por la festividad del Día de Acción de Gracias, una fecha tradicionalmente favorable para los mercados, y a la espera de un posible nuevo recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal

Ciudad de México.- MÉXICO CONSERVACIÓN.- En el estado mexicano de Michoacán, en Sierra Chincua, millones de mariposas monarcas regresan cada año después de recorrer los 4.000 kilómetros desde Canadá (Texto) (Foto)

Nueva York.- BLACK FRIDAY EEUU.- El Black Friday llega este viernes a Estados Unidos en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4 % menos que en 2024, según estimaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno publica la producción industrial y de cobre de octubre. (Texto)

Santiago.- CHILE INDUSTRIA.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) chileno publica el desempleo nacional de octubre. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El partido de derechas colombiano Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anuncia su candidato a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia se reúne para revisar la tasa básica de interés, que desde abril está en el 9,25 %. (Texto)

Guadalajara.- MÉXICO LITERATURA.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el mayor certamen editorial del mundo en español se prepara su edición 2025, que se prolongará del 29 de diciembre al 7 de noviembre, con Barcelona como invitada de honor y con nombres destacados como Amin Maalouf y Cristina Rivera Garza (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES CANDIDATOS.- Rixi Moncada (oficialista), Salvador Nasralla (opositor) y Nasry Asfura (opositor) figuran como los principales contendientes para suceder a la presidenta Xiomara Castro. Un análisis de los perfiles de los candidatos con mayores opciones en las elecciones generales de Honduras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio

03:00h.- Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia su primer discurso desde que el domingo Israel matara a las afueras de Beirut al jefe militar del movimiento, Haytham Ali Tabatabai. (Texto)

Sebastia (Cisjordania).- ISRAEL PALESTINA.- Vecinos del pueblo palestino de Sebastia, localizado en el norte de Cisjordania, aguardan con incerteza un futuro muy próximo: a partir del día 30, Israel podría arrebatarles no solo un importante yacimiento arqueológico local, sino también gran parte de sus negocios y miles de olivos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Arqueológos gazatíes trabajan para restaurar y recoger fragmentos de cerámicas históricas en el Palacio Basha de la ciudad de Gaza, uno de los 317 sitios arqueológicos destruidos por los bombardeos israelíes durante los dos años de ofensiva contra la Franja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

09:00h.- Dakar.- SENEGAL GOBIERNO.- El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, se somete en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) a preguntas de los diputados sobre asuntos de actualidad.

10:30h.- Nairobi.- ONU MEDIOAMBIENTE.- Rueda de prensa de la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente ( PNUMA), Inger Andersen, sobre la séptima sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-7, en inglés), que se celebrará en Nairobi del 8 al 12 de diciembre. (Texto)

19:00h.- Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA LIBROS.- Una exposición sobre la escritora española Ana María Matute inaugura la primera Feria del Libro en español en Rabat, que contará con la participación, entre otros, de Álex Grijelmo y Jorge Volpi. (Texto) (Foto)

Marrakech.- MARRUECOS CINE.- Arranca la 22 edición del Festival Internacional del Filme de Marrakech. El evento termina el 6 de diciembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Manila- FILIPINAS DUTERTE -Filipinas sigue la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre la solicitud de libertad provisional para el expresidente Rodrigo Duterte, preso en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Pekín/Tokio – CHINA JAPÓN – La disputa entre China y Japón a cuenta de Taiwán ha abierto una etapa de tensiones que expertos vaticinan que podrá derivar en presiones económicos y choques diplomáticos de forma prolongada que transformen la relación bilateral entre las naciones vecinas.

Tokio – JAPÓN CHINA – Japón podría quedarse sin pandas por primera vez en décadas tras el próximo retorno a China de sus dos últimos ejemplares, Xiao Xiao y Lei Lei, en medio de la tensión bilateral, que pone en duda la continuidad de la llamada ‘diplomacia del panda’ de Pekín con su vecino, quien mantiene un lucrativo negocio en torno a estos populares animales. (foto)(vídeo)

Hong Kong- HONG KONG INCENDIO – Las autoridades hongkonesas prosiguen las operaciones de búsqueda de desaparecidos, mientras investigan las causas del incendio que afectó a siete bloques de la urbanización de Wang Fuk Court, un siniestro que deja al menos 75 fallecidos y que ya está considerado el peor en décadas en la ciudad. (foto)(vídeo)

Tokio – JAPÓN DESEMPLEO – Japón publica sus datos de empleo para el mes de octubre, en un contexto de rigidez del mercado laboral que representa una traba para el crecimiento de la cuarta economía mundial.

Taipéi- TAIWÁN ECONOMÍA – El Gobierno taiwanés actualiza su pronóstico de crecimiento económico para 2025 y 2026, después de que el PIB isleño creciera más de lo esperado en los tres primeros trimestres por el ‘boom’ de la inteligencia artificial.

Nueva Delhi – INDIA RUSIA- Una semana después de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses al crudo ruso de Lukoil y Rosneft, la India analiza con cautela el impacto de estas medidas en su suministro energético y en su relación con Washington, mientras la industria empieza a responder a las nuevas restricciones en un momento marcado por un delicado equilibrio diplomático.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245