Temas del día de Internacional del domingo 22 de marzo (13:00 horas)

11 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washingtion/Jerusalén – El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre «totalmente» el estratégico estrecho de Ormuz, una advertencia que coincide con el recrudecimiento de los bombardeos en Irán e Israel.

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– El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió de que Irán atacará y destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear centrales eléctricas iraníes por el cierre del Estrecho de Ormuz.

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha ordenado que cazas de combate destruyan «de inmediato» todos los puentes sobre el río libanés Litani para aislar totalmente una franja del sur del Líbano del resto del país. También ha dado órdenes para acelerar la destrucción de viviendas ubicadas en aldeas en el sur del Líbano, «siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah en Gaza».

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que «es hora de que los líderes del resto de los países se sumen» a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, al visitar la ciudad de Arad, en el sur de Israel, atacada esta noche por un misil iraní.

– Una persona murió en el norte de Israel por el impacto de un misil de Hizbulá. (Texto) (Foto)

ESLOVENIA ELECCIONES

Liubliana – Los colegios electorales abrieron en Eslovenia para unas elecciones generales en las que la coalición de centro izquierda, liderada por el liberal Robert Golob, trata de mantenerse en el poder, frente al partido conservador derechista SDS, del controvertido exprimer ministro Janez Jansa.

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FRANCIA ELECCIONES

París – Unos 17 millones de franceses están llamados a las urnas en más de 1.500 localidades en la segunda vuelta de las municipales francesas que tienen el foco en las grandes ciudades como París, Marsella, Lyon, Toulouse o Niza, con atención al ascenso de la extrema derecha e izquierda y la resistencia socialista y de los ecologistas.

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CUBA EE.UU

La Habana – Cuba espera la llegada de más embarcaciones con activistas y ayuda humanitaria para ayudar a paliar la grave crisis que vive la isla, que el sábado sufrió un nuevo apagón nacional por la desconexión total del sistema eléctrico, una situación de causas estructurales que se ha agravado con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU.

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ITALIA JUSTICIA

Roma – Italia celebra entre hoy y este lunes un referéndum para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez.

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FRANCIA ESPAÑA

París – El presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, considera en una entrevista a EFE que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez en España tiene una política más favorable a las empresas que el de centro-derecha en Francia, donde uno de sus motivos de preocupación es la inestabilidad política.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – La visita de la delegación ucraniana la víspera a Estados Unidos tenía como objetivo reactivar las negociaciones trilaterales tras la pausa provocada por la guerra con Irán, pero hay poco optimismo en el país invadido respecto a su capacidad para acercar la paz, ya que la postura de Rusia sigue sin cambios.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – La sustitución del general Vladimir Padrino López como parte de una remodelación del gabinete de ministros en Venezuela, corta la influencia que Rusia tenía sobre el país petrolero y marca el cierre de una primera fase de estabilización del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para garantizar la continuidad del chavismo en el poder, dijeron analistas a EFE.

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BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia celebrará este domingo elecciones regionales para elegir a 335 alcaldes y nueve gobernadores, en los primeros comicios territoriales tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz y luego de casi dos décadas de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS).

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ESPAÑA LITERATURA

Londres- La escritora española Elvira Lindo reivindica que «el derecho a meter la pata» debería ser un «derecho constitucional» frente a la ola de corrección política y la supremacía de las redes sociales, donde cada cosa que ella dice o escribe genera una cadena de reacciones que muchas veces prefiere ignorar, según cuenta en una entrevista en Londres.

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ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este domingo la última parte de una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en Dinamarca el próximo martes 24 de marzo, la Agencia EFE está enviando este fin de semana una serie previa con la guía DINAMARCA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- La visita de la delegación ucraniana la víspera a Estados Unidos tenía como objetivo reactivar las negociaciones trilaterales tras la pausa provocada por la guerra con Irán, pero hay poco optimismo en el país invadido respecto a su capacidad para acercar la paz, ya que la postura de Rusia sigue sin cambios. (Texto)

París.- FRANCIA ELECCIONES.- Segunda y definitiva vuelta de las elecciones municipales, ensayo general de las presidenciales del año próximo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA JUSTICIA.- Italia celebra el 22 y 23 de marzo un referéndum para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez (Texto) (Foto) (Vídeo)

Liubliana.- ESLOVENIA ELECCIONES.- Eslovenia celebra hoy elecciones generales, en las que la coalición de centro izquierda, liderada por el liberal Robert Golob, trata de mantenerse en el poder, frente al partido conservador derechista SDS, del controvertido exprimer ministro, Janez Jansa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Maguncia.- ALEMANIA ELECCIONES.- El estado federado alemán de Renania-Palatinado, en el suroeste del país, celebra elecciones regionales, en las que el democristiano Gordon Schnieder aspira a desplazar de la jefatura del Gobierno regional al socialdemócrata Alexander Schwetizer, que preside una coalición tripartita a la que también pertenecen Los Verdes y el Partido Liberal (FDP). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA VIETNAM.- El primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chính, visita Rusia por invitación de su homólogo, Mijaíl Mishustin (Texto)

Moscú.- RUSIA SIBERIA.- Janti-Mansíisk, la perla siberiana, rompe todos los esquemas sobre las ciudades al otro lado de los Urales gracias a los cuantiosos recursos naturales, ante todo el petróleo, que le han permitido repuntar como un importante bastión económico, social y cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres – ESPAÑA LITERATURA – La escritora española Elvira Lindo reivindica «el derecho a meter la pata, que debería ser un derecho constitucional» frente a la ola de corrección política y la supremacía de las redes sociales, donde cada cosa que ella dice o escribe genera una cadena de reacciones que muchas veces prefiere ignorar, según cuenta en una entrevista en Londres. (foto)(vídeo)

10:00h.- Bruselas.- BRUSELAS ATENTADOS.- Se cumplen diez años de los atentados que sacudieron la ciudad de Bruselas el 22 de marzo de 2016. (Texto)

12:00h.- Moscú.- RUSIA ESPACIO.- Rusia lanza el carguero espacial Progress MS-33 desde el cosmódromo de Baikonur, el primer lanzamiento tras la avería de la plataforma en noviembre del año pasado (Texto)

América

Sao Paulo – ONU ESPECIES MIGRATORIAS -Los presidentes de Brasil y Paraguay, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña, participan este domingo en una sesión especial de la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres de la ONU (COP15), que se celebrará en la ciudad de Campo Grande hasta el 29 de marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Bolivia elegirá este domingo a 335 alcaldes y nueve gobernadores en las elecciones regionales del país, que se realizan a cuatro meses de la investidura del presidente Rodrigo Paz y tras casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- VENEZUELA EEUU.- La ley de amnistía aprobada en febrero pasado por el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, tiene como función perdonar al «mismo Estado», dijo a EFE el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, al expresar su preocupación sobre esta norma que en teoría que abarca de 1999 a 2026, pero en la práctica solo cobija 13 hechos específicos. (Texto) (Foto) (Video)

Guadalajara – MÉXICO CULTURA – La casa rosada, uno de los íconos arquitectónicos de Luis Barragán, ha organizado una semana de actividades para conmemorar el natalicio de quien en 1980 se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el prestigioso Premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- Elsa Pavón encontró a su nieta robada en 1983 y un año después la niña, con ocho años, se convirtió en el primer caso de restitución de identidad en Argentina tras la dictadura militar (1976-1983). A sus 89 años sigue buscando a los nietos y nietas desaparecidas de sus compañeras de lucha durante décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

00:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR ROMERO.- Católicos salvadoreños conmemoran este sábado el 46 aniversario del martirio de san Óscar Arnulfo Romero, obispo asesinado en 1980 por un francotirador que formaba parte de un escuadrón de la muerte del Ejército. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Quito.- SEMANA SANTA ECUADOR.- Quito, la capital de Ecuador, celebra la primera edición de la ‘Cucurucho Run’, una carrera de cinco kilómetros donde los corredores portan tradicionales uniformes morados de Semana Santa con capuchas cónicas, conocidos en otros países con el nombre de capirotes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Santiago.- CHILE MEDIO AMBIENTE.- Organizaciones ecologistas convocan una marcha en Santiago por el Día Mundial del Agua, días después de que el nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast retiró 43 decretos que creaban parques nacionales y otorgaban protección a especies emblemáticas. (Texto) (Foto)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El Festival Estéreo Picnic 2026 cierra su edición número 15 con la actuación estelar de Sabrina Carpenter. Parque Simón Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN ALEMANIA.- El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, mantiene un encuentro en Japón con su homólogo de Alemania, Boris Pistorius, en plena escalada del conflicto en Oriente Medio.

Redacción EFE Internacional

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