Testigos niegan que migrante mexicano abatido por ICE en Texas intentara arrollar a agente

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Austin, 10 jul (EFE).- Los tres hombres que viajaban con Lorenzo Salgado, el migrante mexicano que murió por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, negaron que hubiera intentado arrollar al oficial, aseguró este viernes su abogado, Hugo Balderas.

Los testigos son Víctor Salgado Araújo, hermano de Lorenzo, y sus compañeros de trabajo Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas, todos ellos migrantes. Los agentes de ICE los detuvieron tras rodear la camioneta y permanecen recluidos en un centro de detención en Conroe (Texas).

«No tengo ninguna duda de que están diciendo la verdad», afirmó Balderas, que ha podido hablar con ellos.

Según el abogado, los tres hombres reiteraron que ningún agente se colocó delante del vehículo ni estuvo en su trayectoria, por lo que rechazó la versión oficial de que Salgado intentó arrollar a uno de los oficiales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, en la mañana del martes, los agentes intentaron interceptar el vehículo que manejaba Salgado durante un operativo para arrestar a un migrante en situación irregular.

El Gobierno asegura que Salgado, quien iba manejando el coche, «ignoró las instrucciones» de los agentes de ICE, chocó su vehículo contra el de los agentes e intentó arrollar a uno de ellos, llevándolo a disparar «en defensa propia».

Sin embargo, según lo que los testigos contaron a Balderas, «en ningún momento los agentes de ICE corrieron peligro» y los disparos hacia el coche «vinieron del lado».

«La versión que mis clientes han entregado de los hechos es extremadamente distinta a lo que ha dicho» el Gobierno, agregó el abogado, que representa a los testigos y exigió su liberación «inmediata».

Salgado no era el objetivo del operativo

Por su parte, la congresista Sylvia García, cuyo distrito incluye el barrio de mayoría latina de Houston donde Salgado fue disparado, aseguró en la misma rueda de prensa que ni él ni su hermano Víctor eran el objetivo del operativo de ICE.

Según la legisladora, el director interino de ICE, David Venturella, le explicó por teléfono que los agentes interceptaron la camioneta porque creían que en ella viajaba una persona contra la que existía una orden administrativa de detención.

Venturella no reveló la identidad de la persona buscada ni confirmó si se trataba de alguno de los compañeros de trabajo de los hermanos Salgado que fueron arrestados, añadió García.

La congresista señaló además que ninguno de los agentes de ICE presentes durante el incidente llevaba una cámara corporal.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional está liderando la investigación federal sobre el tiroteo. Por su parte, el FBI abrió las pesquisas sobre la supuesta agresión de Salgado contra los agentes.

En paralelo, la Fiscalía del condado de Harris también abrió una investigación sobre la muerte del migrante, y el fiscal, Sean Teare, ha denunciado que no han tenido «el mismo nivel de acceso» que su oficina suele tener cuando hay un tiroteo en el que están involucradas las fuerzas del orden.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero. EFE

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