Temu acuerda con Austria proteger a los menores y mejorar la transparencia de su sistema

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Viena, 23 mar (EFE).- Un reciente acuerdo judicial alcanzado en Austria obliga a la plataforma china de descuentos Temu a mejorar la protección infantil en su tienda en línea y a divulgar su sistema de recomendaciones personalizadas, informó este lunes la Asociación Austríaca para la Información al Consumidor (VKI).

El acuerdo fue cerrado el pasado 20 de marzo y es jurídicamente vinculante, por lo que ya no puede ser recurrido por ninguna de las partes, explicó la VKI en un comunicado emitido en Viena.

La directora del departamento de asuntos legales de la VKI, Petra Leupold, aseguró que el acuerdo abarca «todas las críticas planteadas en la demanda (de VKI) y supone un importante avance para la protección del consumidor».

Temu se compromete a una verificación digital de edad para garantizar que los menores no puedan comprar artículos peligrosos y verificar la edad para productos de adultos, no solo para la compra, sino también para la visualización de esa oferta.

El Gobierno austríaco se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado, que debe ponerse en práctica de aquí al 31 de marzo.

«Quienes hagan negocios en Europa deben cumplir con las normas europeas», dijo en un comunicado la secretaria de Estado en el Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales, Ulrike Königsberger-Ludwig.

Temu también deberá explicar de forma transparente cómo funciona su sistema de recomendaciones, para entender por qué se muestra a los usuarios ciertos productos, promociones o reseñas.

Además, tendrá que brindar a los usuarios la posibilidad de controlar el contenido personalizado, por lo que en el futuro debería ser posible desactivar las recomendaciones, tanto la de los productos como la de publicidad.

«Es fundamental que los consumidores tengan control sobre si sus datos se utilizan para la elaboración de perfiles», señaló Leupold.

Según el acuerdo, Tema debe explicar la función de los datos de perfil y el comportamiento previo en línea.

«Esta información no debe estar oculta entre extensos términos y condiciones, sino que debe presentarse en un lenguaje claro y ser directamente accesible desde la página de resultados de búsqueda», concluyó Leupold. EFE

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