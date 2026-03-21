Temas del día de Internacional del sábado 21 de marzo (19:00 horas)

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Irán despertó este sábado, primer día del año nuevo persa, con el eco de explosiones en distintos puntos del país, incluido Teherán, pero también con una esperanza que se abre paso entre el humo: que la guerra con Israel y Estados Unidos desemboque en un cambio político hacia la democracia. Por Aydin Shayegan.

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– Irán denunció este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que de momento haya constancia de una fuga de material radiactivo. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) pidió «contención» tras el ataque.

– El Ministerio británico de Defensa condenó este sábado los «peligrosos» ataques iraníes tras el lanzamiento de misiles contra la isla de Diego García, donde está la base conjunta estadounidense-británica en el Océano Índico.

(Se ha pasado una documentación sobre la base militar conjunta estadounidense-británica de Diego García en el Índico)

– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.

– El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este sábado que su país, junto a Estados Unidos, se dispone a incrementar la intensidad de sus ataques contra la República Islámica de Irán la semana entrante, según un comunicado difundido por su ministerio.

– Sin visos de que el Gobierno de Israel vaya a cesar sus bombardeos a corto plazo en Irán, el régimen de los ayatolás, lejos de mostrar signos de colapso, continúa respondiendo con el lanzamiento de misiles, muchos de ellos con bombas de racimo. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– El conflicto continúa en el Líbano en medio de la festividad musulmana de Aíd al Fitr, aunque parece haberse ralentizado con el inicio de estas importantes fechas.

(Se ha enviado también una crónica desde Shaath, en el Valle de la Bekaa, sobre los bombardeos israelíes que matan a familias enteras en el Líbano)

– La creciente inestabilidad internacional, marcada por conflictos como las guerras en Ucrania e Irán y los recientes ataques a infraestructuras energéticas, vuelve a poner de relieve la urgencia de que la Unión Europea avance hacia una autonomía estratégica «en todos los ámbitos», dijo el director del Instituto de Estudios Políticos de París SciencesPo, Luis Vassy, en una entrevista con EFE. (texto) (foto)

EEUU CUBA CONVOY

La Habana – El convoy global Nuestra América, una iniciativa impulsada por la Internacional Progresista en apoyo a Cuba frente a las restricciones energéticas derivadas del embargo de EE.UU., converge hacia La Habana con ayuda humanitaria y activistas desde distintos puntos del mundo, inspirado en las flotillas organizadas en otros contextos de crisis.

(Los últimos dos veleros de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarparon este sábado de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano)

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UCRANIA GUERRA

Berlín/Washington – Emisarios de los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump tienen previsto reunirse en EE.UU. para hablar de los preparativos de la próxima reunión trilateral de paz con Rusia, que estaba prevista para comienzos de marzo y se aplazó por la guerra de Irán.

– El humor ayuda a los ucranianos a sobrellevar el estrés constante y las atrocidades provocadas por la invasión rusa cuando los chistes se mezclan con las dolorosas realidades de la guerra en la animada escena teatral local. Por Rostyslav Averchuk

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– En Rusia ha surgido una nueva oposición, los blogueros Z, es decir, aquellos que apoyan la campaña militar en Ucrania pero que están muy descontentos con la gestión del presidente, Vladímir Putin, especialmente por su decisión de declararle la guerra a internet. (Texto)

CUMBRE ULTRACONSERVADORES

Budapest – Budapest acoge hoy la conferencia anual de CPAC con líderes ultranacionalistas y ultraconservadores de todo el mundo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, inauguró el encuentro, y el presidente de Ee.UU, Donald Trump, envió un mensaje grabado en vídeo.

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– Orbán acusó a Bruselas y Kiev de intentar influir en las elecciones del 12 de abril para cambiar su Gobierno, en un discurso ante líderes ultraconservadores en Budapest en el que también denunció el supuesto deterioro de la democracia europea.

– El presidente de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, describió en lacumbre ultraconservadora en Budapest al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como «la principal amenaza existencial para España y para Europa».

– El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció en un videomensaje a la cumbre ultraconservadora de Budapest el respaldo a «la civilización occidental» y a Israel, que describió como la «posición avanzada que protege nuestra civilización común frente a la marea del fanatismo radical musulmán».

FRANCIA ELECCIONES (previa)

París – La segunda vuelta de las municipales francesas de este domingo mide la fortaleza de la extrema derecha y la izquierda, así como la resistencia de los socialistas en las grandes ciudades, con la vista puesta en puntos simbólicos como París, Marsella, Toulouse o Niza, que puede convertirse en la urbe más grande nunca gobernada por los ‘lepenistas’.

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CUMBRE CELAC

Bogotá.- Se celebra la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá de manos de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la presidencia rotatoria de ese organismo regional en una breve reunión a la que también asistirá el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este sábado a los países de América Latina y el Caribe, así como a los africanos, a «enfrentar unidos la herencia colonial», al intervenir en el Foro de Alto Nivel Celac-África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/Islamabad- El conflicto entre Afganistán y Pakistán continúa con dos frentes abiertos: el de los ataques y el de la narrativa, con Pakistán asegurando que no ha roto la tregua, tal y como le acusa el régimen talibán, a un par de días de que esta expire.

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R.UNIDO MENINGITIS

Londres- Cuando le anunciaron que su destino de Erasmus era la Universidad de Kent, en Canterbury (sureste de Inglaterra), el estudiante español Carlos Valladares no imaginaba acabar en la ‘zona cero’ de un brote de meningitis B, que ha dejado dos muertos y alrededor de una treintena de casos en el Reino Unido, y ha convertido su experiencia universitaria en un «apocalipsis», según relata en una entrevista con EFE.

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PORTUGAL VIVIENDA

Lisboa – Ante los precios de la vivienda disparados, Lisboa y otras ciudades de Portugal celebran varias manifestaciones, organizada por la plataforma ‘Casa para viver’, contra la crisis inmobiliaria y para denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de centroderecha.

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K-POP BTS

Seúl- La banda BTS, los reyes del K-pop, vuelve a los escenarios en la emblemática plaza de Gwangwhamun, en Seúl, un día después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Arirang’, en un adelanto de su gira mundial, que comienza en abril, y ante la expectativa de que congreguen a decenas de miles de espectadores.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Informe a Cámara)

ESPECIALES

– Con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura en Argentina, la agencia EFE enviará este sábado y este domingo una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

– Con motivo de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en Dinamarca el próximo martes 24 de marzo, la Agencia EFE enviará este fin de semana una serie previa con la guía DINAMARCA ELECCIONES.

Redacción EFE Internacional

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