Temas del día de Internacional del sábado 7 de febrero (09:00 horas)

Teherán – Irán parece alejar el espectro de una guerra tras retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos en Omán, un encuentro al que llegó forzado por las amenazas militares del presidente estadounidense, Donald Trump, y que Teheran calificó de “un buen comienzo”.

– Se ha enviado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Rusia continúa atacando infraestructuras ferroviarias y energéticas ucranianas tras una segunda ronda de negociaciones mediadas por EE.UU. en Abu Dabi, que sólo dio como resultado concreto un intercambio de prisioneros.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los palestinos se mantienen pendientes del desarrollo de la segunda fase del acuerdo del alto el fuego en Gaza, que no ha impedido hasta ahora que las tropas israelíes continúen con sus ataques contra el ya muy devastado enclave.

– Crónica desde Al Ram (Cisjordania) sobre los palestinos que saltan el muro levantado por Israel para buscar trabajo de forma ilegal en Jerusalén y otras ciudades. Por Nuria Garrido (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La relatora especial de la ONU Francesca Albanese cree que el plan del Gobierno de Donald Trump para Gaza es lo opuesto a una solución de paz: Es la continuación de una «limpieza étnica» bajo un nuevo disfraz diplomático y por eso, en entrevista con EFE, considera «necesario» crear una coalición alternativa a la llamada Junta de Paz. Por Irene Escudero (Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Venezuela continúa con su periodo de consultas sobre el proyecto de Ley de Amnistía propuesto por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que se prevé aprobar la semana que viene y podría suponer la liberación inmediata de cientos de presos políticos.

– El cardenal Baltazar Porras acompaña una jornada de oración de familiares de presos políticos que se encuentran en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Helicoide, en Caracas. (Texto) (Foto) (Video)

– Se ha enviado que Delcy Rodríguez recibió la noche de este viernes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores. (Vídeo)

EEUU HONDURAS

Miami – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este sábado en su residencia de Mar-a-Lago (Florida) al mandatario de Honduras, Nasry Asfura, en un encuentro de «alto nivel» para definir las prioridades de la relación bilateral en materia de migración, comercio, narcotráfico y seguridad.

HAITÍ CRISIS

Santo Domingo – El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, instalado en abril de 2024, llega al fin de su mandato en un contexto de creciente violencia de las bandas y de incertidumbre política y sin haber logrado su misión: restablecer la seguridad y organizar elecciones generales.

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Los portugueses están llamados mañana, domingo, a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, con el exministro socialista António José Seguro siendo favorito en las encuestas frente al líder de ultraderecha André Ventura, en una votación marcada por el mal tiempo y los temporales.

CIENCIA FÍSICA

Ginebra – El colisionador de partículas del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) se prepara para su fase de apagado más larga, de cuatro años, durante los cuales será modernizado para entrar en una nueva era de potenciales grandes descubrimientos, explica el nuevo director de este centro, Mark Thomson.

EEUU MEDIOS

Washington – El anuncio de despidos masivos que afectan al 30 % de la plantilla en The Washington Post, el histórico periódico que destapó el caso Watergate, ha despertado los peores temores en EE.UU. sobre el ocaso del periodismo y los riesgos que esto implica para la libertad de expresión y la democracia en la era Trump. Por Alejandra Clements

SUPER BOWL BAD BUNNY

San Francisco (EE.UU.) – Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump. Por Mikaela Viqueira

JUEGOS DEL HAMBRE

Londres – Un ascensor bajo el escenario, gradas giratorias y espectaculares escenas que desafían la gravedad, en un teatro construido a medida y con una producción y un elenco de primer nivel: así ha aterrizado en Londres la primera adaptación teatral de ‘Los Juegos del Hambre’, de la que EFE ha podido conocer sus bambalinas. Por Raúl Bobé

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- Los cojefes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) , Bärbel Bas y Lars Klingbeil, pronuncian sendos discursos en el primer día del retiro estratégico de inicio del año del Comité Ejecutivo con el tema ‘escribiendo el futuro juntos’. (Texto) (Foto)

18:00h.- Benidorm (España).- BENIDORM FEST.- Alfombra naranja con los 18 participantes de Benidorm Fest 2026 e invitados. (Texto)

Ginebra.- CIENCIA FÍSICA.- El colisionador de partículas del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) se prepara para su fase de apagado más larga, de cuatro años, durante los cuales será modernizado para entrar en una nueva era de potenciales grandes descubrimientos. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL ELECCIONES.- Los portugueses están llamados mañana, domingo, a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país, con el exministro socialista António José Seguro siendo favorito en las encuestas frente al líder de ultraderecha André Ventura, en una votación marcada por el mal tiempo y los temporales. (Texto)

Ginebra.- PLÁSTICO NEGOCIACIONES.- Los Estados que participan en las negociaciones internacionales sobre un tratado para frenar la contaminación con plásticos participan en un día de reuniones en Ginebra para elegir al nuevo presidente del comité negociador, en reemplazo del renunciante diplomático ecuatoriano, Luis Vayas. (Texto)América

Madrid.- El documental ‘Todos somos Gaza’ «permite entender la dimensión del genocidio en toda su extensión», según su director, Hernán Zin, que espera que su película ayude a que el mundo no abandone a los palestinos, a pesar de que, tras más de dos años de guerra, hay «un trauma colectivo» y un «hartazgo emocional».

Madrid – CÓMIC LORCA – ‘Lorquiana’ es una novela gráfica donde, por primera vez, se adaptan tres piezas teatrales de García Lorca en un único argumento, una obra de la que hablan con EFE el guionista Salva Rubio y la ilustradora María Badía. (Texto) (Foto)

América

21.30.- Palm Beach (EE.UU.).- EE.UU HONDURAS- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura, a quien brindó un contundente apoyo en las recientes y controvertidas elecciones en el país centroamericano. (Texto)

Caracas – EE.UU VENECUELA – La mayoría de los presos políticos en Venezuela son hombres, pero la lucha por su liberación la llevan principalmente mujeres. Madres, esposas, hermanas e hijas encabezan desde hace un mes vigilias permanentes frente a la cárcel El Rodeo I, cerca de Caracas. (Texto) (Foto) (Video)

Guadalajara (México)- MÉXICO SARAMPIÓN -Casa por casa, con módulos de vacunación en plazas públicas y centros comerciales, el estado de Jalisco intenta contener el brote de sarampión que hasta el 3 de febrero sumaba 1.776 casos confirmados, convirtiéndose en el epicentro de los contagios en México, el país con mayor número de casos en toda América. (Texto) (Foto) (Video)

San Salvador.- SHAKIRA GIRA.- La cantante colombiana Shakira brinda la noche de este sábado en San Salvador el primero de los cinco conciertos programados en el país centroamericano -los únicos en la región- como parte de su gira mundial «Las Mujeres ya no Lloran World Tour». (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Francisco.- BAD BUNNY.- Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA CARNAVAL.- La ciudad de La Paz celebra el ‘Carnaval sin alcohol’ una actividad que impulsa la celebración de las danzas y gastronomía de las fechas carnavaleras accesible para toda la familias sin el consumo de bebidas alcohólicas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- La cantante venezolana Evaluna repasa en una entrevista a EFE su reciente sencillo ‘Rollitos de papel’, que marca un regreso al pasado con su voz como solista en el centro de la pieza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, instalado en abril de 2024, llega al fin de su mandato en un contexto de creciente violencia de las bandas y de incertidumbre política y sin haber logrado su misión: restablecer la seguridad y organizar elecciones generales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA POLÍTICA.- El senador boliviano Nilton Condori cuenta a EFE como la subasta de un toro le servirá para financiar una campaña destinada a impulsar un referéndum que defina la reducción del salario de los parlamentarios en Bolivia que, según él, es el primer paso para “extirpar” a quienes llegan a la política con el objetivo de “amasar fortunas”. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala – GUATEMALA TRADICIONES – La tradicional Caravana del Zorro, en un evento que reúne a miles de motociclistas, se lleva a cabo como cada año en Guatemala con un peregrinaje hasta el oeste del territorio, específicamente hasta el poblado de Esquipulas desde la capital del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Video)

Montería (Colombia) – COLOMBIA LLUVIAS -La lluvia no da tregua en el departamento colombiano de Córdoba donde todavía hay grandes extensiones de tierra inundadas por los aguaceros del pasado fin de semana que dejan cuatro muertos y cuantiosas pérdidas materiales. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

17:00h.- El Jadida.- MARRUECOS PARTIDOS.- Congreso extraordinario del conservador RNI (Reagrupación Nacional de Independientes), que encabeza la coalición gobernante en Marruecos, para decidir la sucesión de su líder y primer ministro, Aziz Ajanouch, que ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección en las próximas elecciones legislativas, previstas para septiembre. (Texto)

Al Ram.- ISRAEL PALESTINA.- A lo largo del muro que separa Israel de Cisjordania hay cuerdas, zapatos y abrigos que llevan años enganchados en los alambres; algunos son recientes, de los trabajadores palestinos a los que el Gobierno de Benjamín Netanyahu canceló sus permisos desde hace ya más de dos años, que solo ven como salida saltar el muro y trabajar de forma ilegal en ciudades como Jerusalén. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Shanghái.- CHINA URUGUAY.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, concluye con su viaje de Estado a China.

Nueva Delhi.- INDIA ARTE.- La Feria del Arte de la India celebra desde este jueves y hasta el 8 de febrero su 17.ª edición en Nueva Delhi, con la participación record de 123 galerías e instituciones y en plena expansión del mercado artístico indio, impulsado por el crecimiento económico, el aumento del coleccionismo interno y la inversión extranjera.

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de enero de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Kuala Lumpur.- MALASIA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, visita Malasia hasta el domingo.

Tokio – JAPÓN ELECCIONES – La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afronta el domingo unas elecciones anticipadas clave en las que espera lograr una mayoría clara de la coalición gobernante y obtener vía libre para implementar su programa de política fiscal expansiva y continuar con la imagen de país fuerte frente a China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok – TAILANDIA ELECCIONES -Tailandia afronta este domingo unas disputadas elecciones generales anticipadas en las que figuran como favoritos el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) y el reformista Partido del Pueblo (PP), y que se celebrarán junto con un referéndum sobre cambios en la Constitución militar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afronta unas elecciones anticipadas clave en las que espera lograr una mayoría clara de la coalición gobernante y obtener vía libre para implementar su programa de política fiscal expansiva, una apuesta basada en su popularidad. (Texto)

Colombo.- CRÍQUET COPA DEL MUNDO.- La Copa del Mundo de críquet de la modalidad T20, que se celebra en la India y en Sri Lanka, comienza en Colombo con el partido entre los equipos de Pakistán y Países Bajos.

