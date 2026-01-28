Texas llevará a cabo la primera ejecución del 2026 en Estados Unidos

Washington, 28 ene (EFE).- El estado de Texas llevará a cabo este miércoles la primera ejecución de un reo del 2026 en Estados Unidos, Charles Thompson, condenado hace más de 27 años por el asesinato de su exnovia y la nueva pareja de ella.

Thompson, de 54 años, tiene previsto recibir la inyección letal esta noche en la penitenciaría estatal de Hunstville, un poblado ubicado 100 kilómetros al norte de Houston.

El reo, que fue condenado a muerte en 1999, fue arrestado por las autoridades en Houston (Texas) después de haberle disparado a Darren Keith Cain, de 30 años, y a Glenda Dennise Hayslip, de 39. Cain murió de inmediato en el altercado y Hayslipe, quien estuvo en una relación sentimental con Thompson, falleció una semana después en el hospital.

Thomspon apeló su sentencia en 2001 y en 2005, días después de que su solicitud fuera rechazada, escapó de la cárcel de del condado de Harris y pasó tres días como fugitivo hasta que fue capturado de nuevo en Luisiana.

El año pasado, un total de 47 personas fueron ejecutadas por la Justicia estadounidense, un aumento de casi el 50% en comparación con 2024 y provocado por un incremento de estas acciones en el estado de Florida, de acuerdo con la organización Death Penalty Information Center.

27 estados estadounidenses aún tienen la pena de muerte, una práctica que ha sido condenada por organismos internacionales, incluyendo la ONU, que han pedido que sea abolida y la consideran como «incompatible» con los derechos humanos.

Más del 70% de los países del mundo han abolido la pena de muerte en sus leyes o en la práctica. Entre las economías avanzadas, la mayoría ha abolido esta práctica; solo algunos países como Japón la conservan y la ejecutan de forma esporádica, mientras que otros como Corea del Sur o Israel la mantienen en la ley pero no la aplican en la práctica. EFE

