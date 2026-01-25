Temas del día de Internacional del domingo 25 de enero (09:00 horas)

EE.UU INMIGRACIÓN

Washington – La policía de la ciudad de Mineápolis continúa investigando el incidente de este sábado en que agentes federales de inmigración mataron a tiros a un hombre estadounidense de 37 años y se pide a los habitantes que no salgan a las calles a protestar.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, trata con su gabinete la segunda fase de la tregua en Gaza y la situación en Irán tras su reunión de anoche con los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Gaza – Bajo ataques israelíes casi diarios y con una segunda fase de la tregua que apenas se traduce en cambios visibles, la población de Gaza trata de recomponer su día a día entre calles cubiertas de escombros y playas convertidas en campamentos improvisados. Por Ahmad Awad

UCRANIA GUERRA

Odesa (Ucrania) – Con al menos dos millones de ucranianos escondiéndose de las autoridades para no ser llamados a filas, mandos militares del país animan a los varones a presentarse voluntariamente en los centros de reclutamiento para poder elegir en qué posición servirán y no ser enviados al frente. Por Marcel Gascón

– Los presidentes de Ucrania y de Polonia, Volodímir Zelenski y Karol Nawrocki, se reunirán en Vilna en los márgenes de un acto al que asistirán junto a su homólogo lituano, Gitanas Nauseda, para conmemorar el 163 aniversario del Levantamiento de Enero contra el imperio ruso. (Texto)

– Se suele decir que las dictaduras no tienen sentido del humor. Después de cuatro años de campaña militar en Ucrania, en Rusia está prohibido bromear sobre el gobierno, la religión, la guerra y los homosexuales. Una broma a destiempo puede salir muy cara y el humorista dar con los huesos en la cárcel. (Texto)

RUSIA EE.UU

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, apoya la nueva ‘pax americana’ que propone el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ya que va en línea con el principal dictado de la agresiva política exterior del Kremlin: divide y vencerás. (análisis)

INDIA UE

Nueva Delhi- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comienzan una visita a Nueva Delhi en un momento clave de las negociaciones para un acuerdo comercial entre la UE y la India que esperan cerrar el próximo martes para crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

– Von der Leyen y Costa se reúnen hoy con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar.

EEUU TORMENTA

Washington – Se espera que la gran tormenta que está afectando a casi dos tercios de la geografía estadounidense golpee con fuertes nevadas y hielo la región de la costa este, donde se encuentran la ciudad más poblada del país, Nueva York, y la capital, Washington, D.C., y se teme que las condiciones meteorológicas puedan afectar gravemente al transporte y otros servicios básicos.

HONDURAS PARLAMENTO

Tegucigalpa -Se instala el Parlamento hondureño para el período 2026-2030, con el conservador Partido Nacional, del presidente electo Nary ‘Tito’ Asfura, como principal fuerza política tras haber obtenido 49 de los 128 escaños en los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.

EEUU VENEZUELA

Redacción América.- Unos 780 presos políticos, según la ONG Foro Penal, continúan detenidos en Venezuela dos semanas después de que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un «número importante de personas», proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial.

RALPH FIENNES

París – El actor Ralph Fiennes da el salto al mundo de la ópera en París estrenándose en la dirección de escena de la nueva producción de ‘Eugenio Oneguin’ (Chaikovski), una historia que el intérprete británico ya encarnó en el cine en 1998 y que está basada en la novela homónima de Aleksandr Pushkin.

MODA PARÍS

París – Las propuestas de Sacai, Agnès b. y Jacquemus protagonizan la sexta y última jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Vilna.- UCRANIA GUERRA.- Los presidentes de Ucrania y de Polonia, Volodímir Zelenski y Karol Nawrocki, respectivamente, prevén reunirse en Vilna en los márgenes de un acto al que está planeado que asistan junto a su homólogo lituano, Gitanas Nauseda, para conmemorar el 163 aniversario del Levantamiento de Enero. (Texto)

Odesa.- UCRANIA GUERRA.- Con al menos dos millones de ucranianos escondiéndose de las autoridades para no ser llamados a filas, mandos militares del país animan a los varones a presentarse voluntariamente en los centros de reclutamiento para poder elegir en qué posición servirán y no ser enviados al frente en un proceso de movilización forzosa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Las propuestas de Sacai, Agnès b. y Jacquemus protagonizan la sexta y última jornada de la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Roma.- PAPA CELEBRACIONES.- El papa León XIV preside la celebración de la solemnidad de la conversión de San Pablo, que coincide con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. (Texto) (Foto)

Madrid – FITUR 2026- La masificación turística en países europeos mediterráneos, como España, Grecia o Italia, crece cada vez más rápido y transforma barrios, provoca el cierre de negocios tradicionales y afecta a la vida diaria de la población local, por lo que ya muchas ciudades están implementando medidas, normalmente económicas, para intentar regularlo. (Texto)

América

Washington.- VENEZUELA PETRÓLEO.- El ambicioso plan del presidente estadounidense, Donald Trump, planteado para la industria petrolera venezolana tras la deposición de Nicolás Maduro tiene ante sí una compleja mezcla de obstáculos técnicos, financieros y políticos que hacen muy difícil resucitar los anteriores niveles de producción de crudo en el país caribeño. (Texto)

Dajabón.- REPÚBLICA DOMINICANA CHILE.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, recorre, junto al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el muro que el país caribeño construye en su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, Frontera entre la República Dominicana y Haití (Texto) (Foto) (Vídeo)

Gonzales (EE.UU).- EEUU POLÍTICA.- Gonzales (Texas)- Bobby Pulido, ícono de la música tejana, es la apuesta demócrata para reconectar con los votantes latinos del sur de Texas que en las últimas elecciones se alejaron del partido y optaron por Donald Trump. En entrevista con EFE, el cantante y ahora candidato político asegura que está listo para ser un “servidor público” y traer unidad al electorado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall por primera vez en un concierto en el que este escenario estrenará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS ALCALDES.- Los 298 alcaldes electos en los comicios generales de noviembre de 2025 asumirán sus cargos en Honduras para el período 2026-2030. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS PARLAMENTO.- Se instala el Parlamento hondureño para el período 2026-2030, con el conservador Partido Nacional, del presidente electo Nary ‘Tito’ Asfura, como principal fuerza política tras haber obtenido 49 de los 128 escaños en los comicios generales del 30 de noviembre de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DÍA MUJER.- Organizaciones feministas conmemoran el «Día de la mujer hondureña» exigiendo el fin de la violencia que les afecta en su país, donde más de 260 murieron violentamente en 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- INTERNACIONAL PROGRESISTA.- La Internacional Progresista, creada en 2020, celebra en Bogotá un encuentro para deliberar sobre las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos en la región, analizar sus impactos y construir un plan de acción conjunto desde las fuerzas progresistas de América Latina y el mundo. Palacio de San Carlos (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL BOLSONARO.- Aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan en Brasilia para pedir la libertad del líder ultraderechista, en prisión por orquestar un golpe de Estado. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO VENEZUELA – El actor venezolano Edgar Ramírez habla con EFE sobre la película ‘Aún es de noche en Caracas’, que aborda una intervención militar en Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- San Salvador.- EL SALVADOR PAZ.- Miembros de diferentes organizaciones civiles y sociales de El Salvador marchan este domingo por las principales calles de San Salvador para expresar su rechazo a acciones y decisión del presiente Nayib Bukele, en el marco del aniversario 34 de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Guatemala.- GUATEMALA VIOLENCIA.- Ciudad de Guatemala – Guatemala cumple una semana bajo el estado de sitio, decretado el 18 de enero pasado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, debido a la ola de violencia que dejó 10 policías asesinados y varias cárceles amotinadas presuntamente a manos de pandilleros hace siete días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA EEUU.- La relación de Colombia con Estados Unidos cumple un año de crisis y sobresaltos por diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en diversos aspectos políticos y económicos, y con la expectativa de una mejora a partir de la reunión que sostendrán los dos mandatarios el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. (Texto)

19:00h.- San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- A una semana de las elecciones del 1 de febrero en Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández apunta a un triunfo contundente basada en los resultados de las últimas encuestas, mientras que los partidos de oposición queman sus últimos cartuchos en busca del apoyo necesario para obligar a disputar una segunda ronda. (Texto)

O.Medio y África

Asia

Nueva Delhi -INDIA UE- Se reúnen en Nueva Delhi la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa con el ministro de Asuntos Exteriores de la India S. Jaishankar.

Rangún.- BIRMANIA ELECCIONES.- Birmania (Myanmar) celebra la tercera fase y final de las elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA FINLANDIA.- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, comienza su visita oficial a China, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Tokio.- JAPÓN CHINA.- Último día para ver a los osos panda gigantes Xiao Xiao y Lei Lei en Japón antes de que el país se quede sin ejemplares de estos animales, según el capitalino Zoo de Ueno, que regresan a China en plena tensión entre Pekín y Tokio a causa de Taiwán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

