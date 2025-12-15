Temas del día de Internacional del lunes 15 de diciembre (19:00 horas)

8 minutos

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron este lunes para empezar la transición entre ambos Gobiernos que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá el poder.

(Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile – Seguimiento y reacciones tras conocerse la victoria en segunda vuelta del ultraderechista José Antonio Kast, quien ganó los comicios con el 58,1 % de los votos frente a la izquierdista Jennette Jara, que obtuvo el 41,8 %.

(Texto) (Foto) (Video)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció este lunes que fue blanco de un «ataque cibernético dirigido a detener su operatividad», lo que, advirtió, se suma a la «estrategia» de Estados Unidos de «hacerse» con el crudo venezolano «por vía de la fuerza y la piratería».

(Texto)

Caracas – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Texto) (Vídeo)

Caracas – El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Texto) (Vídeo)

HONDURAS ELECCIONES

Washington – La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este lunes a las autoridades electorales hondureñas a iniciar «de inmediato» el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que han sufrido retrasos por obstáculos administrativos y procedimientos tecnológicos pendientes.

(Texto)

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras aún no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, por roces internos, mientras se reanudó el escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que continúa encabezando Nasry ‘Tito’ Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, con el 99,56 % de las actas escrutadas.

(Texto)

– La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño, Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un «considerable riesgo» de que «se pierda el proceso electoral».

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Berlín – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes que los negociadores de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner se han abierto a la posibilidad de que Washington ofrezca a Kiev garantías de seguridad similares a las que ofrece a los países miembros de la OTAN el tratado de la Alianza.

(Texto) (Foto) (Video)

Bruselas – La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, reconoció este lunes las dificultades para que la UE llegue a un acuerdo para emplear el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania, debido al bloqueo que mantiene Bélgica y al que se han sumado otros Estados miembros.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Moscú – El presidente ruso, Vladímir Putin, rechaza una «tregua artificial» y, en cambio, apoya una «paz de verdad» para Ucrania, según su portavoz, Dmitri Peskov.

PORTUGAL INMIGRACIÓN

Lisboa – El Tribunal Constitucional de Portugal anunció este lunes que considera contrarios a la Carta Magna varios artículos de la nueva propuesta de ley de nacionalidad, aprobada por el Parlamento con los votos de la alianza conservadora del Gobierno y la ultraderecha.

(Texto)

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – La conmoción se apoderó de Australia este lunes por el ataque terrorista perpetrado la víspera contra la comunidad judía en la popular playa de Bondi, en el este de Sídney, que ha dejado 16 personas fallecidas -entre ellas uno de los presuntos atacantes- y reabierto el debate sobre tenencia de armas y antisemitismo. Por Edurne Morillo

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a cámara)

– El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que su Gobierno considera «endurecer» las leyes de posesión de armas tras el atentado.

(Texto) (Foto) (Video)

– El hombre que desarmó a uno de los autores del atentado en Sídney, identificado como Ahmed al Ahmed, se recupera en un hospital tras recibir disparos en el brazo y la mano.

(Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene los ataques puntuales contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que se acerca ya la segunda fase de la tregua, en la que se debe abordar el desarme del grupo islamista palestino Hamás y la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja.

(Texto) (Foto)

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.

(Texto)

MARRUECOS INUNDACIONES

Rabat – Al menos 37 personas han fallecido y 14 han resultado heridas como consecuencia de las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la ciudad atlántica de Safi, en el suroeste de Marruecos, que causaron también graves daños materiales.

(Texto) (Video) (Audio)

HONG KONG JUICIO

Hong Kong – El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración y de un delito de sedición, lo que podría acarrear una pena de cadena perpetua, tras un proceso convertido en símbolo de la erosión de derechos y libertades en la excolonia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Se ha enviado también una cronología del caso y unas claves del proceso y su contexto.

ROB REINER

Los Ángeles (EE.UU.) – El director de cine estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles y el hijo mediano de la pareja permanece detenido como sospechoso de haber cometido el asesinato.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 11280348, 11244834 Código 11280348 y otros)

– Conmoción en el mundo del espectáculo y la política ante la pérdida del cerebro que estuvo detrás de títulos como «Stand By Me» (Cuenta conmigo), «The Princess Bride» (La princesa prometida), «When Harry Met Sally…» (Cuando Harry encontró a Sally) o «A Few Good Men» (Algunos hombres buenos).

UNESCO PRENSA

París – La libertad de expresión en el mundo cayó un 10 % entre 2012 y 2024, un retroceso comparable al ocurrido con la Primera Guerra Mundial, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial y en lo peor de la Guerra Fría en la década de 1970, alertó este lunes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

(Texto)

MÉXICO TREN MAYA

Cancún (México) – A dos años de su inauguración, el Tren Maya, el megaproyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), sigue inmerso en una compleja red de litigios legales y sin alcanzar el impacto turístico con el que se justificó su construcción.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO LOUVRE

París – Los trabajadores del parisino museo del Louvre votaron este lunes «por unanimidad» mantener la huelga de personal que iniciaron hoy por las condiciones laborales y de mantenimiento de las instalaciones que ha obligado a cerrar sus puertas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JANE AUSTEN

Londres – Las novelas de Jane Austen, centradas en el amor, la familia, la riqueza y las expectativas sociales de la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, siguen resonando 250 años después del nacimiento de esta icónica escritora inglesa, cuyas obras han sido llevadas con gran éxito al cine y la televisión.

(Texto) (Foto) (Video)

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245