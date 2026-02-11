Tensión entre manifestantes y policías en protesta contra la reforma laboral en Argentina

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- La protesta contra la reforma laboral que debate este miércoles el Senado argentino comenzó con el lanzamiento de piedras y al menos un cóctel molotov por parte de los manifestantes y gases lacrimógenos y proyectiles de goma de la policía, en un ambiente de gran tensión en la plaza del Congreso de Buenos Aires.

A primera hora de la tarde cientos de personas ya se congregaban en el centro de la capital, así como en otras ciudades, como Córdoba, mientras los senadores debaten una ley que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina.

Los manifestantes fueron convocados por organizaciones sociales, agrupaciones políticas y sindicatos, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país.

La secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS), Soledad Mosquera, dijo a EFE en plena protesta que la reforma que el Gobierno presenta como una modernización, es en realidad un retroceso que «va a implicar una completa esclavitud en cuanto a las condiciones de trabajo».

Por su parte, el diputado del frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, coincidió, en declaraciones a EFE, en que lo que se debate es una reforma laboral «esclavista y proempresarial».

«La ley es un ataque al movimiento obrero. Argentina está en recesión, con caída salarial y jubilatoria. Esta reforma facilita los despidos», opinó el legislador.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despido, se reduce la base de cálculo de las mismas, se introducen cambios en la remuneración de las horas extras y se establecen limitaciones al derecho a huelga.

Según lo acordado en la reunión previa parlamentaria, la iniciativa se votará en general primero para después someterla a 26 votaciones particulares, correspondientes a cada uno de los títulos del proyecto de ley, por lo que se prevé una jornada larga que podría terminar cerca de la medianoche.

El Gobierno de Milei anticipó que aplicaría el protocolo antipiquetes y ha desplegado un importante número de fuerzas federales ante el edificio del Congreso, que está acordonado. EFE

