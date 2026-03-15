Temas del día de Internacional del domingo 15 de marzo (13:00 horas)

9 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Beirut/Jerusalén/Washington – La guerra en Oriente Medio ya está en su tercera semana con ataques cruzados de EE.UU, Israel e Irán y la intensificación de la ofensiva israelí en Líbano, sin que se vislumbre el fin del conflicto.

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– El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este domingo que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las «amenazas existenciales» que presenta.

– La ofensiva aérea israelí contra el Líbano continúa con fuerza a punto de cumplirse dos semanas de los primeros bombardeos, entre temores de que se pueda sumar a ello una invasión terrestre a gran escala. (Texto) (Foto)

– En la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, resuena el sonido de los bombardeos que azotan las aldeas de los alrededores, y la destrucción causada por los primeros ataques se acumula en las calles, pero muchos vecinos aún se resisten a acatar las órdenes de evacuación de Israel.(crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Una semana después de su elección como líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí aún no ha hecho una aparición pública ni ha emitido un vídeo en medio de las especulaciones sobre su salud, mientras la República Islámica continúa bajo los bombardeos de Estados Unidos e Israel. (Texto) (Foto)

– La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar Irán hace dos semanas amenaza con extender sus consecuencias más allá de la agitación económica mundial y la inestabilidad de los mercados y convertirse en un bumerán político hacia el inquilino de la Casa Blanca, cuya popularidad cae al ritmo que aumenta el precio de la gasolina a pocos meses de las elecciones de medio mandato. (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Fuerzas israelíes mataron a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños de 5 y 7 años) al abrir fuego contra su coche en la zona de Tamún, en el norte de Cisjordania, donde además se intensifican los ataques de colonos judíos contra la población palestina.

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FRANCIA ELECCIONES

París – Los franceses están llamados a las urnas en la primera vuelta de las elecciones municipales. En París la victoria se disputa entre la coalición de izquierdas y ecologista encabezada por el socialista Emmanuel Grégoire y la candidata de la derecha, la exministra de Cultura Rachida Dati.

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KAZAJISTÁN CONSTITUCIÓN

Moscú – Los kazajos votan en un histórico referéndum constitucional que busca conceder más facultades al nuevo Parlamento unicameral, pero que sus críticos consideran que reforzará el poder del presidente de la mayor república centroasiática.

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ECUADOR CRIMINALIDAD

Guayaquil (Ecuador).- Comienza en una gran parte de Ecuador el nuevo toque de queda nocturno decretado por 15 días por el presidente Daniel Noboa, que lo califica como una “nueva fase” de la “guerra” que mantiene desde hace dos años contra el crimen organizado, responsable de una ola de violencia sin precedentes en el país.

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ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – Los Óscar celebran su 98º edición con ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ como las grandes favoritas de unos premios en donde la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘O Agente Secreto’ se baten en duelo por el mejor proyecto internacional.(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

La ceremonia empieza a las 16:00 hora de Los Ángeles (00:00 GMT del lunes 16 de marzo)

NIKLAS NATT OCH DAG

Estocolmo – El escritor sueco superventas Niklas Natt och Dag explica en una entrevista con EFE el trasfondo de ‘La maldición de los Stensson’ (Salamandra), el libro con el que ha vuelto a escena tras poner fin a su conocida trilogía histórica y en la que se adentra en la Suecia del siglo XV al tiempo que habla por primera vez de su propia y poderosa familia. Por Lara Malvesí

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Moscú.- KAZAJISTÁN CONSTITUCIÓN.- Los kazajos votan en un histórico referéndum constitucional que busca conceder más facultades al nuevo Parlamento unicameral, pero que sus críticos consideran que reforzará el poder del presidente de la mayor república centroasiática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ELECCIONES.- Primera vuelta de las elecciones municipales en Francia.

11:30h.- Oslo.- NÓRDICOS CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne en Oslo con sus homólogos de los países nórdicos para discutir sobre seguridad y política exterior, mientras Noruega acoge unas maniobras en las que participan más de 25.000 soldados de 14 países de la OTAN (Texto) (Foto)

Londres.- IRÁN GUERRA.- Manifestación contra la guerra en Irán convocada por grupos simpatizantes del régimen iraní y que han bautizado el evento como «Al Quds March» (Marcha por Jerusalén). Ha pasado de ser una marcha por el centro de Londres a una concentración estática. No se descartan disturbios por la presencia de grupos hostiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Guayaquil.- ECUADOR CRIMINALIDAD.- Comienza en Ecuador el nuevo toque de queda nocturno decretado por 15 días por el presidente Daniel Noboa, quien lo calificó como una “nueva fase” de la “guerra” que mantiene desde hace dos años contra el crimen organizado, responsable de una ola de violencia sin precedentes en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO COMERCIO – La fronteriza Ciudad Juárez se prepara para afrontar los efectos de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en esta zona que es uno de los puntos claves del comercio trilateral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA CARNAVAL.- Celebración del Desfile Nacional del Carnaval, dedicado en esta ocasión a la norteña provincia de Puerto Plata, en reconocimiento a su identidad cultural y a sus valiosos aportes a la tradición carnavalesca dominicana. Malecón de Santo Domingo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima- PERÚ HISTORIA – La esclavitud, servidumbre y explotación laboral de indígenas de diferentes regiones de América y Asia «existió y se toleró» en Lima, la capital del Perú, en los siglos XVI y XVII, a pesar de que desde 1500 la corona española había prohibido esa práctica para sus súbditos americanos, revela una investigación realizada por el periodista Ítalo Sifuentes. (video)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de Hollywood celebra la 98º edición de los premios Óscar con el drama ‘Sinners’ como la producción más nominada, con un récord de 16 candidaturas; seguida ‘One Battle After Another’, el éxito taquillero del aclamado director Paul Thomas Anderson, con13. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:00h.- Washington.- EEUU SXSW.- Austin (EE.UU.), 12 mar (EFE).- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos. (Texto) (Foto)

19:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DÍA MUJER.- Organizaciones feministas salen a las calles de Bogotá y otras ciudades de Colombia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuya movilización se realiza una semana después debido a que el 8 de marzo coincidió con las elecciones legislativas. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Brazzaville.- CONGO ELECCIONES.- La República del Congo (Congo-Brazzaville) celebra unas elecciones presidenciales en las que el jefe del Estado, Denis Sassou Nguesso, que lleva en el poder desde 1997, busca su quinto mandato. (Texto)

Asia

Hanói.- VIETNAM ELECCIONES.- Vietnam celebra elecciones para escoger a los miembros de la decimosexta Asamblea Nacional, unos comicios que se adelantaron tres meses por resolución del mismo cuerpo.

Tokio.- JAPÓN EEUU.- Concluye en Tokio la reunión inaugural del Foro Ministerial y Empresarial de Seguridad Energética del Indopacífico, coorganizado por el Consejo Nacional de Dominio Energético de EEUU creado el pasado febrero por el presidente estadounidense, Donald Trump, para impulsar la producción energética de su país. (Texto)

Hanói.- VIETNAM CHINA.- El canciller chino, Wang Yi, visita Vietnam del 15 al 17 de marzo, un viaje que coincide con un aumento de las exportaciones de China al Sudeste Asiático pese a las amenazas arancelarias de Donald Trump para que Pekín no utilice a naciones como Vietnam como punto de transbordo.

Redacción EFE Internacional

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