Temas del Día de Internacional del Martes, 21 de abril de 2026 (20:00 horas)

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo en las conversaciones en Pakistán.

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– En Teherán, el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, afirmó que Irán está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

– Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo político este martes para ampliar el marco legal de sanciones contra Irán y poder imponer medidas restrictivas, además, a quienes violen el derecho a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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– El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe celebra una reunión de emergencia por videoconferencia para analizar la situación en la región, la agresión iraní y sus amenazas contra los Estados del Golfo.

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– El Ejército israelí confirmó que su Fuerza Aérea bombardeó este martes cerca de la línea donde las tropas siguen apostadas en el sur del Líbano, después de que presuntamente milicianos de Hizbulá se acercaran a los soldados; algo que también sucedió ayer lunes.

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– El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Elíseo al primer ministro libanés, Nawaf Salam, en el contexto de la tensión que vive Oriente Medio.

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– Tailandia ha vuelto a poner sobre la mesa el proyecto de construcción de un puente terrestre que conecte el océano Índico con el Pacífico, con el objetivo de abrir nuevas rutas al comercio en un contexto marcado por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

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– Las gasolineras de Daca han comenzado a vaciarse tras una subida del 15% del precio diésel, en un país que sobrevive gracias al crudo ruso y a las exenciones de Estados Unidos para esquivar el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

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UE EXTERIORES

Luxemburgo – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten su relación con Israel en un Consejo en el que España prevé solicitar a los Veintisiete suspender su acuerdo de asociación con ese país por violaciones de los derechos humanos como ya ha anunciado el ministro español del ramo, José Manuel Albares.

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– El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este martes «legítimo» cuestionar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y consideró que «si mantiene la política actual, que contraviene su propia historia, no se puede seguir como si nada»

– En la reunión también debatirán sobre el conflicto en Oriente Medio y su impacto en la UE, así como en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.

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– Los ministros de Transporte de los países de la Unión Europea analizan en una reunión telemática el impacto del conflicto en Oriente Medio en el sector.

– El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró que sin una libertad de navegación permanente en Ormuz, las consecuencias serán «catastróficas».

AMNISTÍA INFORME

Londres – La organización Amnistía Internacional presentó hoy su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y advirtió contra la emergencia de un nuevo orden global basado en la lógica de la «depredación» practicada por varios líderes mundiales, entre los que destacó al estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.

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– Se ha enviado información sobre diferentes países de Europa, América, África y Asia.

– Se ha enviado una entrevista con la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

MARADONA JUICIO

Buenos Aires – El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del futbolista; los policías Lucas Farías y Lucas Borges, los primeros agentes en llegar al lugar del fallecimiento; y Cristian Méndez, el entonces jefe de la Policía Científica.

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CUBA EEUU

La Habana – Crece el ruido alrededor del diálogo entre Cuba y EE.UU. después de que el Gobierno de La Habana confirmara haberse reunido con una delegación de la Casa Blanca, que mantiene su amenaza de intervenir en la isla si sus autoridades no ceden a las demandas de Washington.

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– La inusual serie de entrevistas con medios internacionales que ha concedido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en las últimas semanas -sus énfasis, silencios y reiteraciones- aportan claves sobre las posiciones de fondo de la isla en medio de las tensiones con EE.UU.

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– China instó a Estados Unidos a levantar el embargo a Cuba y aseguró que «muchos países» reclaman el fin de las sanciones contra la isla.

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MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México – Las autoridades mexicanas tratan de dilucidar las causas del tiroteo en la emblemática zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta, así como a otras cuatro turistas heridas cuando apenas faltan cincuenta días para el arranque del Mundial de Fútbol en el país norteamericano.

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– El atacante de Teotihuacán admiraba la masacre perpetrada en el instituto estadounidense de Columbine y al dictador nazi Adolf Hitler, según medios mexicanos.

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UCRANIA GUERRA

Moscú – El pueblo ucraniano de Malá Tokmachka, situado en la región sureña de Zaporiyia, se ha convertido en el símbolo de la fallida ofensiva rusa desde finales de 2025. La propaganda rusa, sedienta de victorias, informa repetidamente desde hace un año de la toma de dicha localidad, sin que los combates en la zona hayan nunca cesado del todo.

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PAPA GUINEA ECUATORIAL

Malabo – El papa llega a Guinea Ecuatorial, última etapa de su viaje por África, y visita al presidente de la República, Teodoro Obiang Nguema, y también mantendrá un encuentro con el mundo de la cultura y acudirá a un hospital psiquiátrico. (Por Cristina Cabrejas, enviada especial).

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– Se cumple un año de la muerte del papa Francisco, cuyos restos descansan en una de las capillas de la basílica romana de Santa María la Mayor, donde se celebrará una misa en su memoria y se leerá un mensaje del papa León XIV, quien se encuentra de viaje en África.

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PORTUGAL BRASIL

Lisboa – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Lisboa, donde tiene previsto reunirse con su homólogo portugués, António José Seguro, y con el primer ministro Luís Montenegro, tras su visita a España y Alemania.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – La recta final del escrutinio de las elecciones presidenciales en Perú avanza a cuentagotas a medida que los jurados electorales revisan las actas impugnadas, donde se define al rival que la derechista Keiko Fujimori tendrá en segunda vuelta.

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ISABEL II CENTENARIO

Londres – Este martes, se cumplen cien años del nacimiento de Isabel II, la reina que marcó la época contemporánea del Reino Unido, con siete décadas portando la corona, un tiempo en el que vio a su país perder todo un imperio, ingresar y luego salir de la Unión Europea, y que mantuvo un prestigio intacto pese a los escándalos que rodearon a buena parte de la familia real.

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MICHAEL JACKSON

Berlín – ‘Michael’, el biopic de Michael Jackson llega a los cines de todo el mundo esta semana tras un estreno para fans en Berlín. Una película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jafaar, que cuenta la historia del rey del pop desde que comenzó como niño en los Jackson Five hasta finales de los años 1980.

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Redacción EFE Internacional

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