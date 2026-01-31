Temas del día de Internacional del sábado 31 de enero (09:00 horas)

9 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mató este sábado a 12 palestinos, entre ellos varios niños, en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente y cuando tiene previsto reabrir este domingo el paso de Rafah después de casi dos años de cierre.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela se mantiene a la expectativa tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una propuesta de ley de amnistía general para liberar a los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, una medida que los opositores esperan que sirva para cerrar un periodo de «represión» y «persecución».

(Texto)

– La diplomática Laura Dogu, encargada de negocios de la misión de Estados Unidos para Venezuela, llega a Caracas para reabrir los contactos diplomáticos entre la Casa Blanca y Miraflores tras años de ruptura. (Texto)

– Las aerolíneas internacionales aguardan la decisión de las autoridades de EE.UU. sobre las recomendaciones de vuelos sobre Venezuela, después de que el presidente Donald Trump anunciara el jueves que se reanudarán las conexiones con el país sudamericano. (Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú -Ucrania y Rusia se preparan para retomar el domingo las negociaciones de paz trilaterales con EE.UU. con la tregua en los ataques a infraestructuras energéticas acordada por Moscú y Washington como nueva realidad de fondo.

– Aunque el alto el fuego temporal de ataques contra la infraestructura energética parece mantenerse, Rusia continúa los bomBardeos contra otras instalaciones, mientras los ucranianos se preparan para la próxima ola de frío extremo en medio del escepticismo generalizado sobre las intenciones de Moscú. (texto) Por Rostyslav Averchuk

EEUU CUBA

La Habana.- Cuba empieza a despertar a una realidad aún más dura que la crisis total en que estaba sumida desde hace seis años, entre la asfixia petrolera de EE.UU. y el enroque político de La Habana.

(Texto) (Foto) (Video)

EEUU GOBIERNO

Washington – El Gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un cierre parcial del Gobierno desde este sábado a la espera de que la Cámara de Representantes vote el lunes el paquete presupuestario que ayer pasó el filtro del Senado y que, si se cumplen las previsiones de voto a favor, terminaría sin mayores consecuencias para las agencias federales ni la economía estadounidense.

(Texto)

PPE REUNIÓN

Zagreb – Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) concluyen una reunión en Zagreb, con la participación de numeroso jefes de Gobierno, como el alemán, Friedrich Merz, y también el líder de la oposición español, el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE COMERCIO

Bruselas -La Unión Europea cierra el mes de enero con la firma del acuerdo comercial con Mercosur, la conclusión de las negociaciones con la India y el refuerzo de la relación con Vietnam, movimientos que aceleran su estrategia de diversificación en un contexto geopolítico más convulso. (Análisis)

(Texto)

EEUU FRÍO

Nueva York.- La ola de aire ártico en Estados Unidos podría provocar nevadas este fin de semana que llegarían hasta las costas del centro de Florida, lo que no ocurre desde hace 16 años, según el Servicio Meteorológico Nacional.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA TAPICES

París – Uno de los grandes tesoros de la corte de Luis XIV, el Rey Sol, que nunca pudieron verse en todo su esplendor, la colección de tapices encargados para la Gran Galería del Palacio del Louvre, se desplegarán excepcionalmente en el Grand Palais de París.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERIES TELEVISIÓN

Redacción Internacional – Amor, misterio, acción y grandes regresos marcan los estrenos de series de febrero con dos protagonistas: ‘Más que rivales’, el éxito de televisión canadiense que causa furor en internet, y la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Roma.- ITALIA CARNAVAL.- La ciudad italiana de Venecia empieza su famoso carnaval, este año inspirado en el deporte por la coincidencia de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina.

Zagreb.- PPE REUNIÓN.- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebran una reunión en Zagreb, con la participación de numeroso jefes de Gobierno, como el alemán, Friedrich Merz, y también el líder de la oposición español, el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Stuttgart.- ALEMANIA IGLESIA.- la Iglesia católica de Alemania celebra en la ciudad de Stuttgart la sexta y última Asamblea Sinodal del Camino Sinodal. (Hasta el día 31)

Roma -ITALIA EE.UU – El Partido Demócrata italiano y otras asociaciones civiles han convocado una protesta en la ciudad de Milán por la presencia de efectivos del Servicio de Control de Inmigración (ICE) estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno, que empiezan en esta ciudad el próximo 6 de febrero.

Roma -ITALIA MODA- En apenas cuatro meses, el mundo de la moda ha dicho adiós a dos de sus grandes maestros: Armani y Valentino. Su pérdida confirma un tránsito generacional que el diseño italiano inició hace años y marca el cierre de la era de los «diseñadores-fundadores» para consolidar un modelo menos personalista y más colectivo. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

San José.- COSTA RICA ELECCIONES.- Un total de 3,7 millones de costarricenses están convocados a las urnas este 1 de febrero para elegir al presidente y los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030, funcionarios que tendrán el reto de buscar soluciones a problemas como el crimen organizado y el narcotráfico, y de profundizar los logros económicos y sociales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tapachula (México) – MÉXICO GUATEMALA – Agentes de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía estatal de Chiapas realizan labores de vigilancia y seguridad en el sur de México, ante el estado de sitio declarado por la ola de violencia en Guatemala con recorridos en los distintos puntos irregulares en las márgenes del río Suchiate, frontera natural entre ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- El actor estadounidense Willem Dafoe presenta este sábado en Buenos Aires la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- GRAMMY.- La Academia de la Grabación de los Grammy entrega los premios de honor, un reconocimiento a figuras cuya obra ha marcado la historia de la música y que esta edición distinguirá a artistas como Carlos Santana, Paul Simon, Cher, Whitney Houston, Chaka Khan y Fela Kuti.

Recife.- ÓSCAR BRASIL.- Las calles de la ciudad brasileña de Recife se han llenado de paseos turísticos que visitan los lugares más emblemáticos de la película ‘El Agente Secreto’, nominada a cuatros premios Óscar y que no para de recibir reconocimientos internacionales. (Texto) (Foto)

Cartagena de Indias.- HAY FESTIVAL.- Se celebra el Hay Festival de Cartagena de Indias, con la participación de más de 180 invitados de 25 países para hablar de literatura, música, periodismo, actualidad, filosofía, cine y teatro. (Texto) (Foto)

14:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- La plataforma LA ESCUELA, nacida en América Latina, desembarca en Nueva York con ‘Educación como resistencia’, un proyecto artístico que desafía jerarquías, denuncia dictaduras en el continente y pone en el foco las dificultades de la comunidad latina en EE. UU. en plena tensión por las redadas antiinmigratorias de la Administración de Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Quito.- ECUADOR JUSTICIA.- Se reanuda el juicio en Ecuador contra Aquiles Alvarez, alcalde de la ciudad de Guayaquil, enfrentado al Gobierno del presidente Daniel Noboa, y al que la Fiscalía acusa de presunto contrabando de combustible, en un caso donde el empresario y polìtico denuncia persecuciòn política. Complejo Judicial Norte (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN R.UNIDO.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se reúne con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, durante una visita oficial al archipiélago tras su paso por China.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA LIGA ÁRABE.- La India alberga la segunda reunión del ministro de Asuntos Exteriores indio y los de los 22 países pertenecientes a la Liga Árabe.

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- El ministro de Industria, Kim Jung-kwan, sostendrá su segunda reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en EE.UU., para conversar sobre el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de reaumentar, del 15 al 25 %, los aranceles «recíprocos» y al sector automotriz aplicados contra Corea del Sur.

Seúl.- GUERRA COMERCIAL.- El jefe negociador de comercio surcoreano, Yeo Han-koo, realiza una visita a EE.UU. donde se prevé una reunión con el representante comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer, (sin fecha exacta develada) para dialogar sobre el reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de reaumentar, del 15 al 25 %, los aranceles «recíprocos» y al sector automotriz aplicados contra Corea del Sur.

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245