Temas del Día de Internacional del Martes, 21 de abril de 2026 (14:00 horas)

19 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación.

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– Islamabad vive, además de su tercer día de incertidumbre, una jornada más con la infraestructura logística lista para una decisión de último minuto de Irán sobre su participación en el diálogo con EE. UU., mientras el alto el fuego se adentra en sus últimas 24 horas.

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– En Teherán, el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, afirmó que Irán está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

– El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe celebra una reunión de emergencia por videoconferencia para analizar la situación en la región, la agresión iraní y sus amenazas contra los Estados del Golfo.

– El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo al primer ministro libanés, Nawaf Salam, en el contexto de la tensión que vive Oriente Medio.

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– Mientras, Tailandia ha vuelto a poner sobre la mesa el proyecto de construcción de un puente terrestre que conecte el océano Índico con el Pacífico, con el objetivo de abrir nuevas rutas al comercio en un contexto marcado por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

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– Las gasolineras de Daca han comenzado a vaciarse tras una subida del 15% del precio diésel, en un país que sobrevive gracias al crudo ruso y a las exenciones de Estados Unidos para esquivar el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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UE EXTERIORES

Luxemburgo – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten su relación con Israel en un Consejo en el que España prevé solicitar a los Veintisiete suspender su acuerdo de asociación con ese país por violaciones de los derechos humanos como ya ha anunciado el ministro español del ramo, José Manuel Albares.

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– En la reunión también debatirán sobre el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la UE, así como en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

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– Los ministros de Transporte de los países de la Unión Europea analizan en una reunión telemática el impacto del conflicto en Oriente Medio en el sector.

– El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró que sin una libertad de navegación permanente en Ormuz, las consecuencias serán «catastróficas».

AMNISTÍA INFORME

Londres – La ONG Amnistía Internacional presenta su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que abarca 144 países e incluye análisis regionales y globales. Los ponentes hablarán sobre los ataques al multilateralismo, el derecho internacional y la sociedad civil, y el surgimiento de «un orden mundial cada vez más racista, patriarcal y desigual».

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– Se enviara información sobre diferentes países de Europa, América, África y Asia.

– Se enviará una entrevista con la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

MARADONA JUICIO

Buenos Aires – El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del futbolista; los policías Lucas Farías y Lucas Borges, los primeros agentes en llegar al lugar del fallecimiento; y Cristian Méndez, el entonces jefe de la Policía Científica.

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CUBA EEUU

La Habana – Crece el ruido alrededor del diálogo entre Cuba y EE.UU. después de que el Gobierno de La Habana confirmara haberse reunido con una delegación de la Casa Blanca, que mantiene su amenaza de intervenir en la isla si sus autoridades no ceden a las demandas de Washington.

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– La inusual serie de entrevistas con medios internacionales que ha concedido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en las últimas semanas -sus énfasis, silencios y reiteraciones- aportan claves sobre las posiciones de fondo de la isla en medio de las tensiones con EE.UU.

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– China instó a Estados Unidos a levantar el embargo a Cuba y aseguró que «muchos países» reclaman el fin de las sanciones contra la isla.

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MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – Las autoridades mexicanas tratan de dilucidar las causas del tiroteo en la emblemática zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta, así como a otras cuatro turistas heridas cuando apenas faltan cincuenta días para el arranque del Mundial de Fútbol en el país norteamericano.

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– El atacante de Teotihuacán admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, según medios mexicanos.

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UCRANIA GUERRA

Moscú – El pueblo ucraniano de Malá Tokmachka, situado en la región sureña de Zaporiyia, se ha convertido en el símbolo de la fallida ofensiva rusa desde finales de 2025. La propaganda rusa, sedienta de victorias, informa repetidamente desde hace un año de la toma de dicha localidad, sin que los combates en la zona hayan nunca cesado del todo.

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PAPA GUINEA ECUATORIAL

Malabo – El papa llega a Guinea Ecuatorial, última etapa de su viaje por África, y visita al presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema, y también mantendrá un encuentro con el mundo de la cultura y acudirá a un hospital psiquiátrico. (Por Cristina Cabrejas, enviada especial).

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– Se cumple un año de la muerte del papa Francisco, cuyos restos descansan en una de las capillas de la basílica romana de Santa María la Mayor, donde se celebrará una misa en su memoria y se leerá un mensaje del papa León XIV, quien se encuentra de viaje en África.

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PORTUGAL BRASIL

Lisboa – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Lisboa, donde tiene previsto reunirse con su homólogo portugués, António José Seguro, y con el primer ministro Luís Montenegro, tras su visita a España y Alemania.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – La recta final del escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú avanza a cuentagotas a medida que los jurados electorales revisan las actas impugnadas, donde se define al rival que la derechista Keiko Fujimori tendrá en segunda vuelta.

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ISABEL II CENTENARIO

Londres – Este martes, se cumplen cien años del nacimiento de Isabel II, la reina que marcó la época contemporánea del Reino Unido, con siete décadas portando la corona, un tiempo en el que vio a su país perder todo un imperio, ingresar y luego salir de la Unión Europea, y que mantuvo un prestigio intacto pese a los escándalos que rodearon a buena parte de la familia real.

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MICHAEL JACKSON

Berlín – ‘Michael’, el biopic de Michael Jackson llega a los cines de todo el mundo esta semana tras un estreno para fans en Berlín. Una película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, que cuenta la historia del rey del pop desde que comenzó como niño en los Jackson Five hasta finales de los años 1980.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente a marzo. (Texto)

07:00 GMT.- Luxemburgo.- UE EXTERIORES.- Los Ministros de Exteriores de la UE celebran una reunión que estará centrada en el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la UE, así como en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- París.- UNESCO MEDIO AMBIENTE.- La Unesco asegura, en su último informe, que la mitad de sus sitios hoy más amenazados, en los que se incluyen bosques, glaciares o islas, se salvarían de daños irreversibles si la comunidad internacional logra evitar que la temperatura suba más de 1 °C de aquí a 2050

07:30 GMT.- Bruselas.- UE HUNGRÍA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronuncia su sentencia sobre la legislación húngara que imponía restricciones a contenido LGTBIQ+ bajo el pretexto de proteger a la infancia.

08:00 GMT.- Londres.- ISABEL II CENTENARIO.- Se cumplen 100 años del nacimiento de la difunta Isabel II del Reino Unido, la más longeva al frente de la corona británica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Bruselas.- IRÁN GUERRA.- Los ministros de Transporte de los países de la Unión Europea analizan en una reunión telemática el impacto del conflicto en Oriente Medio en el sector de la movilidad, anunció este viernes el Consejo de la UE

08:30 GMT.- Madrid.- PALESTINA INFANCIA.- La jefa de la oficina de Unicef en Gaza, Sonia Silva, explica en rueda de prensa la situación «crítica» de los niños en la Franja. (Texto)

10:00 GMT.- Berlín.- CLIMA CRISIS.- El ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, y sus homólogos de Turquía, sede de la próxima COP31, y de Australia, ofrecen una rueda de prensa previa al Diálogo del Clima de Petersberg, (Texto)

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO HUELGA.- Los conductores del Metro de Londres secundan una huelga de 24 horas en protesta por cambios laborales. (Texto)

15:00 GMT.- Roma.- PAPA FRANCISCO.- La Basílica de Santa María La Mayor celebra una misa con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, cuyos restos descansan por deseo propio en una de las capillas laterales del templo. (Texto) (Foto)

Ankara.- TURQUÍA OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza una visita de dos días a Turquía, donde se reunirá con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y con el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, entre otros. (Texto) (Foto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El pueblo ucraniano de Malá Tokmachka, situado en la región sureña de Zaporiyia, se ha convertido en el símbolo de la fallida ofensiva rusa desde finales de 2025. La propaganda rusa, sedienta de victorias, informa repetidamente desde hace un año de la toma de dicha localidad, sin que los combates en la zona hayan nunca cesado del todo. (Texto)

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- Olly Robbins, destituido como alto funcionario del Ministerio británico de Exteriores, explica ante el Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes el proceso de revisión de antecedentes de seguridad de Peter Mandelson, quien fue destituido en septiembre de 2025 como embajador del Reino Unido en Estados Unidos por sus pasados vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. (Texto)

Astaná.- KAZAJISTÁN MONGOLIA.- Kazajistán recibirá al presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, quien se encuentra de visita oficial. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Lisboa, donde tiene previsto reunirse con su homólogo portugués, António José Seguro, y el primer ministro Luís Montenegro, tras su visita a España y Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Lisboa, donde se reunirá con el primer ministro, Luís Montenegro, y el presidente de Portugal, António José Seguro.

Hamburgo.- BEIERSDORF RESULTADOS.- Beiersdorf, que produce la marca Nivea, entre otras, presenta los resultados del primer trimestre.

Cannes (Francia).- FRANCIA IA- El festival internacional de Cine hecho con Inteligencia Artificial (IA), conocido como ‘WAIFF’ por sus siglas en inglés, da comienzo este martes a su segunda edición en la ciudad balneario de Cannes (sureste), donde se premiará a la mejor película de este tipo entre finalistas de todo el mundo. (Texto) (Vídeo) (Foto )

América

13:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- El artista David Archuleta presentará en Miami su libro ‘Devout’ (Devoto), sus memorias sobre cómo pasó de vivir en una comunidad de mormones a ser uno de los principales cantantes latinos abiertamente gay de la generación milenial en Estados Unidos tras participar en ‘American Idol’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA UE.- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela lleva a cabo el seminario online ‘Ruta del café y el cacao venezolano al mercado europeo: adaptación a las nuevas normas de deforestación de la UE», diseñado para preparar a los sectores productivos del país ante las nuevas exigencias del mercado comunitario. (Texto)

14:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA AGUA.- Especialistas y altos funcionarios del sector del agua en Latinoamérica debaten en un encuentro este martes en Panamá las claves para mejorar la calidad de prestación del servicio del agua a través de una buena gobernanza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- ONU SECRETARIO GENERAL.- La expresidenta chilena Michelle Bachelet y el diplomático argentino Rafael Grossi, director general del OIEA, participan en sendos diálogos en Naciones Unidas para presentar sus candidaturas a la secretaría general de la organización, en sucesión de António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Nueva York.- COLOMBIA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Colombia y el proceso de implementación del acuerdo de paz, con especial atención a la seguridad en zonas rurales y la violencia contra líderes sociales y excombatientes.

14:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- El exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh tendrá su audiencia de confirmación en el Senado como nominado del presidente, Donald Trump, a la jefatura de la Fed tras la salida de su actual presidente, Jerome Powell, en mayo próximo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Bogotá.- AI INFORME COLOMBIA.- Amnistía Internacional explica en una rueda de prensa los detalles de su informe anual con un enfoque en Colombia y Venezuela. Hotel Dann Carlton de la 94. (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- Ciudad de Guatemala – La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala brinda una rueda de prensa a 28 años del homicidio del sacerdote Juan José Gerardi Conedera, asesinado en 1996 en su iglesia con una piedra después de presentar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires – LUIS BRANDONI – El actor argentino Luis Brandoni, fallecido este lunes, recibe sepultura en el Panteón de los Artistas del cementerio de Chacarita, en Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY POBREZA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta un informe con los resultados de los principales indicadores de desigualdad para el año 2025. (Texto)

Miami.- EEUU TECNOLOGÍA.- La tercera edición de Startup Olé Miami reúne a ‘startups’ y emprendedores del sector tecnológico, incluida una delegación de la administración española, con el objetivo de conectarlos con inversores, corporaciones, medios de comunicación y administraciones públicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Guadalajara.- MÉXICO CINE.- El director estadounidense Darren Aronofsky, famoso por cintas como ‘Réquiem por un sueño’, ‘El Cisne Negro’ o ‘La Ballena’, ofrece una clase magistral en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- PAPA FRANCISCO.- A un año de su fallecimiento, Argentina recuerda y homenajea al papa Francisco con una misa en la icónica Basílica de Luján, en las afueras de Buenos Aires (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Chile – CHILE MÚSICA (Entrevista) – Embarazada de su tercer hijo y recién aterrizada en Chile, la artista española Rita Payés (Vilassar de Mar, 1999) reflexionó en una entrevista con EFE sobre la situación actual de la industria musical y afirmó que «los conciertos pequeños se quedan sin público» porque «los grandes artistas lo eclipsan todo». Por Victor Castelló (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz – BOLIVIA ELECCIONES – Bolivia tendrá por primera vez a dos gobernadoras regionales elegidas en las urnas desde la aprobación de la nueva Constitución en 2009, un hecho considerado como un avance, «aunque todavía insuficiente» por organizaciones de mujeres que demandan profundizar aun más la «democracia paritaria». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

07:00 GMT.- Jerusalén.- ARGENTINA ISRAEL.- El presidente argentino, Javier Milei visita la Iglesia del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén en el contexto de su visita oficial a Israel.

18:00 GMT.- Jerusalén.- ARGENTINA ISRAEL.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en Jerusalén en la ceremonia oficial de encendido de antorchas por el 78vo Día de la Independencia de Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe celebra una reunión de emergencia por videoconferencia para analizar la situación en la región, la agresión iraní contra los Estados del Golfo y las amenazas iraníes contra estos.

Jerusalén.- ISRAEL ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, llega a Jerusalén para recibir la Medalla Presidencial de Honor otorgada por su homólogo israelí, Isaac Herzog, durante las celebraciones oficiales del Día de la Independencia de Israel (este martes y miércoles) e inaugurará el traslado de la embajada argentina a la Ciudad Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amán.- JORDANIA TURISMO.- Crónica sobre la situación del sector turístico en Jordania en un momento de inestabilidad regional, con entrevistas al director de la Autoridad de Activación de Turismo de Jordania, el presidente de la Asociación Jordana de Agentes de Viajes y Turismo y el presidente del Consejo de Comisionados de la Autoridad Regional de Desarrollo y Turismo de Petra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amán.- JORDANIA UE.- Jordania acoge la Conferencia de Inversión Jordania–Unión Europea 2026, que tendrá lugar en el mar Muerto bajo el patrocinio del monarca jordano, Abdalá II, y con la participación de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, además de otros altos representantes europeos e internacionales, así como inversores.

África

10:30 GMT.- Malabo.- PAPA GUINEA ECUATORIAL.- El papa llega a Guinea Ecuatorial, última etapa de su viaje por África, y visita al presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema, y también mantendrá un encuento con el mundo de la cultura y visita al hospital psiquiátrico ‘Jean Pierre Olié’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nairobi.- KENIA PROTESTA.- Protesta convocada por activistas jóvenes y varios grupos de la sociedad civil en Nairobi contra el encarecimiento del combustible y el coste de la vida por el conflicto en Oriente Medio.

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Tokio.- JAPÓN DEFENSA.- El Gobierno de Japón aprobó este martes la flexibilización de su normativa sobre la exportación de material defensivo, que permitirá al país vender armas al extranjero por primera vez, en un intento por impulsar la cooperación en materia de seguridad en medio de conflictos como los de Irán y Ucrania. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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