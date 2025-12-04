Temas del día de EFE Internacional del viernes 5 de diciembre

15 minutos

INDIA RUSIA

Nueva Delhi – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en la última jornada de una visita con el que busca reforzar la cooperación económica bilateral y consolidar el apoyo de su socio estratégico en un momento de máxima tensión con Washington.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Dos aerolíneas internacionales, Wingo y Copa Airlines, y la local Laser -en su ruta a Madrid- se han sumado a las suspensiones de vuelos desde y hacia a Venezuela tras el aviso de la autoridad aérea de EE.UU. de «extremar la precaución» al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona, en medio del despliegue militar de Washington.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El largo recuento de las elecciones presidenciales de Honduras del pasado domingo se complica con las acusaciones de posible manipulación por parte del candidato liberal Salvador Nasralla, que marcha muy cerca del líder provisional del conteo, el conservador Nasry Asfura.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania espera los resultados de la reunión en Miami de su equipo negociador con los emisarios de la Casa Blanca que fueron recibidos el martes en Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien insistió en exigir condiciones que Kiev considera inaceptables.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, mantiene una cena privada en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a fin de buscar un compromiso para el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania ante los temores de Bélgica, donde están depositados la mayor parte de estos activos inmovilizados. (Texto)

EEUU MÉXICO

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, a propósito de su viaje a Washington, donde participará en el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026.

(El sorteo de la fase final del Mundial de Fútbol 2026 reunirá en Washington a Trump, Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, como líderes de los tres países anfitriones del torneo).

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel reclama la devolución del cuerpo del último de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, completamente devastada y a la espera de una ayuda humanitaria que entra a cuentagotas, mientras las operaciones militares no se detienen.

ASIA INUNDACIONES

Yakarta/Colombo/Bangkok – Las autoridades siguen buscando alrededor de un millar de personas siguen desaparecidas en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia por las severas inundaciones que se han cobrado la vida de más de 1.400 personas en total, y que han ahogado por completo varias localidades.

CINE AVATAR

París – Zoe Saldaña, Sam Worthington, Oona Chaplin y Sigourney Weaver, acompañados del director James Cameron, ofrecen una rueda de prensa en París de la esperada tercera entrega de ‘Avatar’, que llega a los cines el próximo 19 de diciembre y cuyo preestreno en Europa tiene lugar este viernes en la capital francesa.

R.UNIDO SUBASTA

Londres – Inicia la subasta de más de 2.000 lotes de objetos emblemáticos de películas y series de televisión, entre los que se incluyen el hacha de ‘El Resplandor’, la máscara de ‘Scream’ o una túnica utilizada por el actor Rupert Grint (Ron Weasley) en la saga de ‘Harry Potter’ autografiada por él.

CHOCOLATE ANIVERSARIO

Ginebra – El chocolate con leche, el producto con el que cientos de millones de personas deleitan cada día su paladar, cumple 150 años desde que adoptó la forma que le conocemos hoy, un proceso que EFE retrata a través de un recorrido por los lugares que reflejan su historia en Suiza, el lugar de su nacimiento.

ESPECIALES

Con motivo del aniversario el próximo día 8 de diciembre de la caída del régimen de Bachar al Asad en Siria, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie previa con la guía SIRIA AL ASAD ANIVERSARIO y realizará una cobertura especial desde el país árabe.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- París.- AIE EMPLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica la cuarta edición de su informe sobre el empleo en la energía en el que presenta la evolución pasada, las previsiones a corto y medio plazo y las tendencias globales y en diferentes sectores de actividad como la electricidad, las renovables y los combustibles fósiles.

09:00h.- Viena.- OSCE REUNIÓN.- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) celebra hoy en Viena su anual reunión ministerial, al que tiene previsto acudir los ministros de Exteriores de los principales países asociados, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Alemania Francia, y Reino Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- ÁFRICA ESTEREOTIPOS.- Casa África analiza en una mesa redonda en el CaixaForum de Madrid los costes que tiene para África el estereotipo negativo que persiste en gran parte de la cobertura mediática internacional. (Texto)

09:30h.- París.- EGIPTO ARQUEOLOGÍA.- La Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de Ciencias y Letras de París presenta en rueda de prensa el descubrimiento de una colección de estatuillas funerarias en la necrópolis real de Tanis, en Egipto, por parte de una misión de excavación francesa, el primero en 80 años en ese antiguo yacimiento egipcio y que arroja una nueva luz sobre el sitio arqueológico. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- MARÍA VALVERDE.- La actriz española María Valverde se coloca por primera vez detrás de la cámara en ‘El canto de las manos’, un documental que llega a los cines el 12 de diciembre y en el que, con su marido y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Gustavo Dudamel, refleja que la música, en sus propias palabras, tiene un poder transformador. Por Marta Garde

10:30h.- Berlín.- ALEMANIA ISLANDIA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, se reúne con su homóloga islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica los datos del PIB de la UE y la eurozona y sus agregados del tercer trimestre de 2025. (Texto)

11:00h.- Roma.- OLIMPISMO MILÁN-CORTINA 2026.- Cobertura de la ceremonia de inauguración del viaje de la antorcha olímpica en la sede del gobierno italiano en Roma. La antorcha llegará a Roma desde Atenas el día 4 de diciembre y el día 6, después de la ceremonia del día 5, comenzará oficialmente el viaje por todas las regiones de Italia hasta llegar a Milán el 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que se celebrará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:20h.- Berlín.- ALEMANIA PENSIONES.- La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag prevé votar la reforma de las pensiones, que contempla mantener el nivel de las jubilaciones en un 48 % del salario promedio hasta 2031 y la creación de una comisión que deberá estudiar la posible introducción de un factor de sostenibilidad y presentar sus resultados hasta finales del segundo trimestre de 2026. (Texto)

12:45h.- París.- FRANCIA CINE.- Rueda de prensa en París para presentar la película ‘Avatar: Fire and Ash’ (Avatar: Fuego y Ceniza’) . (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- París.- FRANCIA SHEIN.- El Tribunal Judicial de París examina la demanda del Gobierno francés para suspender la actividad de la plataforma de venta on line china Shein por la comercialización de productos ilícitos como muñecas sexuales de aspecto infantil.

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- Convocan en toda Alemania protestas contra el proyecto de ley para el nuevo servicio militar con elementos obligatorios que se vota hoy en la Cámara Baja del Parlamento alemán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Londres.- R.UNIDO SUBASTA.- Inicia la subasta de más de 2.000 lotes de objetos emblemáticos de películas y series de televisión, entre los que se incluyen el hacha de ‘El Resplandor’, la máscara de ‘Scream’ o una túnica utilizada por el actor Rupert Grint (Ron Weasley) en la saga de ‘Harry Potter’ autografiada por él.

Moscú – RUSIA ESPAÑA.- El histórico Centro Español de Moscú, el hogar de ‘los niños de la guerra’, cierra sus puertas tras casi 60 años como lugar de reunión de la comunidad española, primero en la Unión Soviética y después en Rusia. (Foto) (Vídeo)

Roma.- El Instituto Milton Friedman entrega su Premio Internacional en Roma al líder de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia (texto) (foto) (vídeo)

Bruselas.- MEDIOAMBIENTE MUERTE.- La acuamación, que promete menos consumo energético y emisiones de CO2 en el último adiós, llega a Bélgica como alternativa experimental al enterramiento y la cremación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán mantiene una cena privada en Bruselas con el primer ministro belga, Bart De Wever, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a fin de buscar un compromiso para el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania ante los temores de Bélgica, donde están depositados la mayor parte de estos activos inmovilizados.

Nicosia.- CHIPRE ONU.- María Ángela Holguín, Enviado Especial del Secretario General de la ONU en el marco de los esfuerzos para reactivar el diálogo de paz en Chipre, visita Chipre y se reúne con el líder turcochipriota, Tufan Erhürman. (Texto)

Oslo.- NORUEGA MINERÍA.- El Parlamento noruego vota los presupuestos del próximo año, que incluyen introducir una moratoria de cuatro años para el inicio de concesiones de proyectos de explotación minera de los fondos marinos, una polémica reforma legal aprobada en 2024. La propuesta del Ejecutivo laborista en minoría cuenta con el apoyo del resto de fuerzas del centroizquierda, que le garantiza una mayoría suficiente en la Cámara. (Texto)

Ginebra.- CHOCOLATE ANIVERSARIO.- El chocolate con leche, el producto con el que cientos de millones de personas deleitan cada día su paladar, cumple 150 años desde que adoptó la forma que le conocemos hoy, un proceso que EFE retrata a través de un recorrido por los lugares que reflejan su historia en Suiza, el lugar de su nacimiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA RENOIR.- Un cuadro de Pierre-Auguste Renoir que fue expoliado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial sale a la venta en Francia, con un valor estimado de entre 220.000 y 300.000 euros, tras haber sido restituido a sus legítimos dueños tras una primera salida al mercado en 2023. (Texto)

América

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El puertorriqueño Ozuna y el colombiano Beéle lanzan ‘Stendhal’, un álbum colaborativo de 14 canciones que consolida una alianza creativa que venía tomando forma en los escenarios y que ahora aterriza en un proyecto musical completo. (Texto)

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA GALEÓN.- Diez años después de que el Gobierno colombiano anunciara el hallazgo del galeón San José, cuyos restos reposan en las profundidades del Caribe, el proyecto de investigación avanza con paso firme y una filosofía de ‘puertas abiertas’ para que España y otros países se sumen a la iniciativa de recuperar, estudiar y conservar este patrimonio cultural y arqueológico del país, afirma en una entrevista con EFE la directora general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Alhena Caicedo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU ARTE.- Comienza el Art Basel Miami Beach con alta presencia latinoamericana y temáticas de migración (Texto) (Foto)

21:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA CULTURA.- Cada 7 de diciembre, al acercarse las 18 horas, muchas familias guatemaltecas se reúnen en el frente de sus casas para hacer hogueras y así representar la quema del diablo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Guadalajara.- MÉXICO FIL.- La Universidad de Guadalajara (UdeG) entrega el Doctorado honoris causa al cantante español Joan Manuel Serrat (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja este viernes a Washington para participar en el sorteo final del Mundial 2026 y reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ARTE.- El enorme legado de la boliviana Marina Núñez del Prado, considerada la principal escultora del país suramericano y una de las más relevantes en Latinoamérica, se exhibe en un museo en La Paz desde donde se busca darle el sitial que le corresponde en la historia por sus obras dedicadas a la cultura andina o las mujeres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- EEUU PREMIOS.- La Crítica Cinematográfica de Hollywood desvela este viernes a los nominados a los Critics Choice Awards, uno de los más prestigiosos de la industria del entretenimiento y considerados como uno de los termómetros en la carrera de los Óscar. (Texto)

Ciudad de México.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- En la fronteriza Ciudad Juárez se presenta un nuevo fenómeno migratorio: familias extranjeras que habían logrado independizarse al rentar una vivienda están regresando a los albergues por la falta de empleo estable (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica la inflación de noviembre. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de Colombia correspondiente a noviembre de 2025. (Texto)

O.Medio y África

Jerusalén – ISRAEL PALESTINA – Israel reclama la devolución del cuerpo del último de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza, completamente devastada y a la espera de una ayuda humanitaria que entra a cuentagotas, mientras las operaciones militares no se detienen.

Asia

08:00h.- Shanghái.- CHINA ESPAÑA.- El Instituto Cervantes de Shanghái inaugura una exposición sobre el artista español Joan Miró en una concurrida estación de metro de la megalópolis oriental china, con 28 recreaciones a tamaño original que harán las delicias de los viajeros que recorran los pasillos del intercambiador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA RUSIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el marco del Foro India-Rusia.

Pekín.- CHINA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluye este viernes su visita de Estado a China y pone fin a su agenda en el país asiático. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA RUSIA.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, continúa su visita de Estado en la India, la primera del mandatario ruso a este país desde la invasión rusa de Ucrania, que finalizará este viernes.

Nueva Delhi.- INDIA RUSIA.- Finaliza el Foro India-Rusia celebrado en Nueva Delhi con el compromiso de impulsar la economía y reforzar la cooperación entre ambos países en un momento clave de reformulación de la geopolítica global.

Seúl.- COREA DEL NORTE RUSIA.- Se cumple un año de la entrada en vigor del tratado de asociación estratégica integral firmado entre Moscú y Pionyang, que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión, después del despliegue de miles de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania.

