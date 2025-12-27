Temas del día de Internacional del sábado 27 de diciembre (19:00 horas)

UCRANIA GUERRA

Berlín/Kiev – Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania que causaron al menos un muerto y una veintena de heridos, la víspera del encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump este domingo.

– Zelenski hará una escala este sábado en la ciudad canadiense de Halifax para celebrar un encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y hablará con líderes europeos poco antes de proseguir su viaje a Florida para reunirse con Trump.

– En medio de la expectativa por la reunión de este fin semana entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente de EEUU, Donald Trump, Ucrania ha iniciado preparativos para celebrar elecciones presidenciales. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

INDONESIA NAUFRAGIO

Yakarta/Madrid – Los equipos de rescate de Indonesia buscaban este sábado a cuatro miembros de una familia española (un padre y tres hijos) que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali, mientras la madre y otra hija han sido rescatadas igual que otros turistas que iban en el barco.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Se cumple un año de la detención arbitraria, por parte del Ejército israelí, del pediatra palestino Husam Abu Safiya, que se negó a abandonar el hospital que dirigía en el norte de Gaza y, bajo asedio, informó al mundo de los ataques indiscriminados israelíes. Por Patricia Martínez Sastre.

– El reconocimiento de la región separatista somalí norteña de Somalilandia como Estado independiente este viernes por Israel, primer país en adoptar esa medida, ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China (Texto)

BIRMANIA ELECCIONES (previa)

Rangún – Birmania (Myanmar) se prepara para unas elecciones convocadas por la junta militar que detenta el poder desde 2021, pese a la ausencia de oposición representativa por la ilegalización de los principales partidos prodemocráticos y el encarcelamiento de algunos de sus líderes, incluida la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

TAILANDIA CAMBOYA

Bangkok – Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron hace 20 días han causado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

BRASIL CLIMA

Río de Janeiro – Tras presidir una COP30 de resultados modestos, Brasil encara un 2026 desafiante en el que tendrá que presentar su hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, como prometió al mundo en la conferencia climática de Belém.

DIEGO MARADONA

Buenos Aires – Jana Maradona, la hija que Diego Armando Maradona reconoció públicamente en 2014, habló con EFE sobre el vínculo con su padre, con quien estuvo “toda la vida en juicio”, desde los reclamos por filiación hasta el escandaloso proceso contra los médicos que atendieron al astro antes de su muerte, a quienes -dijo- «les faltó humanidad». (entrevista)

MUSEOS SEGURIDAD (panorámica)

Redacción internacional – El robo que sufrió en octubre el Museo del Louvre ha provocado un ejercicio de introspección en las principales pinacotecas del mundo: quedó en evidencia su vulnerabilidad frente a los delitos y como resultado se han revisado protocolos y reforzado instalaciones.

LITERATURA 2026

Redacción Internacional – El 2026 llega cargado de literatura de misterio, ficción y novela romántica e histórica, pero sobre todo de las reflexiones y vivencias que encierran tres esperadas autobiografías, las de las estrellas de Hollywood Liza Minnelli y Sylvester Stallone, y las memorias de la francesa Gisèle Pelicot, que abre su alma a los lectores en ‘A Hymn to Life’.

