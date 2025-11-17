Temporal con fuertes vientos causa destrozos en ciudades del centro y sur de Paraguay

2 minutos

(Actualiza con el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología)

Asunción, 16 nov (EFE).- Un temporal con fuertes vientos causó este domingo destrozos en algunas ciudades del centro y el sur de Paraguay con el desplome de árboles y torres eléctricas sobre calles y carreteras, además de daños en viviendas, en un templo que perdió su techo y en un centro comercial, informaron diversas fuentes.

«Tras el fuerte temporal, tenemos varios árboles caídos en distintos puntos de la ciudad, por lo que instamos a extremar cuidados al circular», alertó la Municipalidad de Asunción en su cuenta en X.

La Alcaldía asuncena reportó trabajos en al menos una decena de calles y avenidas para retirar los árboles.

De momento, las autoridades no han reportado daños personales.

En otras ciudades como Luque y Nemby, del departamento Central, también cayeron árboles sobre viviendas, vehículos y carreteras, mostraron los medios y los vecinos en las redes sociales.

Los daños sobre el tendido eléctrico dejaron a algunos barrios sin energía.

Además, el temporal causó la caída de una torre de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en la ciudad de Lambaré y los fuertes vientos destruyeron el techo del templo Domingo Savio, en la localidad Fernando de la Mora, ambas situadas también en el departamento Central, indicaron los medios.

Con la fuerza del viento, parte del techo del templo voló entre 70 y 80 metros, dijo un religioso.

En la ciudad sureña de Encarnación, el canal NPY reportó diversos destrozos en varios lugares y en particular en la puerta de vidrio de uno de los principales centros comerciales del municipio, causando un gran susto entre las personas, pero sin que se lamentaran daños en las personas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta esta noche con el pronóstico de «lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes», además de «ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes, y la probabilidad de caída de granizos» en las regiones occidental y oriental del territorio nacional.

Según el reporte, serán afectados Asunción y quince de los diecisiete departamentos del país. EFE

ja/rrt