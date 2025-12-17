Temas del Día de Internacional del miércoles 17 de diciembre de 2025 (19.00 horas)

SALVINI JUICIO

Roma – El Tribunal Supremo de Italia confirmó este miércoles la absolución del vicepresidente del país y líder de La Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, al rechazar el recurso que pedía revisar la sentencia por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG española Open Arms, cuando era ministro del Interior.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a EE.UU. que dé una respuesta a las últimas declaraciones de su homólogo, Vladímir Putin, y de otros dirigentes rusos sobre la voluntad del Kremlin de seguir luchando en 2026 si fracasan las negociaciones de paz que impulsa Washington.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, lanzó un último llamamiento a sus homólogos para que acuerden en la cumbre europea que comienza este jueves el uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania y advirtió de que Alemania y Europa no pueden simplemente observar cómo el mundo se reordena y ser «los peones» de las grandes potencias.

– El Kremlin descartó la visita esta semana del emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, aunque espera que Washington informe cuanto antes a Moscú sobre los resultados de las consultas de los últimos días con ucranianos y europeos en Berlín.

– Se han enviado unas claves sobre los esfuerzos de la UE para convencer a Bélgica de que levante su bloqueo al uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén –

– El Ejército israelí hirió este miércoles a cuatro gazatíes en la ciudad de Gaza tras disparar un mortero que «se desvió de su objetivo», según alegó un comunicado castrense, y causó heridas también a cuatro palestinos durante una incursión militar en Nablus, en Cisjordania ocupada, según fuentes médicas y locales.

– El servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil cifró en 17 los edificios que han colapsado completamente en Gaza hasta este miércoles por las lluvias que han azotado el enclave en los últimos días, y en más de 90 los que han sufrido derrumbes parciales y ponen en riesgo a la población.

– Más de dos años de ofensiva militar contra Gaza han causado decenas de miles de niños heridos, muchos de ellos con secuelas físicas como amputaciones o parálisis que, en Zawaida (centro), la iniciativa TechMed aborda con un tratamiento inusual: la realidad virtual y los videojuegos.

INDONESIA ESPAÑA

Lombok (Indonesia) – La Fiscalía indonesia acusó este miércoles a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok (Indonesia) de planear robar a la española y de matarla cuando esta despertó cabo en su habitación de hotel, en el arranque del juicio en la turística isla.

EEUU GOBIERNO

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso para la nación en el que se espera que subraye las conquistas económicas desde su retorno al poder en un momento en el que la Casa Blanca se muestra preocupada por los efectos que el incremento en el coste de la vida está teniendo en la popularidad del mandatario.

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – La Policía australiana presentó este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el tiroteo masivo contra una festividad judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

– Australia comienza funerales por las víctimas del atentado con fuerte despliegue policial.

– La Policía de Filipinas anunció que investigará la estancia en el país de los dos acusados de perpetrar el atentado contra comunidad judía de Sídney el pasado domingo, tras pasar en él casi todo el mes de noviembre, hasta que el día 28 salieron rumbo a Australia.

VENEZUELA EEUU

Caracas – En los cuatro meses de despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, el chavismo ha configurado una estrategia en caso de agresión enfocada en resistir y agotar al enemigo, una respuesta popular inspirada en Vietnam, según una experta y el propio oficialismo. Por Carlos Seijas Meneses

– El canciller venezolano, Yván Gil, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de China, Wang Yi, quien manifestó la «solidaridad» de su país y el «apoyo firme a Venezuela en la defensa de su soberanía, su independencia y su estabilidad».

JAPÓN TURISMO

Tokio – La llegada de turistas chinos a Japón se ralentizó en noviembre, en medio de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín, a pesar de que el archipiélago registró una cifra récord de 3.518.000 visitantes internacionales, un 10,4 % más que en el mismo mes de 2024, detalló este miércoles una fuente oficial.

MÉXICO NAVIDAD

Ciudad de México – Como cada Navidad, el popular y milenario arte de las piñatas mexicanas vuelve a protagonizar el decorado en estas fechas festivas, marcadas en esta ocasión por un alza de precios que perjudica la venta de estos productos, según indicaron este miércoles a EFE varios artesanos y comerciantes del sector. Por Diego Estrada

SALUD TENDENCIAS

Ginebra – Jon Kabat-Zinn (Nueva York, 1944), considerado el padre de la meditación de atención plena, popularizada como «mindfulness», sostiene en una entrevista con EFE que los algoritmos son comparables a un «veneno» para la consciencia humana y recomienda que los padres presten atención a lo que están causando en sus hijos.

EEUU ARTE

Nueva York – La casa de subastas Sotheby’s inaugura su nueva sede en el edificio brutalista The Breuer, en pleno corazón de Manhattan con una exposición en la que muestra algunas de sus obras subastadas más emblemáticas de colecciones privadas, que van desde el siglo XIX hasta artistas contemporáneos como Basquiat, Dalí, Warhol o Banksy.

CUBA EPIDEMIA

La Habana – El Gobierno cubano incluyó material para luchar contra la epidemia de chikunguña y dengue que sufre la isla dentro de una petición internacional por los estragos del huracán Melissa, pero sin especificar su objetivo real, según documentos a los que ha tenido acceso EFE. Por Juan Palop.

– El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) confirmó este miércoles cinco nuevos muertos en la actual epidemia de dengue y chikunguña, por lo que el total de fallecidos se elevó a 52.

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

