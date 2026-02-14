Temas del día de Internacional del sábado 14 de febrero (13:00 horas)

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich – Segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, centrada en las tensiones transatlánticas, la soberanía europea en defensa y la guerra rusa en Ucrania, con la participación de numerosos líderes.

– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y «renovar la mayor civilización de la humanidad», porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial es «inevitable». Rubio también alertó de los efectos de la «migración masiva» y la «desindustrialización» en Occidente.

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que ha llegado el momento de revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE) durante un discurso en el que instó a Europa a ser más independiente para garantizar su propia seguridad.

– El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aseguró que «algunas personas» en Estados Unidos «todavía están haciendo lo posible» por «atacar y difamar» a su país, y que, en caso de que Washington «cruce líneas rojas» como Taiwán, «llevaría probablemente a un conflicto».

– El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Europa debe avanzar hacia una OTAN más europea y debe estar «lista para luchar» ante la amenaza rusa.

– El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

– El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich. (15:00 H)

– La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una discusión en la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre las dependencias en el comercio y las cadenas de suministro global.

UCRANIA GUERRA

Múnich – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibe en representación de la sociedad civil ucraniana el premio Ewald von Kleist de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un acto en el que el primer ministro polaco, Donald Tusk, destacará la valentía, el sacrificio y la determinación de defender su libertad y la de toda Europa frente a la agresión rusa.

– Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio.

ISRAEL PALESTINA

Nablus (Cisjordania) – La educación en el territorio palestino de Cisjordania atraviesa una grave crisis marcada por recortes salariales a maestros, restricciones de movilidad, ataques de colonos y redadas israelíes, que arrojan a decenas de miles de niños a un futuro incierto.

– La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, defendió a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ante los países europeos que han «difundido desinformación» pidiendo su dimisión al atribuirle haber dicho que Israel es el «enemigo común de la humanidad».

EEUU VENEZUELA

Washington – El viaje del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, a Venezuela y la relajación de restricciones estadounidenses para que petroleras foráneas operen en el país caribeño ha iniciado esta semana una nueva fase en la reapertura al exterior del mercado de hidrocarburos venezolano acordada por Washington y Caracas.

– Diecisiete presos políticos fueron liberados este sábado en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas, anunció el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, en redes sociales.

EEUU INMIGRACIÓN

Washington – El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. arranca este sábado sin un plazo claro para su reapertura en el horizonte debido a la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto y la división entre republicanos y demócratas sobre las acciones del servicio de inmigración.

EEUU ESPACIO

Miami – La cápsula Dragon de SpaceX con los cuatro astronautas de la Crew-12 se acoplará este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras partir el viernes de Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica de uno de sus integrantes. (La llegada al laboratorio orbital está prevista para las 15:15 (20:15 GMT).

CINE BERLINALE

Berlín – La cantante británica Charli XCX protagoniza el falso documental 'The Moment', que se proyecta en la sección Panorama de la Berlinale, un festival en el que este sábado acoge en la competición 'Rosebush Prunin', del brasileó Karim Ainouz, con uno de los repartos más esteleares del festival: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Pamela Anderson o Elena Anaya.

– La chilena Maite Alberdi presenta, fuera de competición en la Berlinale, su nuevo documental, 'Un hijo propio', del que habla en una entrevista con EFE.

DÍA SAN VALENTÍN

Tokio.- En Japón una cita perfecta se puede reservar a golpe de clic. Sin promesas de futuro y con un plan a medida, el archipiélago ha encontrado la forma de pasar un San Valentín de película a pesar de la soltería gracias al alquiler de parejas, un servicio por horas cada vez más extendido.

Viena- El Museo Belvedere de Viena propone este sábado a los enamorados un plan original por San Valentín: darse un beso delante de 'El beso' de Gustav Klimt, una de las obras de arte más célebres de la historia.

Nueva York – Poco después de terminar la Navidad, los escaparates de Nueva York se llenan de corazones, cupidos y decoraciones en tonos rojos y rosas que recuerdan a los estadounidenses que deben pensar en su regalo de San Valentín, pero la clásica celebración del amor romántico ha evolucionado: la pareja pierde terreno y el amor propio y los amigos ganan peso.

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro – El carnaval de Río se calienta con el desfile del Cordão da Bola Preta, la mayor comparsas de Brasil.

MUJERES CARNAVAL

Patsch (Austria) – Seis audaces vecinas de Patsch, un pequeño pueblo en los Alpes del Tirol austríaco, protagonizaron en 1958 una revolución en la conquista de la autonomía femenina al hacer suyo un tradicional desfile con campanas durante carnavales que los hombres llevaban siglos monopolizando. Por Núria Morchón

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio.

Berlín.- CINE BERLINALE.- La cantante británica Charli XCX protagoniza el falso documental 'The Moment', que se proyecta en la sección Panorama de la Berlinale, un festival en el que este sábado acoge en la competición 'Rosebush Prunin', del brasileó Karim Ainouz, con uno de los repartos más esteleares del festival: Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Pamela Anderson o Elena Anaya.

Berlín.- CINE BERLINALE.- Se celebra la 76a edición del Festival de Cine Internacional de Berlin, Berlinale. (hasta el día 22)

Múnich.- CONFERENCIA SEGURIDAD.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- Líderes y ministros de Europa y del continente americano participan en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, entre ellos el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o el titular de Exteriores chino, Wang Yi.

10:00h.- Budapest.- HUNGRÍA POLÍTICA.- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ofrece en Budapest un discurso para valorar su gestión del año anterior, en vista de las próximas elecciones generales del 12 de abril.

17:30h.- Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa en una discusión en la Conferencia de Seguridad de Múnich en la que hablará de las dependencias en el comercio y las cadenas de suministro global.

19:30h.- Múnich.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibe en representación de la sociedad civil ucraniana, el premio Ewald von Kleist de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un acto en el que el primer ministro polaco, Donald Tusk, pronunciará la laudatio para destacar la valentía, el sacrificio y la determinación de defender su libertad y la de toda Europa frente a la agresión rusa.

París – ESPAÑA ORQUESTA – «Servir a la cultura española requiere mucho estudio» y es una «responsabilidad» que el director orquestal estadounidense Kent Nagano asegura que se está tomando «muy, muy en serio» antes de tomar las riendas en septiembre de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) para cinco temporadas.

Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES – El director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Francesco La Camera, en una entrevista con EFE, señala que la situación actual en Venezuela -incluido el posible resurgir de su industria petrolera- no evitará que los países inviertan más en renovables, pues «buscan seguridad» cuando detectan volatilidad en los mercados energéticos.

América

Ciudad de Guatemala – GUATEMALA JUSTICIA (Claves) – Guatemala vive una férrea pugna por el control del poder judicial, en un proceso compuesto para varias elecciones y nominaciones que resulta trascendental para el combate a la corrupción en el país centroamericano e incluye la renovación de cargos estratégicos en el sistema de justicia y el ente electoral.

Tijuana – MÉXICO EEUU – El sector empresarial de Tijuana, en el noroeste de México, advierte sobre posibles pérdidas de nuevas inversiones en la frontera debido al tipo de cambio del dólar, que continúa depreciándose en medio de las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.

Ciudad de Panamá.- AGUA GOBERNANZA.- La escasez o la sobreabundancia del agua son dos caras de una misma moneda que exhibe la crisis hídrica global, que se asocia no solo al cambio climático sino también con la llegada de nuevas tecnologías y negocios, lo que deja claro que la gobernanza de este recurso es ahora «más importante» que nunca, afirma a EFE el especialista senior de Agua y Coordinador Global de Scalewat de FAO, Benjamin Kiersch. Por Giovanna Ferullo Mena

Bogotá – COLOMBIA CONFLICTO – Se cumplen 60 años de la muerte en su primer combate del sacerdote colombiano Camilo Torres, 'el cura guerrillero', promotor de la Teología de la Liberación en América Latina y símbolo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyos posibles restos están en proceso de identificación.

Barranquilla.- COLOMBIA CARNAVAL.- El Carnaval de Barranquilla, declarado por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, celebra el desfile de la Batalla de las Flores.

El Alto.- BOLIVIA CARNAVAL.- A más de 4.000 metros de altura la ciudad de El Alto en Bolivia celebra el carnaval andino con comparas, bailes folclóricos y música en vivo. La ciudad más joven del país también celebra a su manera con agradecimientos a la Pachamama o Madre Tierra,

Quito.- ECUADOR FLORES.- Ecuador, tercer país exportador mundial de rosas, se reinventa para conquistar a las nuevas generaciones y a nuevos mercados con rosas de todos los colores posibles, del blanco al negro, y efectos vibrantes para todos los gustos, como pétalos brillantes. Por Susana Madera.

13:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- El caraval de Río se calienta con el desfile del Cordão da Bola Preta, la mayor comparsas de Brasil.

14:00h.- Nueva York.- EEUU SAN VALENTÍN.- Poco después de que termine la Navidad, los escaparates de Nueva York se llenan de corazones, cupidos y decoraciones en tonos rojos y rosas que recuerdan a los estadounidenses que deben pensar en su regalo de San Valentín, sin embargo, la clásica celebración del amor romántico ha evolucionado: la pareja pierde terreno y el amor propio y los amigos ganan peso.

21:15h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La cápsula Dragon de SpaceX con los cuatro astronautas de la Crew-12 se acoplará este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras partir el viernes de Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra aproximadamente un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica e uno de sus integrantes. La llegada al laboratorio orbital esta prevista para las 15:15 (20:15 GMT).

Córdoba (Argentina) – El Festival Cosquín Rock 2026 acoge desde este sábado y durante dos días a más de cien bandas con las actuaciones estelares de Lali Espósito, Fito Páez, Dillon, Trueno y Hermanos Gutiérrez, entre otros, en la ciudad argentina de Córdoba.

O.Medio y África

Adís Abeba.- UNIÓN AFRICANA CUMBRE.- Se inaugura la 39.ª Cumbre Ordinaria de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Africana para abordar asuntos candentes del continente como paz y seguridad, integración económica o resiliencia climática.

Argel.- ARGELIA PLANTACIÓN.- Argelia planta cinco millones de árboles en un día después de sembrar casi un millón y medio el pasado mes de octubre.

09:00h.- Nablus.- ISRAEL PALESTINA.- La educación en el territorio palestino de Cisjordania atraviesa una grave crisis marcada por recortes salariales a maestros, restricciones de movilidad, ataques de colonos y redadas israelíes, que arrojan a decenas de miles de niños a un futuro incierto.

10:00h.- Rabat.- MARRUECOS ELECCIONES.- La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) organiza, en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert una conferencia bjo título: «Los derechos de la juventud en la agenda de las elecciones legislativas 2026: desafíos y apuestas de la inclusión y el impacto». Hotel Barceló (antes Farah)

Asia

11:00h.- Bangkok.- TAILANDIA ELECCIONES.- Un grupo de activistas estudiantiles tienen previsto manifestarse en Bangkok para denunciar presuntas irregularidades durante las elecciones celebradas el 8 de febrero y en las que se impuso el partido gobernante Bhumjaithai, de tendencia conservadora Bangkok Art and Cultural Center

11:00h.- Tokio.- JAPÓN SAN VALENTÍN.- En Japón una cita perfecta se puede reservar a golpe de clic. Sin promesas de futuro y con un plan a medida, el archipiélago ha encontrado la forma de pasar un San Valentín de película a pesar de la soltería gracias al alquiler de parejas, un servicio por horas cada vez más extendido.

