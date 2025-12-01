Texas investiga a Shein por prácticas laborales poco éticas y seguridad de sus productos

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 1 dic (EFE).- El fiscal general de Texas (EE.UU.), Ken Paxton, anunció este lunes que ha abierto una investigación contra la empresa china Shein por posibles violaciones de la ley estatal relacionadas con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros.

En concreto, Paxton está investigando a la corporación Shein US Services LLC, que representa en EE.UU. al gigante chino, y sus filiales.

El fiscal espera determinar si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la minorista violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos, engañar a los consumidores sobre la seguridad de los productos y sobre el origen ético de los mismos, según explicó en un comunicado.

La investigación también examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa, que pueden representar riesgos para millones de consumidores estadounidenses.

“Cualquier empresa que incumpla las normas laborales o de seguridad de los productos, especialmente aquellas que operan en países extranjeros como China, rendirá cuentas”, declaró el fiscal texano.

Shein generó más de 30.000 millones de dólares en ingresos globales en 2023, según cifras citadas por la Fiscalía de Texas.

Si bien la empresa se promociona como un minorista responsable e innovador, numerosos informes han planteado serias preocupaciones sobre su dependencia del trabajo forzado, el uso de materiales inseguros en sus productos y prácticas de marketing engañosas, argumentó el fiscal para abrir la investigación.

“No permitiré que productos extranjeros baratos y peligrosos inunden Estados Unidos y pongan en peligro nuestra salud”, subrayó Paxton.

La empresa, que opera principalmente en línea, ofreciendo una amplia gama de ropa, accesorios y productos de decoración para el hogar, afronta también una demanda en Francia, donde una coalición de federaciones de comerciantes la acusa de competencia desleal. EFE

