Temas del día de Internacional del sábado 21 de marzo (09:00 horas)

11 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán comienza un nuevo año en medio de una guerra, los incesantes asesinatos de altos cargos del país y sobre todo el desasosiego de un futuro con más incertidumbres que certezas.

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– Sin visos de que el Gobierno de Israel vaya a cesar sus bombardeos a corto plazo en Irán, el régimen de los ayatolás, lejos de mostrar signos de colapso, continúa respondiendo con el lanzamiento de misiles, muchos de ellos con bombas de racimo. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– La creciente inestabilidad internacional, marcada por conflictos como las guerras en Ucrania e Irán y los recientes ataques a infraestructuras energéticas, vuelve a poner de relieve la urgencia de que la Unión Europea avance hacia una autonomía estratégica «en todos los ámbitos», dijo el director del Instituto de Estudios Políticos de París SciencesPo, Luis Vassy, en una entrevista con EFE. (texto) (foto)

– El conflicto continúa en el Líbano en medio de la festividad musulmana de Aíd al Fitr, aunque parece haberse ralentizado con el inicio de estas importantes fechas.

(Se enviará también una crónica desde Shaath, en el Valle de la Bekaa, sobre los bombardeos israelíes que matan a familias enteras en el Líbano)

EEUU CUBA CONVOY

La Habana – El convoy global Nuestra América, una iniciativa impulsada por la Internacional Progresista en apoyo a Cuba frente a las restricciones energéticas derivadas del embargo de EE.UU., converge hacia La Habana con ayuda humanitaria y activistas desde distintos puntos del mundo, inspirado en las flotillas organizadas en otros contextos de crisis.

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UCRANIA GUERRA

Berlín/Washington – Emisarios de los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump tienen previsto reunirse en EE.UU. para hablar de los preparativos de la próxima reunión trilateral de paz con Rusia, que estaba prevista para comienzos de marzo y se aplazó por la guerra de Irán.

– El humor ayuda a los ucranianos a sobrellevar el estrés constante y las atrocidades provocadas por la invasión rusa cuando los chistes se mezclan con las dolorosas realidades de la guerra en la animada escena teatral local. Por Rostyslav Averchuk

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FRANCIA ELECCIONES (previa)

París – La segunda vuelta de las municipales francesas de este domingo mide la fortaleza de la extrema derecha y la izquierda, así como la resistencia de los socialistas en las grandes ciudades, con la vista puesta en puntos simbólicos como París, Marsella, Toulouse o Niza, que puede convertirse en la urbe más grande nunca gobernada por los ‘lepenistas’.

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CUMBRE ULTRACONSERVADORES

Budapest – Budapest acoge hoy la conferencia anual de CPAC, que reúne a líderes ultranacionalistas y ultraconservadores de todo el mundo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, inaugurará el encuentro, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará un mensaje grabado en vídeo. Además, se espera la participación del presidente de Argentina, Javier Milei.

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CUMBRE CELAC

Bogotá.- Se celebra la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá de manos de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la presidencia rotatoria de ese organismo regional en una breve reunión a la que también asistirá el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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– También se celebra una reunión de jefes de Estado participantes en el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países africanos.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- El conflicto entre Afganistán y Pakistán continúa con dos frentes abiertos: el de los ataques y el de la narrativa, con Pakistán asegurando que no ha roto la tregua, tal y como le acusa el régimen talibán, a un par de días de que esta expire.

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R.UNIDO MENINGITIS

Londres- Cuando le anunciaron que su destino de Erasmus era la Universidad de Kent, en Canterbury (sureste de Inglaterra), el estudiante español Carlos Valladares no imaginaba acabar en la ‘zona cero’ de un brote de meningitis B, que ha dejado dos muertos y alrededor de una treintena de casos en el Reino Unido, y ha convertido su experiencia universitaria en un «apocalipsis», según relata en una entrevista con EFE.

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PORTUGAL VIVIENDA

Lisboa – Ante los precios de la vivienda disparados, Lisboa y otras ciudades de Portugal celebran varias manifestaciones, organizada por la plataforma ‘Casa para viver’, contra la crisis inmobiliaria y para denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de centroderecha.

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K-POP BTS

Seúl- La banda BTS, los reyes del K-pop, vuelve a los escenarios en la emblemática plaza de Gwangwhamun, en Seúl, un día después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Arirang’, en un adelanto de su gira mundial, que comienza en abril, y ante la expectativa de que congreguen a decenas de miles de espectadores.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara)

ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este sábado y este domingo una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en Dinamarca el próximo martes 24 de marzo, la Agencia EFE enviará este fin de semana una serie previa con la guía DINAMARCA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

15:00h.- Praga.- REPÚBLICA CHECA PROTESTA.- Praga acoge hoy una gran manifestación convocada por varios grupos cívicos en contra del Gobierno populista y ultranacionalista de la República Checa, liderado por el primer ministro, el magnate Andrej Babis. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL VIVIENDA.- Ante los precios de la vivienda disparados, Lisboa y otras ciudades de Portugal celebran varias manifestaciones, organizada por la plataforma ‘Casa para viver’, contra la crisis inmobiliaria y para denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de centroderecha. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ESPAÑA CINE.- Comienza la edición 35 del Festival de Cine Español de Nantes, con Rodrigo Sorogoyen como invitado de honor. (Texto)

Budapest.- CUMBRE ULTRACONSERVADORES.- Budapest acoge hoy por quinta vez la conferencia CPAC, que reúne a líderes ultranacionalistas y ultraconservadores de todo el mundo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, inaugurará el encuentro, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará un mensaje grabado en vídeo. Además, se espera la participación del presidente de Argentina, Javier Milei. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ELECCIONES.- Francia vive ese sábado la jornada de reflexión de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones municipales, ensayo general de las presidenciales del año próximo. (Texto)

América

13:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- ONG y activistas organizan una jornada de recolección de alimentos e insumos para apoyar a los familiares de presos políticos que llevan 69 días en campamentos a las afueras de las cárceles para exigir la liberación de todos los detenidos. (Texto)

14:00h.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- La cantante de rock argentina Marilina Bertoldi cierra su primera gira por Estados Unidos en Nueva York, donde conversa con EFE acerca de su último álbum, PARA QUIÉN TRABAJÁS Vol. I (2025), los nuevos estilos que explora y sus próximos pasos musicales (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bogotá.- CELAC CUMBRE.- Décima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá de manos de Colombia la presidencia pro tempore de ese organismo regional. Ágora Centro de Convenciones (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- Segunda jornada del Festival Estéreo Picnic 2026, que tendrá como gran protagonista a The Killers. Parque Simón Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

COLOMBIA ECUADOR San Miguel (Colombia) – El cierre de la frontera entre Ecuador y Colombia, ordenado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como parte de la lucha contra el crimen organizado, ha alterado la dinámica económica en la zona binacional, donde los habitantes claman por una solución concertada entre ambos gobiernos que permita recuperar la normalidad. Por Esneyder Negrete (Texto) (Foto) (Video) (Informe a cámara)

Puerto España.- TRINIDAD Y TOBAGO PETRÓLEO.- La escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel repercute mucho más allá del golfo Pérsico, acelerando los esfuerzos de Trinidad y Tobago para reactivar una importante refinería y consolidarse como un centro energético regional. Por Elena Varisca(foto)

Miami.- EEUU ESPAÑA.- La reina Sofía de España entrega en Miami los premios Sofía a la Excelencia, que reconocen a quienes fomentan el aprecio por España y el mundo hispanohablante en Estados Unidos a través de la sabiduría y el humanitarismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Bolivia elegirá a sus alcaldes y gobernadores en las elecciones regionales a cuatro meses de la investidura del presidente Rodrigo Paz, quien busca consolidar su fuerza política con la nueva alianza Patria mientras que el vicepresidente Edmand Lara, que se declaró opositor del mandatario, apoyará por su cuenta la alianza Nuevas Ideas con Libertad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- Entrevista a Victoria Monenegro, una bebé robada con tres días de vida por un militar agentino que mandó arrojar a sus padres desde un ‘vuelo de la muerte’ al Río de la Plata. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- Masacres, desapariciones forzadas, robo de bebés y un importante centro de inteligencia del Plan Cóndor ahogaron la provincia de Buenos Aires, con su capital en La Plata, durante la dictadura argentina que se inició hace 50 años y que perpetró en esta zona el 40 % de los crímenes de Estado.} (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- IRONMAN 70.3 PANAMÁ.- Previa sobre la celebración en la capital panameña de la quinta edición del IRONMAN 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship, una de las pruebas más destacadas del calendario regional de triatlón, que reunirá a más de 1.500 atletas provenientes de más de 50 países. (texto) (Texto)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA DERECHOS HUMANOS.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, interviene con un discurso en las celebraciones del Día de los Derechos Humanos, en el que el país conmemora cada 21 de marzo la masacre de la localidad de Sharpeville, en un contexto este año marcado por las tensiones geopolíticas y los conflictos en Oriente Medio y en otras partes del mundo. (Texto)

Asia

Seúl.- K-POP BTS.- La banda BTS, los reyes del K-pop, vuelve a los escenarios en la emblemática plaza de Gwangwhamun, en Seúl, apenas un día después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Arirang’, en un adelanto de su gira mundial, que comienza en abril, y ante la expectativa de que congreguen a decenas de miles de espectadores.

Kabul- AFGANISTÁN PAKISTÁN- El conflicto entre Afganistán y Pakistán continúa con dos frentes abiertos: el de los ataques y el de la narrativa, con Pakistán asegurando que no ha roto la tregua tal y como le acusa el régimen talibán, a un par de días para que expire.

Redacción EFE Internacional

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