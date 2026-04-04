Temas del día de Internacional del sábado 4 de abril de 2026 (14:00 horas)

8 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén – Se intensifican los bombardeos en Oriente Medio, mientras continúa la búsqueda de uno de los pilotos del caza estadounidense derribado en el sur de Irán (el segundo fue rescatado por fuerzas especiales de EE.UU).

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– El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, matando a un miembro del personal y causando daños en la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.

– Las autoridades iraquíes anunciaron este sábado el cierre temporal del cruce fronterizo de Shalamcheh con Irán, después de un ataque contra la terminal de pasajeros que causó la muerte de un viajero iraquí, informaron fuentes oficiales.

– El Ejército y la Policía de Israel permitirán la participación de hasta 150 personas en la protesta antiguerra prevista para este sábado por la tarde en Tel Aviv, mientras que en otras ciudades mantendrán el límite de 50 asistentes fijado por las directrices de seguridad vigentes bajo el estado de emergencia por la guerra con Irán. (Texto)

– El Ejército israelí continúa tratando de avanzar en el sur del Líbano, mientras el grupo chií Hizbulá alerta de que el país se encuentra en el «umbral de una nueva fase» que podría cambiar sus fronteras. (Texto)

– Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron a la Comisión Europea en una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las energéticas para distribuir «de manera equitativa» las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

MISIÓN ARTEMIS

Miami – Los astronautas de Artemis II dedican su cuarto día de vuelo a tomar fotografías de la Luna y otros cuerpos celestes para preparar su camino hacia la órbita lunar, lo que les servirá para saber qué estudiar cuando se acerquen a la superficie del satélite natural en los próximos días.

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– La NASA realiza una transmisión en directo en el marco de la misión Artemis II. (Texto) (Foto) (Video)

BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo – A seis meses para la celebración de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro aparecen empatados técnicamente en los sondeos, mientras sus partidos ultiman las alianzas para los pleitos regionales y legislativos.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – A imagen y semejanza de la apertura en el sector hidrocarburos, la Ley de Minas que está por aprobarse en Venezuela busca abrir la puerta a la inversión extranjera e incorporar el arbitraje como mecanismo de resolución de controversia.Por Bárbara Agelvis Maza.

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UCRANIA GUERRA

Kiev/Berlín – Al menos cuatro personas murieron y varias decenas resultaron heridas por una serie de ataque rusos con drones y misiles en varias regiones ucranianas en las últimas 24 horas. Y un ataque nocturno con drones ucranianos se cobró una víctima mortal en la región de Rostov (sur de Rusia).

– La guerra ha reducido la exposición pública de los devotos del movimiento internacional Hare Krishna en Ucrania, que han dejado de celebrar sus coloridos festivales en las calles pero siguen rezando por la paz y la armonía en sus templos. (crónica)

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CUBA EEUU

La Habana – La Habana aparece estos días dominada por diferentes y creativos vehículos eléctricos, como motos y triciclos adaptados, que sirven como alternativa a los carros de gasolina en medio de la grave crisis energética de la isla.

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SEMANA SANTA

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la basílica de San Pedro.

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EEUU CINE

Miami – El actor australiano Daniel MacPherson reivindicó en una entrevista con EFE el auge de la industria del cine de su país al presentar en Estados Unidos ‘Beast’, la película de acción y artes marciales mixtas escrita por su compatriota Russell Crowe. Por Alicia Civita.

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FRANCIA PICASSO

París – Personas de algo más de medio centenar de países han comprado hasta la fecha alguno de los 120.000 boletos con un precio de 100 euros de la lotería organizada en Francia para ganar un cuadro de Pablo Picasso, valorado en un millón de euros y cuyos beneficios irán destinados a la investigación del Alzheimer.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00h.- Roma.- ITALIA SEMANA SANTA.- La Pascua en Italia ha dejado de ser solo una cuestión de fe para convertirse en un complejo ejercicio de matemáticas. Este 2026, los tradicionales huevos de chocolate y la emblemática ‘Colomba’ han llegado a los escaparates de Roma con un ingrediente inesperado: la ‘shrinkflation’ o reducción de tamaño manteniendo el precio. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA SEMANA SANTA.- El papa León XIV preside la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la basílica de San Pedro.

Londres.- REMO OXFORD-CAMBRIDGE.- Regata Oxford-Cambridge, en el río Támesis. Río Támesis

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La guerra ha reducido la exposición pública de los devotos del movimiento internacional Hare Krishna en Ucrania, que han dejado de celebrar sus coloridos festivales en las calles pero siguen rezando por la paz y la armonía en sus templos y contribuyen a reducir el sufrimiento a su alrededor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Redacción América – LATINOAMÉRICA TURISMO (Panorámica) – Latinoamérica registró alta movilidad turística en Semana Santa, con millones de viajeros y ocupaciones hoteleras superiores al 80 % en algunos destinos, pese al encarecimiento de los viajes por el alza del petróleo. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ESPAÑA.- El embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, habla con EFE sobre los 40 años de cooperación española en el país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY TURISMO.- El turismo religioso ha comenzado a ganar terreno en Uruguay, un país laico que en 1919 separó la Iglesia del Estado, pero que ofrece diversas opciones a los visitantes, como la tradicional Noche de los Templos o un símbolo de paz que rinde homenaje al cristianismo, al judaísmo y al islam, y que aspira a obtener un Guinness. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio y África

Tel Aviv – IRÁN GUERRA – Organizaciones y movimientos por la paz protestan contra la guerra de Irán en decenas de localidades de Israel bajo el lema: «No nos silenciarán: contra el gobierno del abandono y contra la guerra eterna», en unas manifestaciones reprimidas por la Policía de forma violenta en Tel Aviv y Haifa hace una semana.

Dakar.- SENEGAL INDEPENDENCIA.- Senegal celebra el 66º aniversario de su independencia con una ceremonia oficial y un desfile civil y militar presididos por el jefe de Estado, Bassirou Diomaye Faye, en la ciudad de Thiès (oeste). (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA MATRIMONIOS.- El ‘caili’, el pago que el novio entrega a la familia de la novia en China, se ha convertido en uno de los factores que más tensionan el mercado matrimonial del país: para algunas mujeres es una compensación ante las desigualdades que afrontan tras casarse, mientras que, para otras, es una forma de perpetuar los roles de género tradicionales. (Texto)

Colombo.- SRI LANKA MINORÍAS.- Cuatro meses después del ciclón Ditwah, que dejó más de 600 muertos en Sri Lanka, unas 500 familias tamiles viven en cobertizos de té tras ser excluidas de las ayudas estatales por no poseer títulos de propiedad.

Yakarta.- IRÁN GUERRA.- Los cuerpos de los tres cascos azules indonesios que murieron en Líbano tras dos ataques contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL) llegan a su país de origen.

Redacción EFE Internacional

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