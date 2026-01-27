Testigo clave del primer juicio político de Trump compite por escaño que dejó Marco Rubio

Miami, 27 ene (EFE).- El coronel retirado Alex Vindman, testigo clave del primer juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, en 2019, anunció este martes que competirá con el Partido Demócrata por el escaño en el Senado que dejó el actual secretario de Estado, Marco Rubio, en Florida (EE.UU.).

Vindman, quien sirvió en el Ejército 21 años y estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), destacó en la presentación de su campaña su papel en el primer ‘impeachment’ contra Trump, acusado de coaccionar a Ucrania para que investigase a su entonces rival político, Joe Biden.

«La última vez que me vieron fue haciendo un juramento para decir la verdad sobre un presidente que rompió el suyo. Mi familia vino a Estados Unidos como refugiada para escapar de la tiranía y yo, por supuesto, no iba a doblegarme ante un aspirante a tirano», declaró en un vídeo.

El veterano, quien nació en Ucrania y llegó a Estados Unidos a los tres años de edad cuando su familia huyó de la Unión Soviética, competirá en las elecciones de noviembre contra la republicana Ashley Moody, quien desde el año pasado sustituyó a Rubio cuando Trump lo nombró secretario de Estado.

El militar retirado fue uno de los primeros en reportar su preocupación sobre Trump en 2019, cuando servía en el Consejo de Seguridad Nacional, por las presuntas presiones del mandatario a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigase a Biden y su hijo, Hunter Biden, por supuesta corrupción.

El aspirante, quien debe primero competir en las primarias demócratas, acusó a los republicanos de poner en el Senado a Moody, exfiscal general de Florida, «para ser un voto para Trump y los milmillonarios», y denunció que Trump «ha desatado un reino de terror y retribución».

«Hoy nuestro país está en caos. Milicias de matones están atacando a nuestros ciudadanos, los aranceles están empujando los precios por los cielos, las primas de los seguros médicos están disparadas», sostuvo.

Aunque antes Florida se consideraba un estado bisagra, Trump ha ganado allí en las últimas tres elecciones presidenciales y los republicanos controlan el Gobierno estatal, pero los demócratas esperan aprovechar el descontento nacional, como mostró su victoria electoral en la alcaldía de Miami en diciembre pasado. EFE

