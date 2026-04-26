Temas del día de Internacional del domingo 26 de abril (20:00 horas)

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TRUMP TIROTEO

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, su esposa y miembros del gabinete fueron evacuados esta madrugada (noche del sábado en EE.UU) de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre disparara y tratara de entrar a la sala donde se celebraba el evento, aunque fue interceptado y detenido.

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– Trump afirmó este domingo que el sospechoso del tiroteo actuó movido por un «odio» profundo hacia los cristianos.

– El presunto autor del tiroteo envió a sus familiares un extenso manifiesto en el que identificaba como «objetivos» a los miembros del Gobierno de Donald Trump.

– Apenas se había servido una ensalada con burrata cuando el pánico se apoderó del salón y centenares de asistentes se lanzaron bajo las mesas sin entender qué estaba ocurriendo. Por Eduard Ribas i Admetlla.

(Se han enviado reacciones internacionales al suceso y documentación sobre atentados a Trump y otros presidentes de EE.UU)

IRÁN GUERRA

Islamabad/Teherán/Washington – El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, regresó este domingo a Pakistán al concluir su visita a Omán, para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos, que canceló el viaje de sus negociadores a la capital paquistaní.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, y que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha «diezmado» su capacidad operativa.

– El Ejército de Israel ordenó este domingo a evacuar «de inmediato» varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes, cuando ya más de 2.500 personas han muerto en ataques israelíes en este país desde el estallido de la guerra el pasado 2 de marzo, pese al alto el fuego en vigor.

– La escalada bélica en Oriente Medio y la disrupción del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, están alterando las perspectivas de negocio de las aerolíneas estadounidenses, que han comenzado a recortar previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible para aviones. (Texto) (Foto)

CHERNÓBIL ANIVERSARIO

Kiev – Ucrania conmemora el 40 aniversario del accidente nuclear de Chernóbil, explosión que ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la central y que esparció hasta 200 toneladas de material con una radiactividad de 50 millones de curies, equivalente a 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima.

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MALI CONFLICTO

Bamako – El Gobierno maliense decretó un toque de queda nocturno de tres días en todo el distrito de Bamako, de las 21:00 a 06:00 horas GMT, en respuesta a los ataques de Al Qaeda y de los independentistas del norte que sacudieron el sábado la capital y otras ciudades del país.

– El ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, murió en un atentado con explosivos durante la ofensiva de gran escala lanzada este sábado por Al Qaeda y secesionistas norteños contra objetivos civiles y militares, informaron este domingo a EFE fuentes militares y familiares. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – En medio de ataques rusos que se han intensificado en los últimos días, el presidente Volodimir Zelenski insta a los socios a reforzar el apoyo a Ucrania ante todo en lo relacionado con la defensa antiaérea.

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R.UNIDO EE.UU (previa)

Londres – El rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido emprenden mañana un viaje a Estados Unidos en un momento en que las relaciones entre los dos países se encuentran en su momento más bajo y tras recurrentes ataques del presidente Donald Trump al primer ministro británico Keir Starmer.

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MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL

Rabat – La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) cumple el próximo 29 de abril 35 años en un momento clave, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU examina su papel en el territorio en medio de propuestas de Estados Unidos para limitar su mandato e interrogantes sobre su futuro.

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COLOMBIA CONFLICTO

Bogotá – Un ataque con explosivos en una carretera en Colombia, que causó al menos 19 civiles muertos y 38 heridos y fue atribuido a una disidencia de las FARC, atiza el debate político en el país sobre el conflicto armado y la paz a solo 36 días de las elecciones presidenciales.

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EUROPA SATÉLITES

Cannes (Francia)- Europa dispondrá de los servicios de previsión meteorológica más avanzados del mundo, que ayudarán a la anticipación de fenómenos extremos; reforzará su misión Sentinel de observación de la Tierra y estudiará la salud de las plantas a través de la fotosíntesis gracias a tres satélites que lanzará en los próximos meses.

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CHINA COSMÉTICA

Pekín – Los cosméticos hechos en China se han sacudido el estigma y comienzan a posicionarse en el tocador global, compitiendo sin complejos con la célebre K-Beauty coreana a partir de una filosofía que combina ciencia con naturaleza y que ha llamado la atención de gigantes del sector como L’Oréal.

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Redacción EFE Internacional

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