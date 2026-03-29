Temas del día de Internacional del domingo 29 de marzo (19:30 horas)

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IRÁN GUERRA

Jerusalén – La Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro al jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzabala, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos, denunció el Patriarcado Latino de Jerusalén, un hecho que ha suscitado numerosas reacciones de condena internacionales.

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– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo haber «ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente» en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino, donde hoy mató a al menos 13 personas.

– Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto iniciaron este domingo en Islamabad una reunión para coordinar una estrategia de desescalada entre Irán y Estados Unidos.(Texto) (Foto)

– El Pentágono se prepara para una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, según el Washington Post. Irán advirtió a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

– Líbano despidió este domingo al sur de Beirut a los tres periodistas libaneses asesinados ayer en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur del país. (Texto) (Foto)

CUBA EEUU

La Habana – Cuba lleva tres meses sin «una gota de combustible» por el bloqueo petrolero de EE.UU., según su propio Gobierno, y la economía se desangra con una medida de presión que afecta desde la pequeña panadería a las grandes cadenas hoteleras y atiza la inflación.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami – La tripulación Artemis II, que prevé partir el miércoles en un cohete que viajará alrededor de la Luna, expresó este domingo, en su última interacción con el público, que espera que esta misión signifique que todas las personas puedan ver al satélite natural como un destino que puedan visitar.

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SEMANA SANTA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV lamentó el conflicto atroz en Oriente Medio y que los cristianos no pueden vivir plenamente los ritos de la Semana Santa, tras el rezo del ángelus pronunciado al final de la misa del Domingo de Ramos, en la que clamó «¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!».

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– En Jerusalén, la Policía israelí impidió el paso a la iglesia del Santo Sepulcro al Patriarca Latino, el cardenal Pierbattista Pizzabala, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos.

DISNEYLAND PARIS

París – Disneyland Paris abre este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado ‘Disney Adventure World’ ubicado justo al lado del original, cuyo mayor reclamo será un mundo inspirado en las películas de ‘Frozen’.

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ESPECIALES

Con motivo del primer año de la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril de 2025, la agencia EFE está enviando desde este domingo una serie previa con la guía GUERRA COMERCIAL.

Redacción EFE Internacional

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