Temas del día de internacional del lunes 2 de marzo

9 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington – Los ataques sobre Irán y las respuestas de Teherán por toda la región continúan mientras el presidente Donald Trump y el régimen iraní aseguran que están dispuestos al diálogo.

– Se enviará un tema de seguimiento de la evolución de los mercados de petróleo, materias primas y de las bolsas internacionales.

– La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, celebra una reunión extraordinaria en Viena para tratar la situación en Irán. (Texto)

– La Comisión Europea mantiene una reunión de emergencia para abordar el conflicto en Irán y el conjunto de Oriente Medio. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, que dejó miles de habitantes muertos y gran parte de la ciudad destruida, las cicatrices son profundas mientras los ucranianos lidian con la pérdida de hogares y vidas y piden la liberación de los defensores sobrevivientes del cautiverio ruso.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA NUCLEAR

París – A solo 14 meses del fin de su mandato, el presidente Emmanuel Macron pronuncia un discurso sobre la estrategia nuclear de Francia, en el que se espera que defina cómo y hasta dónde está dispuesto a comprometer el mayor arsenal atómico de Europa occidental para proteger al continente,.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIA CANADÁ

Delhi – El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en un viaje en el que busca lanzar conversaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países, en plena apuesta de Ottawa por la diversificación y el multilateralismo frente a EE. UU.

(Texto)

CHINA ASAMBLEA

Pekín – Las autoridades chinas darán a conocer el jueves, durante la inauguración de la sesión anual del Legislativo, el objetivo de crecimiento para este año, que según los expertos podría bajar de «alrededor del 5 %» a «entre un 4,5 y un 5 %», sin que se esperen sorpresas en otras metas económicas.

(Texto)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El director Kleber Mendonça Filho, nominado al Oscar por ‘O Agente Secreto’, advierte contra romantizar la dictadura brasileña: «La nostalgia es pensar que las cosas eran mucho mejores en el pasado… Mi película puede parecer acogedora, pero no era un lugar mejor», dice a EFE. Por Mónica Rubalcava

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:30h.- Altengrabow.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, inspecciona cómo la Fuerza Aérea se adiestra en la defensa contra drones.

09:30h.- París.- FRANCIA JUSTICIA.- El experto islámico suizo Tariq Ramadan es juzgado por la violación de tres mujeres ante el Tribunal Penal de París. (hasta el 27 de marzo) (Texto)

15:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso sobre la falta de educación financiera en las mujeres en un acto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

15:30h.- París.- FRANCIA NUCLEAR.- El presidente francés, Emmanuel Macron, presenta las evoluciones de su doctrina de disuasión nuclear y la modernización del dispositivo en la base naval de Ile Longue, en Bretaña. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:45h.- Birmingham.- PEAKY BLINDERS.- La exitosa serie de televisión ‘Peaky Blinders’, que tiene como protagonista a la familia Shelby, salta a la gran pantalla con su estreno mundial ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ con alfombra roja en la ciudad de Birmingham, dónde comenzó todo. Symphony Hall Birmingham (Texto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 (hasta el 10 de marzo). (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE CONSUMO.- La OCDE publica una evaluación sobre las tendencias y riesgos para los consumidores financieros en las actividades de banca, pagos, créditos, seguros, inversiones y pensiones.

Viena.- OIEA REUNIÓN.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra su Junta de Gobernadores (hasta el 6 de marzo). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- La Comisión Europea mantiene una reunión de emergencia para tratar la situación en Irán y Oriente Medio. (Texto)

Leópolis (Ucrania) – Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, que dejó miles de habitantes muertos y gran parte de la ciudad destruida, las cicatrices son profundas mientras los ucranianos lidian con la pérdida de hogares y vidas y piden la liberación de los defensores sobrevivientes del cautiverio ruso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

06:00h.- Tulcán.- ECUADOR COLOMBIA.- Los transportistas ecuatorianos que trabajan en la frontera de Colombia realizan una huelga en protesta contra la nueva subida de aranceles a las importaciones colombianas del 30 % al 50 % decretada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dentro de la guerra comercial que mantiene con el vecino país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- SUBASTA NBA.- La casa de subastas Sotheby’s presenta una colección de objetos y recuerdos del legendario jugador de baloncesto Scottie Pippen, entre los cuales destacan su camiseta de las finales de NBA 1998 con Chicago Bulls y otras equipaciones de Michael Jordan o Larry Bird con el ‘Dream Team’ en los JJ OO de 1992. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Un tribunal de Ecuador analiza el pedido de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa, quien está recluido en la cárcel de Latacunga por una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria. Segundo piso del Complejo Judicial Norte, Quito. (Texto)

17:00h.- Quito.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- El chileno Andrés Rebolledo asume nuevamente la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en Ecuador, tras ser reelegido hasta 2029. Casa museo Guayasamín. Mariano Calvache E18-94 y Lorenzo Chávez . Barrio Bellavista.

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ EDUCACIÓN.- Más de 870.000 estudiantes comienza el año escolar en Panamá, que aplicará un diseño curricular actualizado como un paso hacia la modernización del sistema, marcado por la deficiencia y la desigualdad como han reconocido las propias autoridades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- OEA JUSTICIA.- Reunión 108 del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que se celebrará en Panamá del 2 al 6 de marzo de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero, que se considera una estimación anticipada del PIB mensual. (Texto)

Brasilia.- FAO HAMBRE LATINOAMÉRICA.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TURISMO.- El montañismo por los altos nevados de Bolivia es una de las actividades más atractivas para el turismo y el Huayna Potosí con una cima a más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar es uno de los íconos de la región de La Paz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO VIOLENCIA.- Especialistas consideran que la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llevará a una peligrosa reconfiguración del control de drogas y a un aumento de violencia en el occidente del país, tal como ocurrió en Sinaloa tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en enero, luego de un incremento de 1,9 % interanual en diciembre y una caída de 4,6 % en todo el 2025. (Texto)

Nueva York.- TECNOLÓGICAS APPLE.- Apple prepara una ofensiva inédita de lanzamientos del 2 al 4 de marzo, con anuncios escalonados que podrían culminar en la presentación del nuevo iPhone 17 e, junto a un MacBook más asequible y la renovación de sus principales líneas de iPad y Mac.

Montevideo .- URUGUAY GOBIERNO .- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se presenta ante la Asamblea General para rendir cuentas de su primer año de gobierno.

Asia

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- Una comisión parlamentaria de Filipinas comienza a deliberar sobre las cuatro solicitudes de destitución (impeachment) contra la vicepresidenta, Sara Duterte, que sobrevivió en 2025 un proceso similar y ha anunciado su candidatura para las presidenciales de 2028.

Nueva Delhi.- INDIA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reúne con el primer ministro de la India, Narendra Modi.

Pekín.- CHINA ASAMBLEA.- Las autoridades chinas darán a conocer el jueves, durante la inauguración de la sesión anual del Legislativo, el objetivo de crecimiento para este año, que según los expertos podría bajar de «alrededor del 5 %» a «entre un 4,5 y un 5 %», sin que se esperen sorpresas en otras metas económicas. (Texto)

08:45h.- Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de febrero, lectura alternativa a la oficial que elabora la calificadora de deuda S&P y que muchos inversores internacionales toman como referencia. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245