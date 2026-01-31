Temas del día de Internacional del sábado 31 de enero (19:00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí mató este sábado a al menos 32 palestinos, entre ellos siete niños, en una oleada de ataques en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, y en víspera de la prevista reapertura del paso de Rafah, entre Egipto y el territorio palestino, después de casi dos años de cierre.

– El acceso de personas a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah quedará en último término bajo control militar de Israel, confirmaron a EFE fuentes del servicio de seguridad egipcio.

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela se mantiene a la expectativa tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una propuesta de ley de amnistía general para liberar a los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, una medida que los opositores esperan que sirva para cerrar un periodo de «represión» y «persecución».

– La diplomática Laura Dogu, encargada de negocios de la misión de Estados Unidos para Venezuela, llega a Caracas para reabrir los contactos diplomáticos entre la Casa Blanca y Miraflores tras años de ruptura. (Texto)

– Las aerolíneas internacionales aguardan la decisión de las autoridades de EE.UU. sobre las recomendaciones de vuelos sobre Venezuela, después de que el presidente Donald Trump anunciara el jueves que se reanudarán las conexiones con el país sudamericano. (Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú -El emisario del Kremlin para Ucrania, Kiril Dmitriev, mantiene hoy negociaciones con representantes de la Administración estadounidense en Miami, Florida, en víspera de la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi, fijada inicialmente para mañana con el fin de hallar una salida a la guerra.

– Un fallo técnico provocó perturbaciones en el sistema eléctrico ucraniano, maltrecho por los ataques rusos, con interrupciones del suministro que han afectado también a la vecina Moldavia.

– Aunque el alto el fuego temporal de ataques contra la infraestructura energética parece mantenerse, Rusia continúa los bombardeos contra otras instalaciones, mientras los ucranianos se preparan para la próxima ola de frío extremo en medio del escepticismo generalizado sobre las intenciones de Moscú. (texto) Por Rostyslav Averchuk

EEUU CUBA

La Habana.- Cuba empieza a despertar a una realidad aún más dura que la crisis total en que estaba sumida desde hace seis años, entre la asfixia petrolera de EE.UU. y el enroque político de La Habana.

EEUU GOBIERNO

Washington – Estados Unidos entró este sábado en su segundo cierre parcial de agencias federales bajo el Gobierno de Donald Trump, aunque se espera que el parón presupuestario sea resuelto a principios de la próxima semana, cuando se reúna la Cámara de Representantes para la votación final después de un acuerdo con la Casa Blanca.

PPE REUNIÓN

Zagreb – Una veintena de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) concluyeron este sábado dos días de deliberaciones informales para dar respuestas a cómo mejorar la competitividad económica, la seguridad común, la toma de decisiones en la UE y una gestión de la inmigración en un mundo en rápida transformación.

– Los líderes del PPE criticaron este sábado en Zagreb la legalización masiva de inmigrantes ilegales como un debilitamiento grave de la política migratoria de la UE, sin mencionar explícitamente la reciente regularización de medio millón de personas lanzada esta semana por el Gobierno español.

– El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este sábado en Zagreb ayuda a la Comisión Europea en el esclarecimiento de los recientes accidentes ferroviarios en España y una revisión de los fondos europeos destinados al ferrocarril español.

UE COMERCIO

Bruselas -La Unión Europea cierra el mes de enero con la firma del acuerdo comercial con Mercosur, la conclusión de las negociaciones con la India y el refuerzo de la relación con Vietnam, movimientos que aceleran su estrategia de diversificación en un contexto geopolítico más convulso. (Análisis)

EEUU FRÍO

Nueva York.- La ola de aire ártico en Estados Unidos podría provocar nevadas este fin de semana que llegarían hasta las costas del centro de Florida, lo que no ocurre desde hace 16 años, según el Servicio Meteorológico Nacional.

FRANCIA TAPICES

París – Uno de los grandes tesoros de la corte de Luis XIV, el Rey Sol, que nunca pudieron verse en todo su esplendor, la colección de tapices encargados para la Gran Galería del Palacio del Louvre, se desplegarán excepcionalmente en el Grand Palais de París.

SERIES TELEVISIÓN

Redacción Internacional – Amor, misterio, acción y grandes regresos marcan los estrenos de series de febrero con dos protagonistas: ‘Más que rivales’, el éxito de televisión canadiense que causa furor en internet, y la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Bridgerton’ en Netflix.

