Temas del día de Internacional del sábado 14 de marzo (19:00 horas)

6 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Beirut/Jerusalén/Washington- En el decimoquinto día de la guerra en Oriente Medio, Estados Unidos atacó esta madrugada la isla iraní de Jarg, centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica, así como a milicias proiraníes en Bagdad, mientras Israel intensifica su ofensiva en Líbano.

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– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que «muchos países» enviarán «buques de guerra» al estrecho de Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

– Al menos 15 personas murieron este sábado en la ciudad iraní de Isfahán (centro) en ataques de Israel y Estados Unidos contra una zona industrial, informaron las autoridades locales.

– Un bombardeo israelí en Líbano mató esta madrugada a doce trabajadores médicos, mientras el país trata de lidiar con su crisis de desplazados, que superan ya los 800.000. (Texto) (foto)

– El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano asciende ya a 826 y el de heridos supera los 2.000.

– El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este sábado en Beirut que las órdenes de evacuación israelíes emitidas para amplias regiones del Líbano violan la ley humanitaria internacional, al no garantizar una protección mínima para la población civil.

– Guterres alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles.

– Israel planea llevar a cabo una «invasión masiva» en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá, según una información publicada este sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes.

– Seguimiento de manifestaciones contra la guerra convocadas en numerosas ciudades.

CUBA EEUU

La Habana -La atención sobre Cuba continua después de que su presidente, Miguel Díaz-Canel, revelara que el país está negociando con EEUU mientras ya comenzaron las excarcelaciones de presos anunciadas por las autoridades tras la negociación con el Vaticano.

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UCRANIA GUERRA

Berlín – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades de Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que las autoridades lamentaron siete muertes, cuatro de ellas en la capital.

– La guerra en Oriente Medio empieza a pasar factura a la economía de Ucrania, ya que los precios comienzan a subir, mientras Kiev estudia opciones para financiar gastos sociales y de defensa esenciales en caso de que el préstamo de 90 000 millones de euros de la UE siga bloqueado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los rusos que viven en las grandes ciudades están aprendiendo a vivir sin internet, ya que las autoridades bloquean arbitrariamente desde hace diez días la telefonía móvil con la excusa de la seguridad ante los drones ucranianos, aunque la prensa apunta que, en realidad, el Kremlin se está preparando para la desconexión del país de la red mundial al estilo chino. (Texto) (Foto)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- Los talibanes de Afganistán afirmaron este sábado haber atacado con drones un centro militar en Islamabad, en lo que sería la primera vez que un aparato de este tipo alcanza la capital de Pakistán, en plena escalada de un conflicto que se agrava desde hace semanas.

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FRANCIA ELECCIONES (previa)

París – Unos 48,7 millones de electores franceses se han registrado para votar en las elecciones municipales francesas, que celebran mañana domingo su primera vuelta, con el fin de renovar los consistorios de aproximadamente 35.000 pueblos y ciudades, y que servirán como barómetro para las presidenciales de 2027.

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BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece en una unidad de cuidados intensivos en Brasilia por una bronconeumonía, mientras su familia demanda que se le conceda la prisión domiciliaria para cumplir en casa la condena de 27 años de cárcel por golpismo.

CANADÁ POLÍTICA

Toronto (Canadá).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, cumple un año desde que asumió la jefatura del ejecutivo del país, tras la dimisión de su antecesor, Justin Trudeau, 12 meses marcados por el enfrentamiento político y comercial iniciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Canadá.

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JÜRGEN HABERMAS

Berlín – El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según confirmó a EFE su editorial en Alemania, Suhrkamp.

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(Se han enviado perfil y reacciones a la muerte del filósofo)

ÓSCAR

Los Ángeles (EE.UU.) – El Dolby Theatre de Los Ángeles última los preparativos para la gala de los Óscar, con ‘Los pecadores’, con un récord de 16 nominaciones, y ‘Una batalla tras otra’, con 13, como las grandes favoritas de una 98 edición en la que la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘El agente secreto’, optan en la categoría de película internacional.

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CULTURA IBERA

Mistelbach (Austria)- El tesoro de Tivissa, una de las joyas más enigmáticas de la cultura ibera, protagoniza en Austria una gran exposición interactiva que invita al público a tocar, jugar y adentrarse en una civilización prerromana todavía envuelta en el misterio. Por Núria Morchón

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Redacción EFE Internacional

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