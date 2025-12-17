Temas del Día de Internacional del Miércoles, 17 de diciembre de 2025 (13.00 horas)

SALVINI JUICIO

Roma – El Tribunal Supremo de Italia examina el recurso contra la absolución del vicepresidente y líder ultraderechista, Matteo Salvini, en el juicio por haber bloqueado en 2019 el desembarco de los inmigrantes salvados por la ONG española Open Arms.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania espera que el Kremlin estudie las condiciones para la paz transmitidas por el presidente Volodímir Zelenski a los mediadores de EE.UU.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, hace en Berlín una declaración de Gobierno previa a la cumbre europea, en la que Alemania espera que salga adelante el préstamo a Ucrania con activos rusos congelados.

– El Kremlin descartó la visita esta semana del emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, aunque espera que Washington informe cuanto antes a Moscú sobre los resultados de las consultas de los últimos días con ucranianos y europeos en Berlín.

– Se enviarán unas claves sobre los esfuerzos de la UE para convencer a Bélgica de que levante su bloqueo al uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Prosiguen los esfuerzos de recuperación de víctimas e infraestructura civil en una Gaza asolada por las lluvias, donde Israel continúa abatiendo a supuestos milicianos en una primera fase del alto el fuego que no termina de darse por finalizada.

– Más de dos años de ofensiva militar contra Gaza han causado decenas de miles de niños heridos, muchos de ellos con secuelas físicas como amputaciones o parálisis que, en Zawaida (centro), la iniciativa TechMed aborda con un tratamiento inusual: la realidad virtual y los videojuegos.

INDONESIA ESPAÑA

Lombok (Indonesia) – La Fiscalía indonesia acusó este miércoles a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok (Indonesia) de planear robar a la española y de matarla cuando esta despertó cabo en su habitación de hotel, en el arranque del juicio en la turística isla.

EEUU GOBIERNO

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso para la nación en el que se espera que subraye las conquistas económicas desde su retorno al poder en un momento en el que la Casa Blanca se muestra preocupada por los efectos que el incremento en el coste de la vida está teniendo en la popularidad del mandatario.

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – La Policía australiana presentó este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el tiroteo masivo contra una festividad judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

– Australia comienza funerales por las víctimas del atentado con fuerte despliegue policial.

– Albanese rinde homenaje a la pareja que perdió la vida intentando impedir matanza de Bondi

VENEZUELA EEUU

Caracas – En los cuatro meses de despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, el chavismo ha configurado una estrategia en caso de agresión enfocada en resistir y agotar al enemigo, una respuesta popular inspirada en Vietnam, según una experta y el propio oficialismo. Por Carlos Seijas Meneses

JAPÓN TURISMO

Tokio – La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica su informe mensual de visitas al país, el primero desde que las autoridades chinas recomendaron a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, donde son el grupo nacional más numeroso, en plena escalada de la tensión diplomática a cuenta de Taiwán.

MÉXICO NAVIDAD

Ciudad de México – Coloridas, festivas y siempre divertidas, las piñatas mexicanas, una de las tradiciones más significativas de la Navidad, marcan la temporada con imágenes que van desde personajes políticos hasta mensajes sociales.

SALUD TENDENCIAS

Ginebra – Entrevista con el médico e investigador estadounidense Jon Kabat-Zinn, mundialmente conocido como el padre del ‘Mindfulness’, una práctica secular de meditación.

EEUU ARTE

Nueva York – La casa de subastas Sotheby’s inaugura su nueva sede en el edificio brutalista The Breuer, en pleno corazón de Manhattan con una exposición en la que muestra algunas de sus obras subastadas más emblemáticas de colecciones privadas, que van desde el siglo XIX hasta artistas contemporáneos como Basquiat, Dalí, Warhol o Banksy.

CUBA EPIDEMIA

La Habana – El Gobierno cubano incluyó ayuda contra la epidemia de chikunguña y dengue que sufre la isla en una petición internacional que lanzó para paliar los estragos causados por el huracán Melissa, aunque sin precisar su objetivo real, según documentos a los que ha tenido acceso EFE. Por Juan Palop.

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Berlín.- ALEMANIA DRONES.- El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, inaugura el Centro Conjunto de Defensa contra Drones (GDAZ) en Berlín. (Texto) (Foto)

13:30h.- París.- FRANCIA ETA.- El Tribunal de Apelación de París examina la orden europea contra Josu Ternera dictada por la Audiencia Nacional española por la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’. (Texto)(Foto)(Video)

14:00h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, responde a las preguntas de los partidos en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, tras lo cual hace su tradicional declaración de Gobierno previa a la cumbre europea en la que él espera que salga adelante el préstamo a Ucrania con activos rusos congelados. (Texto) (Foto)

16:00h.- Bruselas.- UE PARTIDOS.- El presidente de VOX y de Patriotas por Europa, Santiago Abascal, participa en la cumbre de esa formación en Bruselas. Parlamento Europeo (Texto)(Foto)(Vídeo)(Directo)

17:00h.- Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, entregan al cantautor extremeño Luis Pastor el Premio Luso-Español. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Bruselas.- UE BALCANES.- Cumbre entre la Unión Europea y los países de los Balcanes Occidentales. (Texto)(Foto)(Video)

Bruselas.- UE BALCANES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales.

Ginebra.- SALUD TENDENCIAS.- Entrevista de EFE con el médico e investigador estadounidense Jon Kabat-Zinn, mundialmente conocido como el padre del ‘Mindfulness’, una práctica secular de meditación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA IRÁN.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, se reúne con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Moscú. (Texto)

Londres.- R.UNIDO HUELGA.- Los médicos residentes de Inglaterra inician una huelga hasta el 22 de diciembre para reclamar mejoras salariales.

Pristina.- KOSOVO ELECCIONES.- En Kosovo comienza oficialmente la campaña electoral para las elecciones parlamentarias adelantadas del 28 de diciembre.

Ginebra.- REFUGIADOS CONFERENCIA.- ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, celebra su segundo Foro Global de Refugiados, en el que se planteará la forma de seguir apoyando a este colectivo en medio de un recorte masivo de la ayuda internacional que se les destinaba. (Texto)

París.- MUSEO LOUVRE.- Los trabajadores del museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo, deciden en asamblea si realizan una jornada de huelga para exigir mejoras en las condiciones laborales, como ya hicieron el lunes, cuando el establecimiento permaneció cerrado toda la jornada, coincidiendo con una nueva comparecencia en el senado de su presidenta, Laurence Des Cars. (foto) (vídeo)

Madrid.- MÚSICA JOAQUINA.- La joven artista venezolana Joaquina, que con 21 años está a punto de finalizar su primera gira mundial, defiende en una entrevista con EFE a la gente de su edad, la llamada ‘generación de cristal’ que algunos consideran muy frágil pero que «en realidad es motor de cambio en muchos países, entre ellos Venezuela». (Texto) (Foto)

América

14:30h.- Lima.- PERÚ MINERÍA.- La organización CooperAcción presenta el 37 informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), días después de que el Congreso decidiera ampliar por un año más el registro para que los mineros informales regularicen sus actividades en el país. Hotel Meliá, Av. Salaverry 2599, San Isidro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- HAITÍ CRISIS.- El consejo permanente de la OEA debate la creación de una misión especial en Haití

19:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Organizaciones civiles y líderes comunitarios realizan una vigilia frente a las instalaciones de un centro migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar para denunciar abusos, incluidas detenciones y desapariciones, con motivo del Día Internacional del Migrante (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Nueva York.- NIKE RESULTADOS.- Nike publica sus resultados del segundo trimestre fiscal de 2026 tras el cierre de Wall Street, en un contexto de creciente atención a las cifras de gasto del consumidor y tendencias de ventas en el sector de artículos deportivos.

Brasilia.- BRASIL BOLSONARO.- Un equipo médico de la Policía Federal examina a Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo, para esclarecer si el expresidente brasileño necesita pasar por el quirófano para extirpar dos hernias inguinales, conforme solicitan sus abogados.

Nueva York.- EEUU ARTE.- Sotheby’s expone algunas de sus obras más emblemáticas en el interior del edificio brutalista The Brauer, en pleno corazón de Manhattan (Nueva York), con piezas de colecciones privadas y museísticas de artistas como Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Banksy y Lucian Freud. Sotheby’s (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- POESÍA IA.- El artista Marcos de la Fuente presenta en Nueva York su nuevo libro, ‘El poeta vs la máquina’, un poemario bilingüe en español e inglés que combina poemas con fotos, animaciones, vídeos en realidad aumentada generados por inteligencia artificial (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Rincón.- CUBA RELIGIÓN.- Fin de la tradicional peregrinación religiosa al santuario nacional de San Lázaro, en El Rincón, a 20 kilómetros de La Habana. Cientos de cubanos, tanto católicos como yorubas, acuden para pedir milagros al santo o cumplir promesas. Santuario Nacional de San Lázaro (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO NAVIDAD.- Las piñatas mexicanas, una de las tradiciones más significativas de navidad, marcan la temporada con imágenes que van desde personajes políticos hasta mensajes sociales (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- El rap improvisado en español en Estados Unidos atraviesa una etapa de expansión que rompe con décadas de estigmas y con su antigua asociación a la criminalidad, y que hoy consolida al ‘freestyle’ como una vía creativa y profesional para jóvenes hispanos y como un movimiento que va «mucho más allá de la música», según dijeron a EFE expertos.

O.Medio

11:00h.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Más de dos años de ofensiva militar contra Gaza han causado decenas de miles de niños heridos, muchos de ellos con secuelas físicas como amputaciones o parálisis que, en Zawaida (centro), la iniciativa TechMed aborda con un tratamiento inusual: la realidad virtual y los videojuegos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Rabat.- MARRUECOS FOTOGRAFÍA.- Presentación de la edición 2026 de ValenciaPhoto, Festival Internacional de Fotografía y Debate, que en su próxima edición tendrá a Marruecos como país invitado. (Texto)

Asia

Pionyang.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Corea del Norte conmemora el aniversario de la muerte de Kim Jong-il, padre del actual líder.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica su informe mensual de visitas al país, el primero desde que las autoridades chinas recomendaron a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago, donde son el grupo nacional más numeroso, en plena escalada de la tensión diplomática a cuenta de Taiwán.

Tokio.- JAPÓN PARLAMENTO.- El Parlamento japonés, la Dieta, celebra la última jornada de la sesión extraordinaria de 2025, en la que se espera que la primera ministra, Sanae Takaichi, haga un repaso de los proyectos y leyes aprobados durante el período, y las tareas pendientes de cara al próximo año.

Harbin (China).- CHINA TURISMO.- Se inaugura el Festival de Hielo y Nieve de Harbin (noreste de China), un clásico del invierno chino que hace frente al frío extremo del invierno con la construcción de centenares de esculturas de hielo y nieve. (Texto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- MEDICINA TRADICIONAL.- Nueva Delhi es sede este miércoles de la segunda Cumbre Global de la OMS sobre Medicina Tradicional, coorganizada por el Gobierno de la India y la Organización Mundial de la Salud, que reúne a ministros y responsables sanitarios de más de 20 países.

Lombok.- INDONESIA ESPAÑA.- Comienza en la isla indonesia de Lombok el juicio por el supuesto asesinato de la española Matilde Muñoz, del que se acusa a dos hombres, sospechosos de matarla en su habitación de hotel la madrugada del 2 de julio y ocultar meses su cadáver. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- Japón publica sus datos de la balanza comercial para el mes de octubre.

PALABRA DEL AÑO

Madrid – La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) celebra su vigésimo aniversario en un acto durante el que se dará a conocer cuál es la palabra del año 2025.

LATINOAMÉRICA MIGRACIÓN

Ciudad de Panamá- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanza un informe sobre la contribución económica de la migración venezolana en Latinoamérica.

